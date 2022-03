Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet ab sofort im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Große Sammelaktion vorm Heimspiel Sonntag von 14.30 bis 16 Uhr die Möglichkeit, vorm Heimspiel ihre Sachspenden für die Geflüchteten abzugeben.



Welche Sachen gebraucht werden, lesen Sie hier nach!



Die Handballfans des Bundesligisten DHfK Leipzig haben amvondie Möglichkeit, vorm Heimspiel ihre Sachspenden für die Geflüchteten abzugeben.

Anpaddeln für den guten Zweck Freitag um 16 Uhr zu einer geführte Kanutour statt. Die Einnahmen kommen dem Crowdfunding-Projekt “Ukraine Hilfe - Leipzig sammelt für Schutzsuchende“ der Stadt Leipzig und der Leipziger Gruppe zugute. Freie Plätze vorhanden!



"Die Tour geht vom Stadthafen bis zur Schleuse Connewitz und zurück. Ich hoffe, dass viele Wassersportbegeisterte kommen, da es auch um einen guten Zweck geht“, hofft Hafenchef Jan Benzien.

Der Stadthafen Leipzig eröffnet die neue Saison und lädt am Freitag um 16 Uhr zu einer geführte Kanutour statt. Die Einnahmen kommen dem Crowdfunding-Projekt "Ukraine Hilfe - Leipzig sammelt für Schutzsuchende" der Stadt Leipzig und der Leipziger Gruppe zugute. "Die Tour geht vom Stadthafen bis zur Schleuse Connewitz und zurück. Ich hoffe, dass viele Wassersportbegeisterte kommen, da es auch um einen guten Zweck geht", hofft Hafenchef Jan Benzien. Buchungen über die Webseite!

Freier Eintritt für Geflüchtete Theater der Jungen Welt freien Eintritt zu ausgewählten Vorstellungen.

Den Auftakt bilden die Vorstellungen von



Anmeldungen sind in Deutsch und Englisch unter den folgenden Kontaktdaten möglich: per E-Mail:

Theater der Jungen Welt, Lindenauer Markt 21, 04177 Leipzig. Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Herkunftsländern erhalten im Theater der Jungen Welt freien Eintritt zu ausgewählten Vorstellungen. Den Auftakt bilden die Vorstellungen von "Gordon und Tapir" am Sonnabend (26. März) um 16 Uhr sowie Sonntag (27. März) um 11 Uhr. Anmeldungen sind in Deutsch und Englisch unter den folgenden Kontaktdaten möglich: per E-Mail: kontakt@tdjw.de oder telefonisch unter 0341/486 60 1.

Ordnerinnen und Ordner für Soli-Veranstaltung gesucht Mit einer Solidaritätsveranstaltung sammelt die Stiftung Friedliche Revolution gemeinsam mit der Initiative "Leipzig nimmt Platz" am Samstag von 17 bis 21 Uhr Spenden für die Ukraine.



Neben ukrainischen Musikerinnen und Musikern wie Moloch & Nadiya, dem Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wird auch Pianist Igor Levit auf dem Augustusplatz erwartet.



Aktuell werden Ordnerinnen und Ordner für die Veranstaltung gesucht!

"Karussell"-Musiker besucht die Geflüchteten in Glesien Am Donnerstag treffen sich Wolf-Rüdiger Raschke, Keyboarder der Band "Karussell", und Heike Engel vom Soziokulturellen Zentrum "Der Anker" im Landhotel Glesien. "Der Schkeuditzer Hotelinhaber hat als einer der ersten Unterstützer in Sachsen 100 Frauen und Kinder aus der Ukraine kostenlos in seinem Hotel untergebracht", berichtet die Anker-Chefin.



Sämtliche Einnahmen des Benefizkonzerts "Ein Lied für den Frieden" , eine Initiative der Leipziger Band Karussell und "der Anker", gehen direkt an die Geflüchteten nach Schkeuditz. "Gemeinsam mit Nataliya Bauch, der ukrainischen Lehrerin an der Lessing-Oberschule, wollen wir mit den Frauen vor Ort reden und nachfragen, was genau gebraucht wird und wo wir helfen können", sagte Heike Engel. Das Benefizkonzert zur humanitäre Hilfe für die Ukraine findet am 6. April, 20 Uhr im Anker statt. PR Die Leipziger Band Karussell veranstaltet gemeinsam mit dem "Anker" ein Benefizkonzert zugunsten der ukrainischen Geflüchteten. PR

Update: Drillingswagen als Spende gesucht! Der Inhaberin vom Leipziger "Wonncitz", die viele Hilfsaktionen zugunsten der Schutzsuchenden aus der Ukraine unterstützt und vermittelt, sucht aktuell ganz dringend einen Drillingswagen.



Ein Drillingswagen wurde gefunden! Danke an die Spenderin oder den Spender!

Laufen für den guten Zweck Sonntag, 14.30 Uhr am Parkteich Abtnaundorf startet, gilt es, so viele Runden wie möglich zu laufen, zu walken oder zu spazieren.

Beim Spendenlauf "RunTheDorfteich", der am Sonntag, 14.30 Uhr am Parkteich Abtnaundorf startet, gilt es, so viele Runden wie möglich zu laufen, zu walken oder zu spazieren. Die Spenden gehen an die Crowdfunding-Aktion der Stadt Leipzig und der Leipziger Gruppe.

Kabarett zeigt Sandstory für Geflüchtete Donnerstag Geflüchtete aus der Ukraine herzlich zu einer kostenlosen Vorführung des "Bilder meiner Stadt" den ukrainischen Familien zu präsentieren.



Die Vorführung beginnt 15 Uhr und endet gegen 17 Uhr (inklusive Pause). Bitte beachten Sie die 3G-Regel. Central Kabarett Leipzig, Markt 9, 04109 Leipzig.



Der Blaue Salon im "Central Kabarett" lädt am Donnerstag Geflüchtete aus der Ukraine herzlich zu einer kostenlosen Vorführung des Sandtheaters ein. Die Artisten auf der Bühne stammen aus Odessa und Kharkiv. Sie freuen sich, die einmalige Show "Bilder meiner Stadt" den ukrainischen Familien zu präsentieren. Die Vorführung beginnt 15 Uhr und endet gegen 17 Uhr (inklusive Pause). Bitte beachten Sie die 3G-Regel. Central Kabarett Leipzig, Markt 9, 04109 Leipzig.

Geldspenden für Notverpflegung im Hauptbahnhof Die Bahnhofsmission benötigt auch Geldspenden, um die Notverpflegung der Schutzsuchenden, die am Leipziger Hauptbahnhof ankommen, abzusichern.



Caritasverband Leipzig e.V.

Darlehenskasse Münster e.G.

BIC: GENODEM1DKM

IBAN: DE87 4006 0265 0000 1126 00

Verwendungszweck: Bahnhofsmission - Notverpflegung ukrainische Geflüchtete

Soli-Kino für ukrainische Filmschaffende Das Dok-Leipzig lädt am 1. April, 19 Uhr zu einer Spendenaktion in die Kinobar Prager Frühling . Gezeigt werden zwei ukrainische Filme.



Die Ticketerlöse gehen an das Filmfestival Docudays UA, die Geldspenden für Filmschaffende sammeln, die das aktuelle Geschehen in der Ukraine dokumentieren.



Kinobar Prager Frühling, Haus der Demokratie, Bernhard-Göring-Straße 152, 04277 Leipzig

Verein sammelt Spenden in Schkeuditz Sachspenden :



Hygieneartikel wie Windeln, Damenbinden und Feuchttücher; Erste-Hilfe-Sets, schmerzlindernde und fiebersenkende Medikamente für Erwachsene und Kinder, Vebandsmaterial wie Binden, Pflaster und Kompressen, Wundspüllösungen; Lebensmittel wie Babynahrung, Konserven, Tee und Kaffee sowie Tütensuppen.



Die Sachspenden werden direkt an die rumänisch-ukrainische Grenze gebracht. Bitte keine Kleidung, Hausrat, Spielzeug und verderbliche Lebensmittel.

Montag bis Sonnabend 17 bis 19 Uhr.

Der Leipziger Verein "More than Subculture e.V.", der von der Stadt Schkeuditz, der Lessing-Oberschule Schkeuditz und vielen Menschen unterstützt wird, benötigt dringend folgende Sachspenden: Hygieneartikel wie Windeln, Damenbinden und Feuchttücher; Erste-Hilfe-Sets, schmerzlindernde und fiebersenkende Medikamente für Erwachsene und Kinder, Vebandsmaterial wie Binden, Pflaster und Kompressen, Wundspüllösungen; Lebensmittel wie Babynahrung, Konserven, Tee und Kaffee sowie Tütensuppen. Die Sachspenden werden direkt an die rumänisch-ukrainische Grenze gebracht. Bitte keine Kleidung, Hausrat, Spielzeug und verderbliche Lebensmittel. Montag bis Sonnabend 17 bis 19 Uhr. Straßenbahndepot Schkeuditz, gegenüber der Feuerwehr.

Bahnhofsmission bittet um Sachspenden



Folgende Lebensmittel werden gebracht:

- Aufback-Brötchen

- Wurst-Aufschnitt

- Schnittkäse-Scheiben

- Margarine

- 5 Minuten-Terrinen

- Möhren

- Obst wie Äpfel und Mandarinen

- Kleine Schokoriegel

- Müsli-Riegel

- Fruchtsaftgetränke und Wasser

- Babynahrung

- Einweglöffel, Einweggabeln, Lunchboxtüten

- Zucker

- Milch/Kaffeewei?er

- Joghurt



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr und Sonntag 13 bis 18 Uhr

Die Leipziger Bahnhofsmission benötigt dringend Hilfe, um die Essenversorgung der Geflüchteten, die täglich am Hauptbahnhof eintreffen, abzusichern. Folgende Lebensmittel werden gebracht: - Aufback-Brötchen - Wurst-Aufschnitt - Schnittkäse-Scheiben - Margarine - 5 Minuten-Terrinen - Möhren - Obst wie Äpfel und Mandarinen - Kleine Schokoriegel - Müsli-Riegel - Fruchtsaftgetränke und Wasser - Babynahrung - Einweglöffel, Einweggabeln, Lunchboxtüten - Zucker - Milch/Kaffeewei?er - Joghurt Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr und Sonntag 13 bis 18 Uhr Ökumenische Bahnhofsmission, Willy-Brandt-Platz 2a, 04109 Leipzig

Das Friedensgebet in der Nikolaikirche vom 21. März Rückblick via Youtube: Das Friedensgebet vom vergangenen Montag, das sich mit dem Zusammenleben von Ukrainern und Russen beschäftigt hat.

Hygieneartikel für schutzsuchende Kinder gesucht Wie der Kinderladen "Wonnecitz" vom Malteser Hilfsdienst erfuhr, sind derzeit 250 Geflüchtete, unter ihnen viele Kinder, im "Travel 24 Hotel Leipzig" am Tröndlinring untergebracht.



Es werden dringend Windeln , Feuchttücher und Wundschutzcreme für Babys und Kleinkinder gebraucht. Keine Kleidung! Bitte abzugeben im "Wonnecitz" , Karl-Liebknecht-Straße 165, 04277 Leipzig. Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Sonnabend 10 bis 12 Uhr.



Kochen für Geflüchtete



Wer gern mitkochen möchte , der meldet sich per E-Mail an kochenfuerfluechtlinge@sophien-leipzig.de Die Gemeindemitglieder der Leipziger Sophienkirchgemeinde kochen ab sofort in den nächsten Wochen für die Schutzsuchenden aus der Ukraine, die in Lützschena und Wahren/Stahmeln untergekommen sind., der meldet sich per E-Mail an kochenfuerfluechtlinge@sophien-leipzig.de Geldspenden bitte an:

Kontoinhaber: Kirchenbezirk Leipzig

IBAN DE 46 3506 0190 1620 4790 43

BIC GENO DE D1 DKD, Kd-Bank

Verwendungszweck: RT 1924, Kochprojekt Flüchtlinge 2022

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten noch innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

Von LVZ