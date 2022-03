Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet ab sofort im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Schicken Sie uns Ihre Hilfsangebote an hilfe@lvz.de

Alle Entwicklungen im Newsblog:

Verein sammelt Spenden in Schkeuditz Sachspenden :



Hygieneartikel wie Windeln, Damenbinden und Feuchttücher; Erste-Hilfe-Sets, schmerzlindernde und fiebersenkende Medikamente für Erwachsene und Kinder, Vebandsmaterial wie Binden, Pflaster und Kompressen, Wundspüllösungen; Lebensmittel wie Babynahrung, Konserven, Tee und Kaffee sowie Tütensuppen.



Die Sachspenden werden direkt an die rumänisch-ukrainische Grenze gebracht. Bitte keine Kleidung, Hausrat, Spielzeug und verderbliche Lebensmittel.

Montag bis Sonnabend 17 bis 19 Uhr.

Straßenbahndepot Schkeuditz , gegenüber der Feuerwehr. Der Leipziger Verein "More than Subculture e.V." , der von der Stadt Schkeuditz, der Lessing-Oberschule Schkeuditz und vielen Menschen unterstützt wird, benötigt dringend folgendeHygieneartikel wie Windeln, Damenbinden und Feuchttücher; Erste-Hilfe-Sets, schmerzlindernde und fiebersenkende Medikamente für Erwachsene und Kinder, Vebandsmaterial wie Binden, Pflaster und Kompressen, Wundspüllösungen; Lebensmittel wie Babynahrung, Konserven, Tee und Kaffee sowie Tütensuppen.Die Sachspenden werden direkt an die rumänisch-ukrainische Grenze gebracht. Bitte keine Kleidung, Hausrat, Spielzeug und verderbliche Lebensmittel., gegenüber der Feuerwehr. privat Der Verein "More than Subculture" engagiert sich für die Schutzsuchenden aus der Ukraine.

Bahnhofsmission bittet um Sachspenden



Folgende Lebensmittel werden gebracht:

- Aufback-Brötchen

- Wurst-Aufschnitt

- Schnittkäse-Scheiben

- Margarine

- 5 Minuten-Terrinen

- Möhren

- Obst wie Äpfel und Mandarinen

- Kleine Schokoriegel

- Müsli-Riegel

- Fruchtsaftgetränke und Wasser

- Babynahrung

- Einweglöffel, Einweggabeln, Lunchboxtüten

- Zucker

- Milch/Kaffeewei?er

- Joghurt



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr und Sonntag 13 bis 18 Uhr

Ökumenische Bahnhofsmission, Willy-Brandt-Platz 2a , 04109 Leipzig Die Leipziger Bahnhofsmission benötigt dringend Hilfe, um die Essenversorgung der Geflüchteten, die täglich am Hauptbahnhof eintreffen, abzusichern.- Aufback-Brötchen- Wurst-Aufschnitt- Schnittkäse-Scheiben- Margarine- 5 Minuten-Terrinen- Möhren- Obst wie Äpfel und Mandarinen- Kleine Schokoriegel- Müsli-Riegel- Fruchtsaftgetränke und Wasser- Babynahrung- Einweglöffel, Einweggabeln, Lunchboxtüten- Zucker- Milch/Kaffeewei?er- JoghurtMontag bis Freitag 9 bis 18 Uhr und Sonntag 13 bis 18 UhrÖkumenische Bahnhofsmission, Willy-Brandt-Platz 2a , 04109 Leipzig

Das Friedensgebet in der Nikolaikirche vom 21. März Rückblick via Youtube: Das Friedensgebet vom vergangenen Montag, das sich mit dem Zusammenleben von Ukrainern und Russen beschäftigt hat.

Hygieneartikel für schutzsuchende Kinder gesucht Wie der Kinderladen "Wonnecitz" vom Malteser Hilfsdienst erfuhr, sind derzeit 250 Geflüchtete, unter ihnen viele Kinder, im "Travel 24 Hotel Leipzig" am Tröndlinring untergebracht.



Es werden dringend Windeln , Feuchttücher und Wundschutzcreme für Babys und Kleinkinder gebraucht. Keine Kleidung! Bitte abzugeben im "Wonnecitz" , Karl-Liebknecht-Straße 165, 04277 Leipzig. Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Sonnabend 10 bis 12 Uhr.



Kochen für Geflüchtete



Wer gern mitkochen möchte , der meldet sich per E-Mail an kochenfuerfluechtlinge@sophien-leipzig.de Die Gemeindemitglieder der Leipziger Sophienkirchgemeinde kochen ab sofort in den nächsten Wochen für die Schutzsuchenden aus der Ukraine, die in Lützschena und Wahren/Stahmeln untergekommen sind., der meldet sich per E-Mail an kochenfuerfluechtlinge@sophien-leipzig.de Geldspenden bitte an:

Kontoinhaber: Kirchenbezirk Leipzig

IBAN DE 46 3506 0190 1620 4790 43

BIC GENO DE D1 DKD, Kd-Bank

Verwendungszweck: RT 1924, Kochprojekt Flüchtlinge 2022

Päckchen für ukrainische Kinder Die Päckchen-Aktion vom Connewitzer Kinderladen "Wonnecitz", die Kinder der Erstaufnahmeeinrichtung Mockau mit kleinen Geschenken zu erfreuen, hat eine große Welle der Solidarität ausgelöst.

Ein Lied für den Frieden Die Leipziger Band Karussell singt gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern der Messestadt am 6. April ab 20 Uhr im "Anker" ein Lied für den Frieden. Moderiert wird das Benefizkonzert von Alex Huth und Angelika Pörsch von Radio Ostrock.

Anker e.V. Leipzig, Renftstraße 1, 04159 Leipzig.

Neues Engagementzentrum im Stadtbüro



Das Engagementzentrum im Stadtbüro koordiniert das zivilgesellschaftliche Engagement für Leipzig, sichtet Hilfegesuche und -angebote, berät Initiativen und Vereine, die sich in der Ukraine-Hilfe engagieren, zu möglicher finanzieller Unterstützung.



Kontakt per E-Mail telefonisch unter 0341 123- 2510. Vor Ort im Stadtbüro am Burgplatz 1 (Zugang über Markgrafenstraße 3) ist eine Beratung von Montag bis Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr möglich.



Es gibt ab sofort eine neue Anlaufstelle für Leipzigerinnen und Leipziger, die sich für Geflüchtete aus der Ukraine engagieren möchten.Das Engagementzentrum im Stadtbüro koordiniert das zivilgesellschaftliche Engagement für Leipzig, sichtet Hilfegesuche und -angebote, berät Initiativen und Vereine, die sich in der Ukraine-Hilfe engagieren, zu möglicher finanzieller Unterstützung. ukraine@leipzig.de undunter 0341 123- 2510.im Stadtbüro am Burgplatz 1 (Zugang über Markgrafenstraße 3) ist eine Beratung von Montag bis Freitag jeweils von 14 bis 18 Uhr möglich.

Soli-Flohmarkt an der HGB 10. April einen Soli-Flohmarkt mit Ständen, Essen, Musik und einer Kinderbetreuung. Gesucht werden auch freiwillige Helfer.



Wer mitmachen will, meldet sich bis Freitag (25. März) unter E-Mail Die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) veranstaltet ameinen Soli-Flohmarkt mit Ständen, Essen, Musik und einer Kinderbetreuung. Gesucht werden auch freiwillige Helfer.Wer mitmachen will, meldet sich bis Freitag (25. März) unter E-Mail soliflohmarkt@hgb-leipzig.de

Brot essen und helfen Das Backhaus Hennig mit mehreren Filialen in Leipzig spendet einen Euro pro verkauftem Kürbiskernbrot an die Hilfsaktion der Stadt Leipzig und der Leipziger Gruppe .

Friedensgebet am Montag Die Nikolaikirche lädt auch heute wieder um 17 Uhr zum Friedensgebet ins Leipziger Gotteshaus. Die Friedensgebete stehen in der Tradition der Montagsgebete, die im September 1982 begannen.

Verein Mühlstraße 14 sucht Helfer Der im Osten ansässige Verein Mühlstraße 14 stellt donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr einen Raum zur Verfügung, in dem sich ukrainische Schutzsuchende treffen können. Es gibt eine Teeküche, Spielzeug für Kinder, einen Hof mit einer Tischtennisplatte und einem Basketballkorb. Es gilt die 3G-Regel.



Es werden Sprachmittlerinnen und Sprachmittler gesucht (Ukrainisch-Deutsch oder Ukrainisch-Englisch), die verlässlich donnerstags vor Ort sein können. Gerne auch Helferinnen und Helfer, die den Raum vorbereiten, Tee kochen und aufräumen.

Verein Mühlstraße 14, 04317 Leipzig.

Stoppt den Krieg in der Ukraine Die Stiftung Friedliche Revolution lädt in Kooperation mit dem Aktionsbündnis "Leipzig nimmt Platz" am 26. März zu einer Solidaritätsveranstaltung mit der Ukraine.



Musikerinnen und Musiker der Leipziger Kulturszene sammeln Spenden für die Menschen in der Ukraine und die Geflüchteten.

Sonnabend, Augustusplatz Leipzig, 17 bis 21 Uhr.

Leipzig helps Ukraine - helfen Sie mit! ist ein Netzwerk, das sich um Geflüchtete kümmert, aber auch um Ukrainer in ihrer Heimat.



Hier können Sie unterstützen. Kurz nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat sich in Leipzig eine private Initiative gegründet. "Leipzig helps Ukraine" ist ein Netzwerk, das sich um Geflüchtete kümmert, aber auch um Ukrainer in ihrer Heimat.Hier können Sie mithelfen oder die Initiative mit einer finanziellen Spende unterstützen.

Benefizkonzert für die Opfer des Krieges in der Ukraine Der aus der Ukraine stammende Pianist Igor Gryshyn spielt heute Abend gemeinsam mit der Prof-Band der Hochschule für Musik und Theater Leipzig ein Benfizkonzert für die Kriegsopfer in der Ukraine.



Mediencampus Villa Ida, Poetenweg 28, 04155 Leipzig. Beginn 18 Uhr. Karten unter 0341 562 96704.

Mehr laden Tickaroo Live Blog Software

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten noch innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

Von LVZ