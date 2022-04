Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet ab sofort im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Alle Entwicklungen im Newsblog:

Laufen für den guten Zweck



Die Startgebühr wird zu 100 Prozent gespendet.





Die Lauf-Challenge "Run for Ukraine" findet zwischen dem 15. und 18. April um den Cospudener See statt. Die Zeit ist frei wählbar, ebenso ob gelaufen, gewandert oder gewalkt wird.

Benefizkonzert in der Peterskirche

Unter der Leitung von Thomas Stadler musizieren die Künstlerinnen und Künstler ohne Honorare und Eintritt, bitten stattdessen um Spenden.



Bitte beachten Sie die 3G-Regel und Maskenpflicht auch am Sitzplatz.

Sonntag, 17 Uhr, Peterskirche, Schletterstraße 5, 04107 Leipzig. Der Leipziger "OratorienChor" führt am Sonntag das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart auf, um Spenden für den Verein Ukraine-Kontakt zu sammeln.Unter der Leitung von Thomas Stadler musizieren die Künstlerinnen und Künstler ohne Honorare und Eintritt, bitten stattdessen um Spenden.

Freier Eintritt im Leipziger Zoo Das gesamte Team des Zoo Leipzig beobachtet das Geschehen in der Ukraine mit großer Betroffenheit und möchte den Schutzsuchenden aus der Ukraine die Möglichkeit geben, einen Zoobesuch zu erleben. Die Schutzsuchenden weisen sich an der Kasse mit ihrem ukrainischen Pass oder der Registrierung als Kriegsgeflüchteter mit Passbild aus und erhalten kostenlos ihr Ticket.

Zoo Leipzig, Pfaffendorfer Straße 29, 04105 Leipzig Zoo Leipzig Das Koala-Männchen Bouddi aus dem Zoo wurde im März zwei Jahre alt. Zoo Leipzig

Offener Treff für geflüchtete Kulturarbeiter dienstags bis sonntags 13 bis 17 Uhr.



Der Besuch im Museum ist für alle geflüchteten Ukrainer kostenfrei.

Katharinenstraße 10, 04109 Leipzig Das Museum der bildenden Künste Leipzig bietet geflüchteten Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeitern einen Raum zum Austausch. Der Treff ist von13 bis 17 Uhr.Katharinenstraße 10, 04109 Leipzig

Hostel bittet um Sachspenden



Annahme täglich 10 bis 18 Uhr an der Rezeption.

Kleine Fleischergasse 8, 04109 Leipzig Das Leipziger Hostel "Five Elements" in der Innenstadt benötigt dringend Lebensmittel und Hygiene-Artikel für die ukrainischen Schutzsuchenden. "Wir sind froh über jede Unterstützung", sagt Geschäftsführerin Laila Yousefvand.täglich 10 bis 18 Uhr an der Rezeption.

Café "Dankbar" kocht täglich 40 Liter Suppe Der Safespace bedankt sich in einem Post auf seinem Social-Media-Kanal beim Team der "Dankbar" und der Bäckerei Schwarze für die tägliche Unterstützung bei der Versorgung von ukrainischen Schutzsuchenden.

Ein großer Dank geht auch an jede private Person, die Spenden vorbeibringt - egal ob Einkäufe aus der Essensliste, Gekochtes oder Gebratenes.

Freier Eintritt in Museen Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig lädt alle ukrainischen Schutzsuchenden in ihre Häuser ein: Altes Rathaus, Schillerhaus, Völkerschlachtdenkmal, Haus Böttchergäßchen und Kindermuseum öffnen kostenlos ihre Türen. PR Das Stadtgeschichtliche Museum lädt alle ukrainischen Geflüchteten in ihre Häuser ein. PR

Spendenaktion knackt 1000er-Marke Die Päckchen-Sammel-Aktion vom Kinderladen "Wonnecitz" in Leipzig-Connewitz bedankt sich für die große Spendenbereitschaft von 1000 Päckchen für die ukrainischen Kinder.

Vorerst muss es aus Platzgründen einen Aufnahmestopp geben.

Am 10. April gibt's Informationen, wie die Aktion weiterläuft!

Fußballspielen für geflüchtete Kinder

Trainingszeiten hier einsehen!



Anmeldung per (bitte 24 Stunden vorm Training).

Bitte Namen und Geburtsdatum angeben. Der Nachwuchs der BSG Chemie lädt alle geflüchteten Kinder, die sich gern bewegen und Spaß haben wollen, zum gemeinsamen Fußballspielen ein. E-Mail (bitte 24 Stunden vorm Training).Bitte Namen und Geburtsdatum angeben. Trainingsplatz: Am Sportpark 2, 04179 Leipzig.

Benefizkonzert mit Musik und Gedichten Das Duo L'oro, die Band Weltenmusik und die ukrainische Schriftstellerin Svetlana Lavochkina laden am 9. April in die Heilig-Kreuz-Kirche ein.



Eintritt auf Spendenbasis.

9. April, 19 Uhr, Heilig-Kreuz-Kirche, Neustädter Markt 8, 04315 Leipzig.

Soli-Kino mit ukrainischen Filmen Heute Abend flimmern ab 19 Uhr in der Kinobar Prager Frühling zwei ukrainische Filme über die Leinwand.

Alle Erlöse gehen an das Filmfestival Docudays UA, die Geldspenden für Filmschaffende sammeln, die das aktuelle Geschehen in der Ukraine dokumentieren.



Kinobar Prager Frühling, Haus der Demokratie, Bernhard-Göring-Straße 152, 04277 Leipzig. Karten an der Abendkasse.

Johanniter sagen Danke Dank der großen Hilfsbereitschaft konnten die Johanniter Leipzig mitteilen, dass für den Hilfe- und Reisepunkt Hauptbahnhof genügend Helferinnen und Helfer gefunden werden konnten.

Safespace zieht in "Die Villa" Der Umzug ist am Sonntag, ab 10 Uhr. Fleißige Helfer gesucht!



Kontakt über Gute Nachrichten für den Safespace: Es wurden neue Räumlichkeiten im Leipziger Soziokulturellen Zentrum "Die Villa" in der Lessingstraße 7 gefunden.Kontakt über E-Mail oder Instagram.

Lehrkräfte für ukrainische Kinder gesucht



Bei Interesse melden Sie sich im Sekretariat der Schule oder per

Salomonstraße 10, 04103 Leipzig. Das musikalisch-sportliche Gymnasium Leipzig der Rahn Education sucht ukrainische Lehrkräfte für derzeit 23 Kinder aus der Ukraine, die in der Schule angekommen sind.Bei Interesse melden Sie sich im Sekretariat der Schule oder per E-Mail Salomonstraße 10, 04103 Leipzig.

Kleinbusse für Rettungsaktion gesucht Das Street Mobil Leipzig fährt am Freitag mit dem "Convoy of Hope" nach Lwiw, um ukrainische Kinder zu retten. Es werden noch Kleinbusse mit sieben oder neun Plätzen benötigt. Wer kann helfen?

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten noch innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

Von LVZ