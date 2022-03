Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet ab sofort im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Schicken Sie uns Ihre Hilfsangebote an hilfe@lvz.de

Alle Entwicklungen im Newsblog:

Stoppt den Krieg in der Ukraine Die Stiftung Friedliche Revolution lädt in Kooperation mit dem Aktionsbündnis "Leipzig nimmt Platz" am 26. März zu einer Solidaritätsveranstaltung mit der Ukraine.



Musikerinnen und Musiker der Leipziger Kulturszene sammeln Spenden für die Menschen in der Ukraine und die Geflüchteten.

Sonnabend, Augustusplatz Leipzig, 17 bis 21 Uhr.

Leipzig helps Ukraine - helfen Sie mit! ist ein Netzwerk, das sich um Geflüchtete kümmert, aber auch um Ukrainer in ihrer Heimat.



Hier können Sie unterstützen. Kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat sich in Leipzig eine private Initiative gegründet. "Leipzig helps Ukraine" ist ein Netzwerk, das sich um Geflüchtete kümmert, aber auch um Ukrainer in ihrer Heimat.Hier können Sie mithelfen oder die Initiative mit einer finanziellen Spende unterstützen.

Benefizkonzert für die Opfer des Krieges in der Ukraine Der aus der Ukraine stammende Pianist Igor Gryshyn spielt heute Abend gemeinsam mit der Prof-Band der Hochschule für Musik und Theater Leipzig ein Benfizkonzert für die Kriegsopfer in der Ukraine.



Mediencampus Villa Ida, Poetenweg 28, 04155 Leipzig. Beginn 18 Uhr. Karten unter 0341 562 96704.

Kino hilft: CineStar zeigt "Klitschko" Der Film „Klitschko“ steht heute 17 Uhr als Benefizvorstellung auf dem Programm im Leipziger CineStar. Die Ticketeinnahmen dieser Kinovorstellung werden komplett an das Projekt „Ein Herz für Kinder“ gespendet.



Der Kinofilm „Klitschko“ erzählt die faszinierende Geschichte der berühmtesten Boxbrüder der Welt: von der Kindheit in der Ukraine, über die ersten Erfolge als Amateure, den Umzug nach Deutschland, bis zum Aufstieg zu internationalen Superstars des Boxsports.



CineStar, Petersstraße 44, 04109 Leipzig privat Kinoleiter Rainer Weber zeigt am Sonntag 17 Uhr den Film "Klitschko".

Benefizmarsch von Halle nach Leipzig Eine Gruppe von Feuerwehrleuten des internationalen Vereins "EuropaFirefighters" macht sich am Sonntag zu Fuß auf den Weg von Halle nach Leipzig. Die Truppe absolviert den 42 Kilometer langen Marsch in voller Ausrüstung und wird gegen 19 Uhr am Völkerschlachtdenkmal erwartet.



An der Aktion zugunsten der ukrainischen Kinder nimmt auch die 42-jährige Katharina Dieckow von der Berufsfeuerwehr Halle/Saale teil: "Wir möchten Schulmaterialien für die Kriegskinder sammeln, die demnächst eine Grundschule in Heide-Nord/Halle besuchen."



Zeitgleich finden Spendenmärsche vom niederländischen Enschede nach Gronau/Münsterland und von Nienborg nach Münster in den Friedenssaal des historischen Rathauses statt.

Friedenstaube spielt 35.000 Euro Spenden ein

Die Leipziger Handballfamilie leistet damit nicht nur einen wichtigen finanziellen Beitrag, sondern fordert ein friedliches Miteinander und das sofortige Ende von Waffengewalt.



Die letzten Sondertrikots mit der Friedenstaube sind hier erhältlich.

Spendensammelaktion in Schkeuditz

Der Kinder- und Jugendrat lädt zu einer Poetry-Slam-Lesung und sammelt Sachspenden wie Blöcke, Stifte und Lernbücher für die ukrainischen Kinder, die demnächst in Schkeuditz zur Schule gehen werden.

Sonnabend, 14 bis 17 Uhr vorm Rathaus, 04435 Schkeuditz Zugunsten der Schutzsuchenden aus der Ukraine findet heute in Schkeuditz ein Aktionstag mit Kuchenbasar, Kreativ- und Bücherflohmarkt statt.Der Kinder- und Jugendrat lädt zu einer Poetry-Slam-Lesung und sammelt Sachspenden wie Blöcke, Stifte und Lernbücher für die ukrainischen Kinder, die demnächst in Schkeuditz zur Schule gehen werden.

Helfer gesucht Das Hostel "Five Elements" in der Leipziger Innenstadt sucht Helfer für die Betreuung der Spendenstelle von 15 bis 17 Uhr .



Bitte melden via Instagram oder Namen und Telefonnummer an der Hotelrezeption hinterlassen.

Hostel "Five Elements", Kleine Fleischergasse 8, 04109 Leipzig, Telefon 0341 355 83 196

"Sandmännchen" auf Ukrainisch Die ARD zeigt ab sofort für geflüchtete Kinder Sendungen in der Mediathek auf Ukrainisch. Zu sehen sind „Shaun das Schaf“, „Der kleine Maulwurf“ und das „Sandmännchen“.

Leipziger spenden 250.000 Euro für die Ukraine Crowdfunding-Plattform der Leipziger Gruppe ist weiterhin ungebrochen: Jetzt konnte die Marke von 250.000 Euro geknackt werden.



Mehr als 2200 Unterstützer - Bürger, Unternehmen und Vereine - trugen zu diesem Zwischenergebnis bei.



Spenden Sie jetzt!

Benefizkonzert im "Anker": Ein Lied für den Frieden Die Leipziger Band Karussell und das Soziokulturelle Zentrum ANKER e.V. laden zum Benefizkonzert am 6. April ab 20 Uhr . Die Musikerinnen und Musiker, unter anderem Jasmin Graf, Four Roses und Joe's Company, spielen an diesem Abend ohne Honorar. Sämtliche Einnahmen gehen an ein regionales Projekt zur Unterstützung der Frauen und Kinder aus der Ukraine.



Alle Infos zum Ticketverkauf!

Dringend Lebensmittel für Geflüchtete gesucht



Jeder Beitrag hilft!



+ Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Müsli-Riegel, Tee und Kaffee

+ Damen-Hygiene-Produkte Slipeinlagen, Tampons und Binden

+ Deos, Duschbad, Shampoo, Cremes und Rasierer



Es können auch Gutscheinkarten für Drogerien und Supermärkte gespendet werden.



Hostel "Five Elements", Kleine Fleischergasse 8, 04109 Leipzig



Das Leipziger Hostel "Five Elements" in Innenstadt braucht dringend Unterstützung. Viele Schutzsuchende kommen täglich in die Spendenstelle in der Kleinen Fleischergasse 8 , um Sachspenden abzuholen.

Spendenaktion: Medikamente für die Ukraine

Von den Geldspenden sollen Infusionslösungen, Medikamente zur Narkose und OP-Ausstattung besorgt und auf schnellstem Wege zu den Krankenhäusern in die Ukraine gebracht werden“, so Apotheker Thomas Dittrich, Vorsitzender des Sächsischen Apothekerverbandes e.V..



Jetzt spenden!





Die Apotheken Mitteldeutschlands sammeln Spenden zur Behandlung von Kranken und Verletzten im Kriegsgebiet.

"Leipzig helps Ukraine" sucht Freiwillige

benötigt nicht nur Geldspenden, sondern koordiniert auch die Hilfsangebote der Freiwilligen für die vielen Schutzsuchenden aus der Ukraine.

Wer helfen möchte, kann sich hier informieren!

Kostenfreier Eintritt für Schutzsuchende in den Zoo Leipzig



Die Geflüchteten weisen sich an der Kasse mit ihrem ukrainischen Pass oder der Registrierung als Kriegsgeflüchteter und Lichtbildausweis aus und erhalten dann ihr kostenfreies Ticket .



Alle Infos finden Sie hier!



Der Zoo Leipzig lädt schutzsuchende Kinder und Erwachsene aus der Ukraine ein, Elefant, Erdmännchen & Co. zu besuchen.

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten noch innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

