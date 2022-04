Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet ab sofort im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Alle Entwicklungen im Newsblog:

Pavillon der Hoffnung: Keine Spendenannahme an den Feiertagen



Ausnahme: Am Sonnabend ist die Ausgabe und Annahme von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Das Sammelzentrum am "Pavillon der Hoffnung" auf der Alten Messe teilt mit, dass an den Osterfeiertagen keine Spendenannahme stattfindet.

Stipendien für gefährdete Kunst- und Kulturschaffende

Kontakt: info@martin-roth-initiative.de Die Martin-Roth-Initiative unterstützt gefährdete Künstler und Kulturschaffende, die sich für Kunstfreiheit, Demokratie und Menschenrechte einsetzen.Die Fristen der Ausschreibung der Stipendien für temporäre Schutzaufenthalte lauten für Künstler bis 20. April und für Kultureinrichtungen bis 29. April.

Aktion für Geflüchtete



Marianna aus Kiew ist Hobbymalerin und zeigt ihre Zeichnungen in den Weltläden in der Innenstadt und in Connewitz. Ihre Bilder können ab 20 Euro - für Material und Arbeitszeit - erworben werden.



Weltladen Connewitz, Bornaische Straße 18, 04277 Leipzig

Weltladen Connewitz, Bornaische Straße 18, 04277 Leipzig

Weltladen Burgstraße 1-5, 04109 Leipzig.

Kinoerlebnis für geflüchtete Familien

Der Eintritt ist frei und jedes Kind erhält eine kleine Tüte Popcorn oder ein kostenloses Eis.

Die Karten können



Donnerstag, 14. April , 14.15 Uhr: "Die Winzlinge - Abenteuer in der Karibik"

Donnerstag, 21. April , 11 Uhr: "Clara und der magische Drache"

Montag, 25. April , 14.30 Uhr: "Shaun, das Schaf"



Passage-Kinos, Hainstraße 19a, 04109 Leipzig

Kulturdonnerstag in der Schaubühne Lindenfels

Geflüchtete ukrainische Mädchen und Jungen zwischen 6 und 14 Jahren können spielen, kreativ sein und Gleichaltrige kennenlernen.

Das Angebot ist für die Kinder und deren Eltern kostenlos. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.



Jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr.

Schaubühne Lindenfels, Karl-Heine-Straße 50, 04229 Leipzig



Jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr.

Schaubühne Lindenfels, Karl-Heine-Straße 50, 04229 Leipzig

Gemeinsam mit dem Verein Initiative Aktives Gestalten lädt die Schaubühne Lindenfels regelmäßig zum „Kulturчeтвep" (KulturDonnerstag) ein.

Brillenversorgung für ukrainische Geflüchtete Zeiss Vision Care eine kostenlose Brillen-Versorgung zusammen mit seinen Partnern.



Infos zu allen teilnehmenden Augenoptikern auch in Leipzig! Für Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen mussten, initiierteinezusammen mit seinen Partnern.

Thomas Dalchau: "Mission erfolgreich umgesetzt" Thomas Dalchau , der momentan mit Johannes Seeger , Andy Beyer und Mike Schüssler wieder auf Friedensmission unterwegs ist. Im Boot ist auch der , der sehr bedürftige Familien in den ärmlichen Dörfern unterstützt.



Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine engagieren sich auch viele Privatpersonen wie der Leipziger Thomas Dalchau, der momentan mit Johannes Seeger, Andy Beyer und Mike Schüssler wieder auf Friedensmission unterwegs ist. Im Boot ist auch der Verein Rumänienhilfe-Leipzig, der sehr bedürftige Familien in den ärmlichen Dörfern unterstützt.

"Nach zwei Tagen haben wir das fast 1.700 Kilometer entfernte Dealu, nahe der ukrainisch-moldauischen Grenze, erreicht", schreibt Dalchau in einer E-Mail. Dringend gebrauchte Hilfsgüter wie Konserven, Babynahrung, Windeln, Schlafsäcke und Iso-Matten konnten an hilfsbedürftige Freunde in der Ukraine übergeben werden. "Die Freude darüber und die gelebte Solidarität waren sehr groß", freute sich der Leipziger Familienvater. Am Freitag machen sich die Freunde auf den Weg an die rumänisch-ungarisch-ukrainische Grenze, wo sie wieder Geflüchtete aufnehmen, um sie nach Deutschland zu bringen.

Wie funktioniert das Zusammenleben mit Geflüchteten? Mittwoch 18.30 Uhr zu einer Zoom-Info-Veranstaltung zum Thema "Private Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine".



Den Zoom-Link unter info@gruene-leipzig.de erfragen. Die bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Petra Čagalj Sejdi lädt amzu einer Zoom-Info-Veranstaltung zum Thema "Private Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine".

Sportlöwen geben kostenlose Kurse

Alles Infos zu den Kursen! Der Verein Leipziger Sportlöwen bietet ukrainischen Kindern und Jugendlichen kostenlose Judo-Kurse an. Mit einer Spendenaktion wollen die Löwen ihre neue 20-jährige Trainerin Svetlana unterstützen, die vor wenigen Wochen mit ihrer Familie aus Saporischschja geflüchtet ist.

Spenden für Hilfskonvoi in die Ukraine gesucht Das Streetmobil Leipzig organisiert derzeit einen weiteren Konvoi in die Ukraine. Dringend gesucht werden Gehilfen, Rollator oder Rollstuhl, ein altes Sauerstoffgerät, Mobiltelefone mit Bluetooth, Tablets, Powerbanks, erste-Hilfe-Sets, Verbandmaterial, Hygiene-Artikel, haltbare Lebensmittel.



Abgabe der Spenden:

Sepio GmbH, Brünner Straße 8, 04209 Leipzig. Kurz vorher anrufen unter 0341/482 790.

Schutzraum für Geflüchtete in der "Villa" Seit einer Woche befindet sich der Safespace, eine Initiative vieler Freiwilliger, im soziokulturellen Zentrum "Die Villa". Es gibt warmes Essen, Getränke, Snacks, Klamotten und Hygieneprodukte.



Täglich geöffnet von 10.30 bis 19 Uhr.

"Die Villa", Lessingstraße 7, 04109 Leipzig

Schaubühne Lindenfels mit neuer Filmreihe

„Auch wenn Kunst Raketen nicht stoppen und nicht verhindern kann, dass Bomben auf Städten niedergehen, hilft sie, Inseln zu schaffen für persönliche Erinnerungen, politische Reflexion und Kritik“, kommentiert Kurator Mikhail Lylov die Aktion.



Auftakt am Mittwoch 19 Uhr.

Schaubühne Lindenfels, Karl-Heine-Straße 50, 04229 Leipzig. Die Filmreihe „Subverting the History“ zeigt Kurzfilme ukrainischer, belarussischer und europäischer Künstlerinnen und Künstler. Ab 13. April jeden Mittwoch.„Auch wenn Kunst Raketen nicht stoppen und nicht verhindern kann, dass Bomben auf Städten niedergehen, hilft sie, Inseln zu schaffen für persönliche Erinnerungen, politische Reflexion und Kritik“, kommentiert Kurator Mikhail Lylov die Aktion.

Kostenfreie Schulung für Ukraine-Helfende

Termine: 13., 21. April und 6. Mai.



Mehr Infos hier! Das Institut für Bildungscoaching bietet kostenfreie Online-Schulungen für haupt- und ehrenamtliche Ukraine-Helfende an.

Kino für den guten Zweck Montag 19 Uhr den Dokumentarfilm "The Earth is blue as an Orange" von Iryna Tsilyk.

Eine Einführung hält Valentina Zalevska vom Ukrainian Film Festival Berlin zur Lage in der Ukraine.

Alle Einnahmen gehen an ukrainische Filmschaffende und Journalisten.

Kino in der naTo, Karl-Liebknecht-Straße 46, 04275 Leipzig Die Cinematheque Leipzig zeigt amden Dokumentarfilm "The Earth is blue as an Orange" von Iryna Tsilyk.Eine Einführung hält Valentina Zalevska vom Ukrainian Film Festival Berlin zur Lage in der Ukraine.Alle Einnahmen gehen an ukrainische Filmschaffende und Journalisten.

Solidaritätskonzert für die Ukraine



26. April, 20 Uhr Großer Saal. Tickets gibt es hier! Das Ukrainische Staatsorchester geht auf eine spontane Tour und spielt am 26. April im Gewandhaus zu Leipzig. Auf dem Programm stehen Werke von Berezovsky, Chausson, Skoryk und Ljatoschynskyi.

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten noch innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

Von LVZ