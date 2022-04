Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Hilfe für Helfer Das Engagementzentrum der Stadt Leipzig bietet eine fachliche Supervision für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer an. Das Angebot ist kostenlos und es bedarf keiner Anmeldung.



Jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr.

Stadtbüro am Burgplatz 1, 04109 Leipzig

Jeden Montag: Offener Treff für alle Das Soziokulturelle Zentrum Mühlstraße 14 e.V. lädt jeden Montag zum offenen Treff für alle. Es gibt einen Raum für Austausch und Kennenlernen, zum Tee und Kaffee trinken, zum Billardspielen und Kickern. Jeden Montag 16 bis 19 Uhr, Mühlstraße 14, 04317 Leipzig.

Im Rahmen des Treffs findet auch die Bürokratiehilfe (17 bis 18 Uhr) und eine offene Deutsch-Runde (17 bis 18 Uhr) mit Ehrenamtlichen statt.

Bunte Ostern im Safespace Der Safespace lädt heute zum Osterfest, das die ukrainischen Menschen heute begehen. In der Villa Leipzig gibt es Kinderschminken, Ostereiersuche und Kuchen.



10 bis 19 Uhr. Lessingstraße 7, 04109 Leipzig

Osterliturgie in Leipzig-Holzhausen Die ukrainisch-orthodoxen Christen sind am Sonntag um 10 Uhr in die Kirche der Rumänischen Orthodoxen Gemeinde in Leipzig-Holzhausen eingeladen, um gemeinsam die Osterliturgie zu feiern.



Rumänisch-Orthodoxe Kirche "Heiliger Georg", Russenstraße 194, 04288 Leipzig PR Das orthodoxe Osterfest wird am Sonntag gefeiert. PR

Picknick im Leipziger Süden In Leipzig-Connewitz findet am Sonnabend ab 14 Uhr ein Picknick statt - mit Kaffee, Spielen und Zeit für Austausch und zum Spielen.



Pfarrgemeinde St. Bonifatius Leipzig-Süd, Prinz-Eugen-Straße 21, 04277 Leipzig

Soli-Konzert mit Sebastian Krumbiegel Mit "LE4UA - Leipzig for Ukraine" steigt am 29. April im Werk 2 ein Benefizkonzert mit Bands und Musikern verschiedener Genres, DJs und einer Spenden-Tombola.



Sebastian Krumbiegel von den "Prinzen", die Leipziger Band Batiar Gang , der Schauspieler und Frontmann von Leipzigs FunkMonstern Schwarzkaffee Raschid Daniel Sidgi (Sidique) und Bluesrock mit The Hungove . Als DJs sind Dans Danza , Intruder Green und Joesk am Start.

Infos und Tickets unter www.leipzigforukraine.de Mit dabei sind Sängervon den "Prinzen", die Leipziger Band, der Schauspieler und Frontmann von Leipzigs FunkMonstern SchwarzkaffeeundBluesrock mit. Als DJs sindundam Start. Ukraininerinnen und Ukrainer mit gültigem Ausweis können kostenlos teilnehmen.

Werk 2, Halle D, 29. April, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Die Veranstaltung findet unter 3G-Bedinungen statt.

Aktion Turnen verbindet Der TSV Leipzig-Engelsdorf hat ein neues Projekt für ukrainische Kinder ins Leben gerufen. Der Auftakt zum gemeinsamen Turnen findet am Donnerstag, 28. April von 17 bis 18.30 Uhr statt.



Turnhalle, Gaswerksweg 1, 04319 Leipzig

Studium ohne Schulabschluss Geflüchtete ukrainische Schülerinnen und Schüler, die wegen des Krieges in diesem Jahr keinen Sekundarschulabschluss machen können, sollen trotzdem ein Studium in Deutschland aufnehmen können. Das hat die Kultusministerkonferenz (KMK) beschlossen, gibt die Tagesschau bekannt.

Soli-Party mit Konzert



Pizza LAB, Georg-Schwarz-Straße 10, 04177 Leipzig Im Pizza Lab steigt am Freitag von 18 bis 22 Uhr ein Benefiz-Event zugunsten der Ukraine-Hilfe. Kommt zahlreich und spendet für tragbare Wasserfilter, die in den von Krieg betroffenen Regionen dringend gebraucht werden.

Essen für alle Die Bahnhofsmission lädt am Sonnabend ab 18.30 Uhr zur "Küche für alle". Es gibt Essen und Getränke auf Spendenbasis. Jeder zahlt, so viel er kann und ihm die Mahlzeit wert ist.



Leipziger Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 2 A (gegenüber vom Parkhaus West)

10.000 Kinderbücher aus der Ukraine



Gemeinsam mit unabhängigen Verlagen in Deutschland holt die Stiftung in Kooperation mit ukrainischen Verlagen Bücher aus der Ukraine nach Deutschland. Die Bücher werden von den Verlagen gekauft und unentgeltlich an Schulen, Hilfseinrichtungen, Büchereien und Buchläden verteilt.



Finanziert wird diese Aktion durch private Mittel. Die Organisatoren rufen zu Spenden auf, die auf einem Hilfskonto der Kurt Wolff Stiftung gesammelt werden: Für 10.000 Bücher und ihre Verteilung werden rund 25.000 Euro gebraucht.



Spenden Sie für 10.000 Kinderbücher aus der Ukraine:

Spendenkonto: KURT WOLFF STIFTUNG

Deutsche Bank

IBAN: DE62 8207 0000 0284 2680 00

BIC: DEUTDE8EXXX

Schulkinder überraschen kleine Hotelgäste Das Travel24 Hotel Leipzig stellt Geflüchteten aus der Ukraine bereits seit dem 6. März eine Unterkunft zur Verfügung. Mit der Arbeiterwohlfahrt wurde eine zentrale Anlaufstelle mit Dolmetschern organisiert, um einen reibungslosen Ablauf trotz sprachlicher Barrieren zu gewährleisten. "Von den bis zu 300 Personen, die im Hotel übernachten, sind sehr viele Kinder", so Geschäftsführer Ralf Dräger. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 der Leipziger International School haben in der Schulwoche vor den Ferien Osterkarten und Kleinigkeiten für die jüngsten Hotelgäste gebastelt. Am Ostersonntag wurden die kleinen Gäste mit den Geschenken aus der Schule überrascht. Travel-24 Am Ostersonntag wurden die kleinen Hotelgäste aus der Ukraine mit Ostergeschenken aus der International School überrascht. Travel-24

Ostereier bemalen in der GfZK Die Geflüchteten aus der Ukraine feiern am Sonntag das orthodoxe Osterfest. Die Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK) lädt am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr zum Ostereier bemalen ein.



GfZK, Raum für dich, Karl-Tauchnitz-Straße 9-11, 04107 Leipzig

Kino für Kinder in der "Passage" Passage-Kinos laden am Donnerstag wieder geflüchtete Kinder zum Filmgucken ein. Der Eintritt ist frei und jedes Kind erhält eine kleine Tüte Popcorn oder ein kostenloses Eis.

Die Karten können



Donnerstag 11 Uhr: "Clara und der magische Drache"

Passage-Kinos, Hainstraße 19a, 04109 Leipzig Dieladen am Donnerstag wieder geflüchtete Kinder zum Filmgucken ein. Der Eintritt ist frei und jedes Kind erhält eine kleine Tüte Popcorn oder ein kostenloses Eis.Die Karten können hier online reserviert werden.

Mittwoch: Offener Treff im Museum



"Wir öffnen daher einen Raum, der sich an geflüchtete Kulturschaffende richtet: ЗУСТРІЧ . Wir laden alle im kulturellen Leben tätigen Menschen ein, die vor Krieg – in welchem Teil der Welt auch immer – fliehen mussten, diesen Raum zu ihrem Raum zu machen", heißt es auf der Website.

Auch Kinder sind herzlich willkommen.



Der Raum ist über die Eingänge Reichsstraße und Böttchergässchen erreichbar.

Jeden Mittwoch 15 bis 17 Uhr. Das Museum der bildenden Künste Leipzig (MdbK) ist ein freier Ort der Begegnung – mit anderen Menschen und im Austausch mit Kunst."Wir öffnen daher einen Raum, der sich an geflüchtete Kulturschaffende richtet:. Wir laden alle im kulturellen Leben tätigen Menschen ein, die vor Krieg – in welchem Teil der Welt auch immer – fliehen mussten, diesen Raum zu ihrem Raum zu machen", heißt es auf der Website.Auch Kinder sind herzlich willkommen.

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr.

