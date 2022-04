Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Mittwoch: Offener Treff im Museum



"Wir öffnen daher einen Raum, der sich an geflüchtete Kulturschaffende richtet: ЗУСТРІЧ . Wir laden alle im kulturellen Leben tätigen Menschen ein, die vor Krieg – in welchem Teil der Welt auch immer – fliehen mussten, diesen Raum zu ihrem Raum zu machen", heißt es auf der Website.

Auch Kinder sind herzlich willkommen.



Der Raum ist über die Eingänge Reichsstraße und Böttchergässchen erreichbar.

Benefizkonzert Licht an! Die russische Pianistin Svetlana Meskhi und die ukrainische Geigerin Svitlana Yudelevych gestalten ein Programm mit ukrainischer, russischer und jiddischer Musik. Auch ukrainische geflüchtete Kinder, die bei der Pianistin Klavier lernen, werden für die Besucher spielen.



Moderiert wird die Veranstaltung von der Leipziger Schauspielerin Sibylle Kuhne , die auch vom Schicksal Schutzsuchender erzählt.

Die Kollekte geht an ukrainische geflüchtete Kinder.

28. April, 18 Uhr, Philippuskirche, Aurelienstraße 54, 04177 Leipzig privat "Licht an!" heißt es in der Philippuskirche am 28. April. privat

Spendenaufruf aus Connewitz Der offene Freizeittreff "KiJuWe" e.V. in Leipzig-Connewitz ruft zu einer Spendensammlung für geflüchtete Menschen aus der Ukraine auf.



Abgabe der Sachspenden

Kinder- und Jugendwerkstatt KiJuWe im Atelierhaus Zoro, Bornaische Straße 54 HH, 04277 Leipzig. Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr

Theatre of Playwrights aus Kiew stellt sich vor Das Kiewer "театр драматургів" (Theatre of Playwrights) präsentiert seine Arbeit in einer Lesung an der Schaubühne Lindenfels . Zukünftig soll dem Theater hier eine Plattform geboten werden, ihre Arbeit fortzusetzen und ihre Stücke am Haus zu inszenieren.

Lesung am Donnerstag, 19.30 Uhr.

Karl-Heine-Straße 50, 04229 Leipzig

Hilfsportal für Schutzsuchende als App



Die App wird kontinuierlich weiterentwickelt. Als Unterstützung steht Geflüchteten aus der Ukraine das Hilfsportal „Germany4Ukraine“ zur Verfügung. Die gleichnamige App wurde vom Bundesministerium des Inneren und für Heimat wurde zusammen mit ukrainischen Geflüchteten entwickelt und bietet zahlreiche Informationen.

Soli-Kino-Abend im UT Connewitz Dienstag zu einer Solidaritätsveranstaltung ins Ab 20 Uhr. Die Ticketeinnahmen und Spenden gehen an die NGO "Freefilmers" aus Mariupol.

UT Connewitz, Wolfgang-Heinze-Straße 12a, 04277 Leipzig. Die Initiative "Kino in Bewegung" lädt amzu einer Solidaritätsveranstaltung ins UT Connewitz . Gezeigt werden aktuelle Experimental- und Dokumentarfilme ukrainischer Filmschaffender.Die Ticketeinnahmen und Spenden gehen an die NGO "Freefilmers" aus Mariupol.

Welcome! Willkommen! Ласкаво просимо!



Einblick in die aktuelle Sonderschau im Stadtgeschichtlichen Museum. Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig bietet an den Standorten Altes Rathaus, Schillerhaus, Völkerschlachtdenkmal, Haus Böttchergäßchen und Kindermuseum freien Eintritt für Menschen mit ukrainischen Pass, einem Aufenthaltstitel der Ukraine oder einem gültigen Studentenausweis einer ukrainischen Universität und einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Christian Modla Die aktuelle Sonderausstellung im Stadtgeschichtlichen Museum stellt die "Welt als Würfel" in den Fokus. Christian Modla

Arbeitssuche für Geflüchtete

Ab sofort gibt es hier Stellenanzeigen aus Leipzig und der Umgebung. Die Organisation "Leipzig helps Ukraine" startet einen offiziellen Telegram-Channel für Arbeitssuchende.

Bis Montag Spenden willkommen Das Leipziger Hostel "Five Elements" muss seine Spendenstelle nach Ostern schließen. "Uns erreichen leider nicht mehr genügend Spenden, um den hohen Bedarf zu decken", heißt es in einer Instagram-Story.



Annahme täglich 10 bis 18 Uhr an der Rezeption.

Kleine Fleischergasse 8, 04109 Leipzig

Ostertüten für ukrainische Kinder Der Safespace in der "Villa" nimmt ab heute bis zum ukrainischen Osterfest am 24. April eure Ostertüten mit Schokolade und Süßigkeiten entgegen, die ihr übrig habt. Die ukrainischen Kinder, die den Schutzraum besuchen, werden sich darüber freuen.

Geöffnet täglich von 10.30 bis 19 Uhr.

Lessingstraße 7, 04109 Leipzig

Spendenlauf um den Cossi "Run for Ukraine" um den Cospudener See ist ein Spendenlauf für die Ukraine. Es kann gelaufen, gewandert oder gewalkt werden. Los geht es heute am Karfreitag bis Ostermontag. Die Anmeldung in Höhe von 10,70 Euro geht zu 100 Prozent an die Ukraine-Hilfe der



Hier anmelden! Die Aktionum den Cospudener See ist ein Spendenlauf für die Ukraine. Es kann gelaufen, gewandert oder gewalkt werden.Die Anmeldung in Höhe von 10,70 Euro geht zu 100 Prozent an die Ukraine-Hilfe der Leipziger Crowd

Ostereier für die Jüngsten Michael Domke aus Schkeuditz berichtet voller Freude, dass er und seine Freunde die ukrainischen Kinder mit einem fast 40 Kilogramm schweren Wäschekorb voller Süßigkeiten überrascht haben. "Die Begeisterung bei den Johannitern und den an der Neuen Messe arbeitenden Helfern war ebenfalls groß." privat Michael Domke (hinten links mit Basecap) brachte den ukrainischen Kindern eine kleine Osterüberraschung. privat

Leipziger Feuerwehr schickt Löschfahrzeuge in die Ukraine Die Branddirektion Leipzig hat am vergangenen Wochenende drei Löschfahrzeuge in die Ukraine geschickt, um humanitäre Hilfe zu leisten.



Ein Hilfskonvoi mit Materialien zur Brandbekämpfung aus Großbritannien, der sich auf dem Weg an die polnisch-ukrainische Grenze befand, machte vor Kurzem spontan einen Zwischenstopp bei den Feuerwehrleuten der Messestadt. Die ehrenamtlichen Helfer tankten Kraft, gönnten sich ein bisschen Schlaf und wurden von den Leipzigern beköstigt.



Demnächst werden auch zwei Rettungswagen aus der Reserve direkt ins Kriegsgebiet transportiert, teilte die Leipziger Feuerwehr mit. Feuerwehr Leipzig Diese drei Löschfahrzeuge wurden mit Tiefladern abgeholt und mit einem Hilfskonvoi in die Ukraine geschickt. Feuerwehr Leipzig

Tanzdemo für den Frieden Das Kollektiv für Raves, Open-Airs und electronic Music spielt am Sonnabend von 14 bis 22 Uhr zum "Dance for Peace" im Richard-Wagner-Hain.

Gesammelt werden Spendengelder für die Geflüchteten und es gibt Redebeiträge, die ins Ukrainische übersetzt werden.

Richard-Wagner-Hain, Jahnallee 59, 04109 Leipzig

Schokohäschen für ukrainische Kinder Gründonnerstag ab 15 Uhr zum Ostereiersuchen ein.



Karl-Tauchnitz-Straße 9-11, 04107 Leipzig In der Ukraine feiern die Menschen am 24. April das Osterfest. Hierzulande beginnen heute die Feierlichkeiten. Die Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) lädt amzum Ostereiersuchen ein.

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr.

