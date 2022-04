Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet ab sofort im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Schicken Sie uns Ihre Hilfsangebote an hilfe@lvz.de

Alle Entwicklungen im Newsblog:

Hostel bittet um Sachspenden



Annahme täglich 10 bis 18 Uhr an der Rezeption.

Kleine Fleischergasse 8, 04109 Leipzig Das Leipziger Hostel "Five Elements" in der Innenstadt benötigt dringend Lebensmittel und Hygiene-Artikel für die ukrainischen Schutzsuchenden. "Wir sind froh über jede Unterstützung", sagt Geschäftsführerin Laila Yousefvand.täglich 10 bis 18 Uhr an der Rezeption.

Café "Dankbar" kocht täglich 40 Liter Suppe Der Safespace bedankt sich in einem Post auf seinem Social-Media-Kanal beim Team der "Dankbar" und der Bäckerei Schwarze für die tägliche Unterstützung bei der Versorgung von ukrainischen Schutzsuchenden.

Ein großer Dank geht auch an jede private Person, die Spenden vorbeibringt - egal ob Einkäufe aus der Essensliste, Gekochtes oder Gebratenes.

Freier Eintritt in Museen Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig lädt alle ukrainischen Schutzsuchenden in ihre Häuser ein: Altes Rathaus, Schillerhaus, Völkerschlachtdenkmal, Haus Böttchergäßchen und Kindermuseum öffnen kostenlos ihre Türen. PR Das Stadtgeschichtliche Museum lädt alle ukrainischen Geflüchteten in ihre Häuser ein. PR

Spendenaktion knackt 1000er-Marke Die Päckchen-Sammel-Aktion vom Kinderladen "Wonnecitz" in Leipzig-Connewitz bedankt sich für die große Spendenbereitschaft von 1000 Päckchen für die ukrainischen Kinder.

Vorerst muss es aus Platzgründen einen Aufnahmestopp geben.

Am 10. April gibt's Informationen, wie die Aktion weiterläuft!

Fußballspielen für geflüchtete Kinder

Trainingszeiten hier einsehen!



Anmeldung per (bitte 24 Stunden vorm Training).

Bitte Namen und Geburtsdatum angeben. Der Nachwuchs der BSG Chemie lädt alle geflüchteten Kinder, die sich gern bewegen und Spaß haben wollen, zum gemeinsamen Fußballspielen ein. E-Mail (bitte 24 Stunden vorm Training).Bitte Namen und Geburtsdatum angeben. Trainingsplatz: Am Sportpark 2, 04179 Leipzig.

Benefizkonzert mit Musik und Gedichten Das Duo L'oro, die Band Weltenmusik und die ukrainische Schriftstellerin Svetlana Lavochkina laden am 9. April in die Heilig-Kreuz-Kirche ein.



Eintritt auf Spendenbasis.

9. April, 19 Uhr, Heilig-Kreuz-Kirche, Neustädter Markt 8, 04315 Leipzig.

Soli-Kino mit ukrainischen Filmen Heute Abend flimmern ab 19 Uhr in der Kinobar Prager Frühling zwei ukrainische Filme über die Leinwand.

Alle Erlöse gehen an das Filmfestival Docudays UA, die Geldspenden für Filmschaffende sammeln, die das aktuelle Geschehen in der Ukraine dokumentieren.



Kinobar Prager Frühling, Haus der Demokratie, Bernhard-Göring-Straße 152, 04277 Leipzig. Karten an der Abendkasse.

Johanniter sagen Danke Dank der großen Hilfsbereitschaft konnten die Johanniter Leipzig mitteilen, dass für den Hilfe- und Reisepunkt Hauptbahnhof genügend Helferinnen und Helfer gefunden werden konnten.

Safespace zieht in "Die Villa" Der Umzug ist am Sonntag, ab 10 Uhr. Fleißige Helfer gesucht!



Kontakt über Gute Nachrichten für den Safespace: Es wurden neue Räumlichkeiten im Leipziger Soziokulturellen Zentrum "Die Villa" in der Lessingstraße 7 gefunden.Kontakt über E-Mail oder Instagram.

Lehrkräfte für ukrainische Kinder gesucht



Bei Interesse melden Sie sich im Sekretariat der Schule oder per

Salomonstraße 10, 04103 Leipzig. Das musikalisch-sportliche Gymnasium Leipzig der Rahn Education sucht ukrainische Lehrkräfte für derzeit 23 Kinder aus der Ukraine, die in der Schule angekommen sind.Bei Interesse melden Sie sich im Sekretariat der Schule oder per E-Mail Salomonstraße 10, 04103 Leipzig.

Kleinbusse für Rettungsaktion gesucht Das Street Mobil Leipzig fährt am Freitag mit dem "Convoy of Hope" nach Lwiw, um ukrainische Kinder zu retten. Es werden noch Kleinbusse mit sieben oder neun Plätzen benötigt. Wer kann helfen?

Volleyball für geflüchtete Kinder und Jugendliche jeden Donnerstag von 15 bis 16 Uhr eine offene Sportstunde für 20 geflüchtete Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren an.



Die Betreuung der Sportstunde wird von Spielerinnen und Spieler der Regionalligateams übernommmen. „Die Bereitschaft zu helfen, war sofort da. Tanita Königsheim und Lena Kröber aus unserer ersten Damenmannschaft haben direkt zugesagt, das Projekt federführend zu betreuen“, sagte Jan Zangrando, Co-Trainer des Bundesligateams und Initiator der Spendenaktion.



Die Teilnahme an der Sportstunde ist kostenfrei.

Anmeldung bitte per E-Mail . Die Mitglieder des Sportvereins L.E. Volleys bieten ab soforteine offene Sportstunde für 20 geflüchtete Kinder und Jugendliche iman.Die Betreuung der Sportstunde wird von Spielerinnen und Spieler der Regionalligateams übernommmen. „Die Bereitschaft zu helfen, war sofort da. Tanita Königsheim und Lena Kröber aus unserer ersten Damenmannschaft haben direkt zugesagt, das Projekt federführend zu betreuen“, sagte Jan Zangrando, Co-Trainer des Bundesligateams und Initiator der Spendenaktion.Die Teilnahme an der Sportstunde ist Verein Die L.E. Volleys wollen helfen und bieten donnerstags eine Sportstunde für geflüchtete Kinder an. Verein

Unzählige Päckchen für viele geflüchtete Kinder



Inhaberin Nora Hoyer Sepulveda ist von der großen Welle der Solidarität völlig überwältigt: "Eine Schule hat 125 Päckchen abgegeben und im Laden stehen schon über 500 Kartons. Vielen Dank an alle Helfenden!" Seit Mitte März sammelt der Kinderladen "Wonnecitz" bunte Kartons mit Spielsachen für die ukrainischen Kinder in der Erstaufnahmestelle Mockau.Inhaberin Nora Hoyer Sepulveda ist von der großen Welle der Solidarität völlig überwältigt: "Eine Schule hat 125 Päckchen abgegeben und im Laden stehen schon über 500 Kartons. Vielen Dank an alle Helfenden!"

Mit Musik gegen Putins Krieg Das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" lädt am Sonnabend von 15 bis 19 Uhr zu einer musikalischen Kundgebung am Gohliser Schlösschen .

Mit dabei sind die ukrainischen Musiker Polina Faustova und Dmytro Faustov sowie Sonya Sytnyk & Band.

Theater für junge Geflüchtete



Zu folgenden Vorstellungen gibt es Freikarten:

Freitag, 1. April , 10 Uhr Geschichten vom kleinen König. 40 Minuten, geeignet ab 3 Jahren.

Mittwoch, 6. April , 18 Uhr Emil und die Detektive. Ab 8 Jahren.



Anmeldung

E-Mail:

Telefon: 0341/486 60 16

Das Team spricht Deutsch und Englisch.

Theater der Jungen Welt, Lindenauer Markt 21, 04177 Leipzig. Das Theater der Jungen Welt Leipzig lädt Geflüchtete und ihre Familien, die in Leipzig angekommen sind oder auch schon länger hier leben, herzlich ins Theater am Lindenauer Markt., 10 Uhr Geschichten vom kleinen König. 40 Minuten, geeignet ab 3 Jahren., 18 Uhr Emil und die Detektive. Ab 8 Jahren.E-Mail: kontakt@tdjw.de Telefon: 0341/486 60 16Das Team spricht Deutsch und Englisch.

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten noch innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

