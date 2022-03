Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet ab sofort im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Handballer sammeln Spenden vor der Arena 14.30 bis 16 Uhr Sachspenden vor der Arena entgegen genommen.



Infos zum genauen Bedarf gibt es hier! Bevor die Bundesliga-Handballer vom SC DHfK Leipzig am Sonntagnachmittag gegen Lübbecke spielen, werden vonSachspenden vor der Arena entgegen genommen.

Safespace Leipzig braucht Hilfe



Der "Safespace" sucht Helferinnnen und Helfer mit russischen und/oder ukrainischen Sprachkenntnissen sowie kontinuierliche Spenden wie Lebensmittel, Obst und Gemüse.



Kontakt über



Safespace, Hinterhof A&O Hostel, Brandenburger Straße 2, 04103 Leipzig. Eine Gruppe von Freiwilligen kümmert sich im "Safespace" um warme Speisen, Getränke und Hygieneartikel für täglich hunderte Geflüchtete.Der "Safespace" sucht Helferinnnen und Helfer mit russischen und/oder ukrainischen Sprachkenntnissen sowie kontinuierliche Spenden wie Lebensmittel, Obst und Gemüse.Kontakt über E-Mail oder über Instagram.Hinterhof A&O Hostel, Brandenburger Straße 2, 04103 Leipzig.

Benefiz-Konzert für die Ukraine Eine Solidaritätsveranstaltung findet heute ab 17 Uhr auf dem Augustusplatz statt. Auf der Bühne spielt unter anderen auch Starpianist Igor Levit .

Schkeuditzer Grundschule zeigt Herz Die Initiativen "Leipzig helps Ukraine" und die "Humanitäre Hilfe Ukraine e.V." bedanken sich bei den Schülerinnen und Schülern der Thomas-Müntzer-Grundschule in Schkeuditz.

Leipziger Mütterzentrum sucht Sprach- und Kulturmittler

Gesucht werden Menschen mit ukrainischen/russischen Sprachkenntnissen , die sich als Sprach- und Kulturmittler eingesetzt werden können.



Bei Interesse kontaktieren Sie die Ansprechpartner vor Ort:

Mütterzentrum Grünau Telefon 0341-412 85 15 oder

Mütterzentrum Plagwitz Telefon 0341-477 24 62 oder

Mütterzentrum Thekla Telefon 0341-921 75 62 oder

Mütterzentrum Paunsdorf Telefon 0341-689 79 00 oder Das Mütterzentrum Leipzig e.V. möchte die ukrainischen Familien mit Angeboten in den Familienzentren in Grünau, Plagwitz, Thekla und Paunsdorf unterstützen., die sich als Sprach- und Kulturmittler eingesetzt werden können.Telefon 0341-412 85 15 oder E-Mail Telefon 0341-477 24 62 oder E-Mail Telefon 0341-921 75 62 oder E-Mail Telefon 0341-689 79 00 oder E-Mail

Ausgabe von kostenlosen SIM-Karten an Geflüchtete Die Ökumenische Flüchtlingshilfe der Diakonie Leipzig verteilt heute (Sonnabend) von 10 bis 16 Uhr vorm Pavillon der Hoffnung kostenlose SIM-Karten an ukrainische Schutzsuchende.



Pavillon der Hoffnung (ehemalige Messehalle 14), Alte Messe Leipzig, Puschstraße 9, 04103 Leipzig

Leipziger Kinder erfreuen kleine Schutzsuchende Fünf Transporter der Diakonie Leipzig haben wichtige Hilfsgüter und 100 Kinderrucksäcke nach Polen gebracht, um Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen.

"Der Spendentransport und die Geldspenden gehen nach Bojków bei Gliwice, einem Ort, der bis 1945 Schönwald hieß und in besonderer Weise für das „Weggehen“ und „Ankommen“ steht", erzählt Cornelia Stieler vom Verein Schönwalds Erben.

Die Vereinsvorsitzende, die den Transport und den Ablauf der dreitägigen Aktion koordinierte, hatte selbst einen Transporter ins Nachbarland gelenkt. Ihre Idee war, die polnischen Bewohner ihres einstigen Heimatortes bei ihrer Willkommenskultur für die ankommenden ukrainischen Flüchtlinge zu unterstützen.



Ein Dankeschön gilt allen Kindern und Eltern der elf beteiligten Leipziger Kindergärten in Trägerschaft der Diakonie. Sie alle haben mit ihren gemalten Bildern den ukrainischen Kindern eine große Freude bereitet. Auch die bunten Rucksäcke wurden von den Jüngsten mit großer Dankbarkeit entgegen genommen. Diakonie Leipzig Das ukrainische Mädchen freut sich über einen Rucksack aus Leipzig. Diakonie Leipzig

Ausstellungseröffnung mit ukrainischer Künstlerin Das Café Wagner lädt heute ab 19 Uhr zur Vernissage mit der ukrainischen Künstlerin Hanna Remestvenska . Die seit zehn Jahren in Chemnitz lebende Malerin und Sozialarbeiterin zeigt Ölbilder auf Holz. Es spielt das Duo "Que Pasa!" aus Leipzig.



Richard-Wagner-Platz 1, 04109 Leipzig

Anmeldung telefonisch unter 0341 - 99 99 49 48.

Hoffnungszeichen auf der Alten Messe Pavillon der Hoffnung" ist eine ehrenamtliche Spendenzentrale, die kurz nach Ausbruch des Krieges vor vier Wochen auf der Alten Messe Leipzig initiiert wurde. Seitdem werden täglich Nahrung, Kleidung, Hygieneartikel, kleine Möbel und Dinge des täglichen Bedarfs entgegen genommen und ausgegeben.



Was aktuell dringend benötigt wird, können Sie



Sachspenden bitte nur in gutem Zustand abgeben!

Annahme Montag bis Sonnabend von 8 bis 11 und 14 bis 19 Uhr.

Ausgabe Montag bis Sonnabend 9 bis 17 Uhr.



Der Verein "ist eine ehrenamtliche Spendenzentrale, die kurz nach Ausbruch des Krieges vor vier Wochen auf der Alten Messe Leipzig initiiert wurde. Seitdem werden täglich Nahrung, Kleidung, Hygieneartikel, kleine Möbel und Dinge des täglichen Bedarfs entgegen genommen und ausgegeben.Was aktuell dringend benötigt wird, können Sie hier nachlesen!Montag bis Sonnabend von 8 bis 11 und 14 bis 19 Uhr.Montag bis Sonnabend 9 bis 17 Uhr. Privat Der Verein Pavillon der Hoffnung befindet sich auf der Alten Messe Leipzig. Privat

Hilfe für ukrainische Studenten, Künstler und Wissenschaftler



Alle Infos hier! Die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig bietet ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern unkomplizierte Unterstützung an, damit sie ihren studentischen Weg schnell fortsetzen können.

Große Sammelaktion vorm Heimspiel Sonntag von 14.30 bis 16 Uhr die Möglichkeit, vorm Heimspiel ihre Sachspenden für die Geflüchteten abzugeben.

Welche Sachen gebraucht werden, lesen Sie hier nach!

27. März, Arena Leipzig, Am Sportforum 2, 04105 Leipzig



Die Handballfans des Bundesligisten DHfK Leipzig haben amvondie Möglichkeit, vorm Heimspiel ihre Sachspenden für die Geflüchteten abzugeben.

Anpaddeln für den guten Zweck Freitag um 16 Uhr zu einer geführte Kanutour statt. Die Einnahmen kommen dem Crowdfunding-Projekt “Ukraine Hilfe - Leipzig sammelt für Schutzsuchende“ der Stadt Leipzig und der Leipziger Gruppe zugute. Freie Plätze vorhanden!



"Die Tour geht vom Stadthafen bis zur Schleuse Connewitz und zurück. Ich hoffe, dass viele Wassersportbegeisterte kommen, da es auch um einen guten Zweck geht“, hofft Hafenchef Jan Benzien.

Buchungen über die Webseite! Der Stadthafen Leipzig eröffnet die neue Saison und lädt amzu einer geführte Kanutour statt. Die Einnahmen kommen dem Crowdfunding-Projekt “Ukraine Hilfe - Leipzig sammelt für Schutzsuchende“ der Stadt Leipzig und der Leipziger Gruppe zugute."Die Tour geht vom Stadthafen bis zur Schleuse Connewitz und zurück. Ich hoffe, dass viele Wassersportbegeisterte kommen, da es auch um einen guten Zweck geht“, hofft Hafenchef Jan Benzien. Regina Katzer Stadthafen-Chef Jan Benzien lädt zum Paddle for Ukraine mit dem 1er Kajak. Regina Katzer

Freier Eintritt für Geflüchtete Theater der Jungen Welt freien Eintritt zu ausgewählten Vorstellungen.

Den Auftakt bilden die Vorstellungen von



Anmeldungen sind in Deutsch und Englisch unter den folgenden Kontaktdaten möglich: per E-Mail:

Theater der Jungen Welt, Lindenauer Markt 21, 04177 Leipzig. Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Herkunftsländern erhalten imfreien Eintritt zu ausgewählten Vorstellungen.Den Auftakt bilden die Vorstellungen von "Gordon und Tapir" am Sonnabend (26. März) um 16 Uhr sowie Sonntag (27. März) um 11 Uhr.sind in Deutsch und Englisch unter den folgenden Kontaktdaten möglich: per E-Mail: kontakt@tdjw.de oder telefonisch unter 0341/486 60 1.Theater der Jungen Welt, Lindenauer Markt 21, 04177 Leipzig. PR Das Theater in Lindenau lädt zu kostenlosen Vorstellungen für Geflüchtete am Wochenende. PR

Ordnerinnen und Ordner für Soli-Veranstaltung gesucht Mit einer Solidaritätsveranstaltung sammelt die Stiftung Friedliche Revolution gemeinsam mit der Initiative "Leipzig nimmt Platz" am Samstag von 17 bis 21 Uhr Spenden für die Ukraine.



Neben ukrainischen Musikerinnen und Musikern wie Moloch & Nadiya, dem Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) wird auch Pianist Igor Levit auf dem Augustusplatz erwartet.



Aktuell werden Ordnerinnen und Ordner für die Veranstaltung gesucht!

"Karussell"-Musiker besucht die Geflüchteten in Glesien Am Donnerstag treffen sich Wolf-Rüdiger Raschke, Keyboarder der Band "Karussell", und Heike Engel vom Soziokulturellen Zentrum "Der Anker" im Landhotel Glesien. "Der Schkeuditzer Hotelinhaber hat als einer der ersten Unterstützer in Sachsen 100 Frauen und Kinder aus der Ukraine kostenlos in seinem Hotel untergebracht", berichtet die Anker-Chefin.



Sämtliche Einnahmen des Benefizkonzerts "Ein Lied für den Frieden" , eine Initiative der Leipziger Band Karussell und "der Anker", gehen direkt an die Geflüchteten nach Schkeuditz. "Gemeinsam mit Nataliya Bauch, der ukrainischen Lehrerin an der Lessing-Oberschule, wollen wir mit den Frauen vor Ort reden und nachfragen, was genau gebraucht wird und wo wir helfen können", sagte Heike Engel. Das Benefizkonzert zur humanitäre Hilfe für die Ukraine findet am 6. April, 20 Uhr im Anker statt. PR Die Leipziger Band Karussell veranstaltet gemeinsam mit dem "Anker" ein Benefizkonzert zugunsten der ukrainischen Geflüchteten. PR

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten noch innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

