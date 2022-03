Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet ab sofort im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Schicken Sie uns Ihre Hilfsangebote an hilfe@lvz.de

Alle Entwicklungen im Newsblog:

"Sandmännchen" auf Ukrainisch Die ARD zeigt ab sofort für geflüchtete Kinder Sendungen in der Mediathek auf Ukrainisch. Zu sehen sind „Shaun das Schaf“, „Der kleine Maulwurf“ und das „Sandmännchen“.

Leipziger spenden 250.000 Euro für die Ukraine Crowdfunding-Plattform der Leipziger Gruppe ist weiterhin ungebrochen: Jetzt konnte die Marke von 250.000 Euro geknackt werden.



Mehr als 2200 Unterstützer - Bürger, Unternehmen und Vereine - trugen zu diesem Zwischenergebnis bei.



Spenden Sie jetzt! Die Unterstützung der Leipziger für die Ukraine-Spenden-Aktion perder Leipziger Gruppe ist weiterhin ungebrochen: Jetzt konnte die Marke vongeknackt werden.Mehr als 2200 Unterstützer - Bürger, Unternehmen und Vereine - trugen zu diesem Zwischenergebnis bei.

Benefizkonzert im "Anker": Ein Lied für den Frieden Die Leipziger Band Karussell und das Soziokulturelle Zentrum ANKER e.V. laden zum Benefizkonzert am 6. April ab 20 Uhr . Die Musikerinnen und Musiker, unter anderem Jasmin Graf, Four Roses und Joe's Company, spielen an diesem Abend ohne Honorar. Sämtliche Einnahmen gehen an ein regionales Projekt zur Unterstützung der Frauen und Kinder aus der Ukraine.



Alle Infos zum Ticketverkauf!

Dringend Lebensmittel für Geflüchtete gesucht



Jeder Beitrag hilft!



+ Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Müsli-Riegel, Tee und Kaffee

+ Damen-Hygiene-Produkte Slipeinlagen, Tampons und Binden

+ Deos, Duschbad, Shampoo, Cremes und Rasierer



Es können auch Gutscheinkarten für Drogerien und Supermärkte gespendet werden.



Hostel "Five Elements", Kleine Fleischergasse 8, 04109 Leipzig



Das Leipziger Hostel "Five Elements" in Innenstadt braucht dringend Unterstützung. Viele Schutzsuchende kommen täglich in die Spendenstelle in der Kleinen Fleischergasse 8 , um Sachspenden abzuholen.+ Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Müsli-Riegel, Tee und Kaffee+ Damen-Hygiene-Produkte Slipeinlagen, Tampons und Binden+ Deos, Duschbad, Shampoo, Cremes und Rasierer

Spendenaktion: Medikamente für die Ukraine

Von den Geldspenden sollen Infusionslösungen, Medikamente zur Narkose und OP-Ausstattung besorgt und auf schnellstem Wege zu den Krankenhäusern in die Ukraine gebracht werden“, so Apotheker Thomas Dittrich, Vorsitzender des Sächsischen Apothekerverbandes e.V..



Jetzt spenden!





Die Apotheken Mitteldeutschlands sammeln Spenden zur Behandlung von Kranken und Verletzten im Kriegsgebiet.Von den Geldspenden sollen Infusionslösungen, Medikamente zur Narkose und OP-Ausstattung besorgt und auf schnellstem Wege zu den Krankenhäusern in die Ukraine gebracht werden“, so Apotheker Thomas Dittrich, Vorsitzender des Sächsischen Apothekerverbandes e.V..

"Leipzig helps Ukraine" sucht Freiwillige

benötigt nicht nur Geldspenden, sondern koordiniert auch die Hilfsangebote der Freiwilligen für die vielen Schutzsuchenden aus der Ukraine.

Wer helfen möchte, kann sich hier informieren! Die am 24. Februar gegründete Initiative "Leipzig helps Ukraine"benötigt nicht nur Geldspenden, sondern koordiniert auch die Hilfsangebote der Freiwilligen für die vielen Schutzsuchenden aus der Ukraine.

Kostenfreier Eintritt für Schutzsuchende in den Zoo Leipzig



Die Geflüchteten weisen sich an der Kasse mit ihrem ukrainischen Pass oder der Registrierung als Kriegsgeflüchteter und Lichtbildausweis aus und erhalten dann ihr kostenfreies Ticket .



Alle Infos finden Sie hier!



Der Zoo Leipzig lädt schutzsuchende Kinder und Erwachsene aus der Ukraine ein, Elefant, Erdmännchen & Co. zu besuchen.Die Geflüchteten weisen sich an der Kasse mit ihrem ukrainischen Pass oder der Registrierung als Kriegsgeflüchteter und Lichtbildausweis aus und erhalten dann ihr Zoo Leipzig Die Erdmännchen sind ein Besuchermagnet im Leipziger Zoo.

Klitschko: Transportwege nach Kiew weiter offen In einer Videokonferenz mit europäischen Großstädten hat Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko seine Bitte um Spenden erneuert. Die bisherigen Lieferungen hätten den Menschen in Kiew und der gesamten

Ukraine bereits sehr geholfen.



„Wir brauchen Nahrungsmittel, Wasser, Medikamente“ , sagte Klitschko. Die Transportwege nach Kiew seien frei. „Kiew ist nicht umzingelt“, betonte Klitschko. „Jetzt haben wir auch Gewissheit, dass Kiew erreichbar ist, das ist eine gute Botschaft für uns und für alle, die Spenden geben, die Spenden sammeln und die, die Spenden transportieren“, sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD).



Ein erster Transport mit medizinischer Hilfe habe Leipzig bereits am Montag verlassen, ein zweiter Transport mit Hilfsgütern sei gestern über Krakau auf die Reise Richtung Ukraine gegangen.

Benefizkonzert für die Ukraine Ein Konzert zugunsten der Ukraine findet heute ab 19.30 Uhr in der Nikolaikirche statt. Das Vocalconsort Leipzig unter Leitung von Franziska Kuba spielt Geistliche Chormusik, Sprecherin ist Melanka Piroschik.



Eintritt mit 3-G-Regel. Spenden sind erwünscht. Sebastian Willnow/dpa Ein Plakat mit der „betenden Gottesmutter“ aus der Kiewer Sophienkathedrale hängt an der Fassade der Nikolaikirche.

Spendenkonzert für die Ukraine im Livestream Ein Bündnis von mehr als 20 deutschen Hilfsorganisationen veranstaltet am Freitag ab 19 Uhr ein Spendenkonzert für die Nothilfe Ukraine. Als Gäste sind dabei: K.ZIA, Leona Berlin, Will Church und viele andere.

Leipziger Crowd sammelt Geldspenden für die Ukraine Die Ziel der Aktion, die von der Stadt Leipzig und der Leipziger Gruppe initiiert wurde, ist es, eine Spendensumme in Höhe von 609.869 Euro zu sammeln – also 1 Euro pro Leipzigerin und Leipziger.

Neue Spendenplattform und Sammelstelle am Olympiastützpunkt Die aktuellen Gesuche werden täglich aktualisiert!



Weiterhin werden ehrenamtliche Helfer zur Organisation in den Erstaufnahmeeinrichtungen, für die Spendenannahmestelle am Olympiastützpunkt und zum Transport der Spenden gesucht.



Die Sammelstelle hat geöffnet:

Montag bis Sonnabend 9 bis 19 Uhr

Am Sportforum 10, 04105 Leipzig Die Handballer des SC DHfK Leipzig und die Sportstadt Leipzig haben mit technischer Unterstützung der O. group GmbH eine Spendenplattform für Geflüchtete und Schutzsuchende in Leipzig ins Leben gerufen.Weiterhin werdenzur Organisation in den Erstaufnahmeeinrichtungen, für die Spendenannahmestelle am Olympiastützpunkt und zum Transport der Spenden gesucht.Montag bis Sonnabend 9 bis 19 UhrAm Sportforum 10, 04105 Leipzig SC DHfK Leipzig Karsten Günther (l., SC DHfK Handball), Katharina Baum (Olympiasport Leipzig) und Pascal Schuster (OmniGroup GmbH) räumen die Spendenannahmestelle am Olympiastützpunkt Leipzig ein.

Musizieren für die Ukraine Das Musik- und Kunstfestival "Art not War" zugunsten der Ukraine findet am Freitag ab 18.30 Uhr im Leipziger Osten in der St. Lukaskirche statt.

Einlass ist 17 Uhr.



Alle Einnahmen werden gespendet!

Es gelten die 3-G-Regeln und FFP2-Maskenpflicht.

St. Lukaskirche, Lukasstraße 1, 04315 Leipzig

Friedensbotschaft für die Ukraine Auf dem Nikolaikirchhof findet heute ab 17 Uhr eine Friedensandacht für die Ukraine statt. Der Leipziger OBM Burkhard Jung (SPD) sendet um 17.25 Uhr eine Friedensbotschaft in die Welt.

Zum Abschluss der Veranstaltung wird es eine gemeinsame Fotoaktion "Leipzig für Frieden in der Ukraine" geben.



Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten noch innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

Von LVZ