Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet ab sofort im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Schicken Sie uns Ihre Hilfsangebote an hilfe@lvz.de

Alle Entwicklungen im Newsblog:





Spendenaktion für Gästeführer aus der Ukraine Die Gästeführer des Gästeführervereins Leipzig und Umland e.V. haben eine Spendenaktion für Kiewer Stadtführer gestartet. Die Aktion kam zustande, nachdem Romana Liebscher, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, kurz nach Ausbruch des Krieges den Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen in Kiew herstellt hatte. Daraus entwickelte sich eine Spendenaktion, bei der die rund 100 Mitglieder des Leipziger Vereins schon über 1000 Euro für ihre 69 Kiewer Kolleginnen und Kollegen gesammelt haben.

Aktion "Leipzig hilft" benötigt Spenden



Winterschuhe für Männer, Frauen und Kinder

Decken, Schlafsäcke, Isomatten

Taschenlampen

warme Männerkleidung

Medikamente (haltbar), Sanitätskästen und Verbandsmaterial



Annahmestelle: Georgiring 3, 04103 Leipzig

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 12 bis 19 Uhr

Sonnabend: 12 bis 18 Uhr

Mittwoch und Sonntag: geschlossen



Die zentrale Spenden- und Organisationsstelle für Spenden in die Ukraine benötigt dringend folgende Sachen:Winterschuhe für Männer, Frauen und KinderDecken, Schlafsäcke, IsomattenTaschenlampenwarme MännerkleidungMedikamente (haltbar), Sanitätskästen und VerbandsmaterialMontag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 12 bis 19 UhrSonnabend: 12 bis 18 UhrMittwoch und Sonntag: geschlossen

"Wonnecitz" sammelt Spielsachen Der Laden "Wonncitz" in Leipzig-Connewitz möchte die ukrainischen Kinder der Erstaufnahmestelle Mockau mit ein paar Spielsachen beschenken. Ab sofort können kleine Kartons mit Buntstiften, Ausmalbüchern, Kuscheltieren (bitte neuwertig) und kleinen Süßigkeiten abgegeben werden.

Annahme von Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Sonnabend 10 bis 12 Uhr.

Karl-Liebknecht-Straße 165, 04277 Leipzig



Lauf spielt 2705 Euro in die Spendenkasse Am Wochenende liefen 300 sportbegeisterte Chemiker im Leutzscher Holz für die Schutzsuchenden in der Ukrainie. Unter den Läufern war auch Frank Engel, Aufsichtsrat der BSG Chemie Leipzig, der die Initiative lobte und dem Organisationsteam einen herzlichen Dank aussprach.

Friedensgebet in der Nikolaikirche Die Leipziger Nikolaikirche lädt heute 17 Uhr wieder zum Friedensgebet, um sich mit den Menschen in der Ukraine zu solidarisieren. André Kempner Die Nikolaikirche lädt heute 17 Uhr zum Friedensgebet.

Glühwein für den guten Zweck Der Stadthafen Leipzig beteiligt sich am Crowdfunding-Projekt der Stadt Leipzig und der Leipziger Gruppe für ukrainische Schutzsuchende und stellt Glühwein-Touren als Prämie zur Verfügung. Die nächsten Fahrten übers Wasser finden am 19. und 25. März ab 14.30 Uhr statt.



Leipzig-Mölkau unterstützt Geflüchtete Die Mölkauer bauen ein Netzwerk von Helfenden und Unterstützern für die Schutzsuchenden aus der Ukraine auf. Der Ortschaftsrat bittet alle, die sich beteiligen möchten, eine E-Mail an ukrainehilfe@initiative-pro-moelkau.de zu schreiben.



Folgende Hilfen sind notwendig:

Sprachliche Unterstützung, Hilfe bei Behördengänge, Wohnungsrenovierungen und Wohnungseinrichtungen, Betreuung von Kindern und Jugendlichen sowie finanzielle Unterstützung für die in Mölkau ankommenden Flüchtlinge.

Malteser suchen Helfer am Hauptbahnhof In der Erstaufnahmeselle am Leipziger Hauptbahnhof/Westseite/ehemalige Fahrradstation werden rund um die Uhr Helfer für die Essensausgabe gesucht oder für den Empfang der Schutzsuchenden. Bitte kommen Sie einfach vorbei!

Schauspieler und Moderator: Stop the War! Schauspieler Lenn Kudrjawizki, der 2017 als Co-Moderator durch den Leipziger Opernball geführt hat, setzt in den Sozialen Medien ein Zeichen gegen Krieg und solidarisiert sich mit den Menschen in der Ukraine.

Leutzscher bringen Ukrainer in Sicherheit



Viele hilfreiche Hände kümmern sich auch um Behördengänge, Telefonkarten und Erkundungen der neuen Umgebung. „Die Menschen sind sehr dankbar“, sagt Jens Hüttl, „und wir versuchen mit unseren Freunden, Bekannten und unserem Netzwerk zu helfen, wo wir können.“ Die Leipziger Maik Fritsche, Jens Hüttl, Roman Dynadala und Raik Quakatz haben 29 ukrainische Frauen und Kinder aus dem Kriegsgebiet mit einem Bus des Fußballvereins BSG Chemie in Sicherheit gebracht. In Leutzscher Wohnungen haben die Geflüchteten vorerst ein zweites Zuhause gefunden.Viele hilfreiche Hände kümmern sich auch um Behördengänge, Telefonkarten und Erkundungen der neuen Umgebung. „Die Menschen sind sehr dankbar“, sagt Jens Hüttl, „und wir versuchen mit unseren Freunden, Bekannten und unserem Netzwerk zu helfen, wo wir können.“

Jazzclub Leipzig musiziert für die Ukraine Der Jazzclub Leipzig spielt heute ab 20 Uhr im UT Connewitz - als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine!





Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten noch innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

Von LVZ