Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Schicken Sie uns Ihre Hilfsangebote an hilfe@lvz.de

Alle Entwicklungen im Newsblog:

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr.

Von LVZ