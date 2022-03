Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet ab sofort im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Volleyball für geflüchtete Kinder und Jugendliche jeden Donnerstag von 15 bis 16 Uhr eine offene Sportstunde für 20 geflüchtete Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren an.



Die Betreuung der Sportstunde wird von Spielerinnen und Spieler der Regionalligateams übernommmen. „Die Bereitschaft zu helfen, war sofort da. Tanita Königsheim und Lena Kröber aus unserer ersten Damenmannschaft haben direkt zugesagt, das Projekt federführend zu betreuen“, sagte Jan Zangrando, Co-Trainer des Bundesligateams und Initiator der Spendenaktion.



Die Teilnahme an der Sportstunde ist kostenfrei.

Anmeldung bitte per E-Mail.

Unzählige Päckchen für viele geflüchtete Kinder



Seit Mitte März sammelt der Kinderladen "Wonnecitz" bunte Kartons mit Spielsachen für die ukrainischen Kinder in der Erstaufnahmestelle Mockau.

Inhaberin Nora Hoyer Sepulveda ist von der großen Welle der Solidarität völlig überwältigt: "Eine Schule hat 125 Päckchen abgegeben und im Laden stehen schon über 500 Kartons. Vielen Dank an alle Helfenden!"

Mit Musik gegen Putins Krieg Das Aktionsnetzwerk "Leipzig nimmt Platz" lädt am Sonnabend von 15 bis 19 Uhr zu einer musikalischen Kundgebung am Gohliser Schlösschen .

Mit dabei sind die ukrainischen Musiker Polina Faustova und Dmytro Faustov sowie Sonya Sytnyk & Band.

Theater für junge Geflüchtete



Zu folgenden Vorstellungen gibt es Freikarten:

Freitag, 1. April , 10 Uhr Geschichten vom kleinen König. 40 Minuten, geeignet ab 3 Jahren.

Mittwoch, 6. April , 18 Uhr Emil und die Detektive. Ab 8 Jahren.



Anmeldung

E-Mail:

Telefon: 0341/486 60 16

Das Team spricht Deutsch und Englisch.

Theater der Jungen Welt, Lindenauer Markt 21, 04177 Leipzig. Das Theater der Jungen Welt Leipzig lädt Geflüchtete und ihre Familien, die in Leipzig angekommen sind oder auch schon länger hier leben, herzlich ins Theater am Lindenauer Markt.

Bahnhofsmission bittet weiter um Spenden



Folgende Lebensmittel werden gebraucht:

- Aufback-Brötchen

- Wurst-Aufschnitt

- Schnittkäse-Scheiben

- Margarine

- 5 Minuten-Terrinen

- Möhren

- Obst wie Äpfel und Mandarinen

- Kleine Schokoriegel

- Müsli-Riegel

- Fruchtsaftgetränke und Wasser



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr und Sonntag 13 bis 18 Uhr

Ökumenische Bahnhofsmission, Willy-Brandt-Platz 2a, 04109 Leipzig. Die Leipziger Bahnhofsmission benötigt weiterhin Hilfe für die Essenversorgung der Geflüchteten, die täglich am Hauptbahnhof eintreffen.

Benefizkonzert im "Chocolate" Dmytro Faustov und Polina Faustova ein, die kurz nach Kriegsausbruch aus Charkiw geflohen sind.



Alle Eintrittsgelder, die gesammelten Spenden und Sponsorengelder gehen an den



Donnerstag, ab 20 Uhr. Eintritt 10 Euro.

Barfußgäßchen 12, 04109 Leipzig. Die Bar "Chocolate" lädt am Donnerstag zu einer "Ukrainian Night" mit den Künstlern Dmytro Faustov und Polina Faustova ein, die kurz nach Kriegsausbruch aus Charkiw geflohen sind.

Alle Eintrittsgelder, die gesammelten Spenden und Sponsorengelder gehen an den S.O.S. Leipzig e.V., der geflüchteten Menschen aus der Ukraine hilft.

L-Gruppe übergibt Spenden Mehr als 2700 Unterstützer aus Bürger, Unternehmen und Vereinen trugen zum Zwischenergebnis von 333.333 Euro vom Montag bei.



Die Unterstützung der Leipzigerinnen und Leipziger für die Ukraine-Hilfe-Aktion per Crowdfunding-Plattform der Leipziger Gruppe ist weiterhin ungebrochen. Mehr als 2700 Unterstützer aus Bürger, Unternehmen und Vereinen trugen zum Zwischenergebnis von 333.333 Euro vom Montag bei.

Die ersten 100.000 Euro wurden nun ausgezahlt: 50.000 Euro gehen an den Verein Humanitäre Hilfe Leipzig e.V. und 50.000 Euro an das Sachspendensammelzentrum am Olympiastützpunkt.

Raum für Austausch und Begegnung Die Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig (GfZK) lädt dienstags und donnerstags von 15 bis 19 Uhr zum Treffpunkt für geflüchtete Menschen ein. Es gilt die 3G-Regel.



GfZK, Karl-Tauchnitz-Straße 9-11, 04107 Leipzig

Soli-Schaufenster in der Leipziger Südvorstadt Katja Rub, Mailyn Galindo und Nikita Roytman, die Fotografinnen Birgitta Kowsky und Antje Braga, Designer Sergio Duarte Monje (Wild Pudu) , Herr A, Frau B & Kater C sowie Merle Kids .



Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 13 bis 17 Uhr.

Kochstraße 25, 04275 Leipzig.



Der Kinderladen "Coqueton" hat ein Schaufenster mit schönen Dingen gestaltet, die für einen guten Zweck erworben werden können. Beteiligt haben sich Leipziger Künstlerinnen und Künstler wie die Illustratoren Katja Rub, Mailyn Galindo und Nikita Roytman, die Fotografinnen Birgitta Kowsky und Antje Braga, Designer Sergio Duarte Monje (Wild Pudu), Herr A, Frau B & Kater C sowie Merle Kids.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 13 bis 17 Uhr.
Kochstraße 25, 04275 Leipzig.

Der gesamte Erlös geht an die Spendenaktion "Save the Children Deutschland: Ukraine Nothilfe".

Angebot für geflüchtete Familien im Museum



Die Einladung geht auch an Leipzigerinnen und Leipziger, Familien oder Interessierte, die das Kindermuseum als Begegnungsstätte nutzen wollen.



Jeden letzten Mittwoch im Monat von 14 bis 17 Uhr.

Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig lädt geflüchtete Familien mit Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren am Mittwoch zum "Meet & Play" ins Kindermuseum.

Die Einladung geht auch an Leipzigerinnen und Leipziger, Familien oder Interessierte, die das Kindermuseum als Begegnungsstätte nutzen wollen.

Jeden letzten Mittwoch im Monat von 14 bis 17 Uhr.

Kindermuseum im Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig, Böttchergäßchen 3, 04109 Leipzig

Johanniter suchen Helfer in Leipzig



Die Johanniter Leipzig engagieren sich bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine am Leipziger Hauptbahnhof.

Wer mithelfen möchte, schreibt einfach eine E-Mail!

"Convoy of Hope" startet zweite Hilfsaktion Update: Das Streetmobil Leipzig braucht wieder Unterstützung für die Schutzsuchenden aus der Ukraine: Mit dem zweiten "Convoy of Hope" wollen die Helferinnen und Helfer diesmal Kinder aus einer Klinik in Lwiw retten. Der Konvoi startet am 1. April.



Welche Sachspenden gebraucht werden, lesen Sie im Beitrag.

Abgabe bis Donnerstag : Sepio GmbH, Brünner Straße 8, 04209 Leipzig .

Kulturstiftung initiiert Kulturfonds Sachsen-Ukraine



Sächsische Kunst- und Kulturinitiativen können ab sofort formlos per E-Mail Anträge auf Förderung einreichen. Einen Monat nach Kriegsbeginn in der Ukraine richtet die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen einen "Kulturfonds Sachsen-Ukraine" ein. Es werden dafür 250.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Leipzig-Crowd knackt 333.333 Euro-Marke



Hier kann gespendet werden! Die Spendenaktion der Stadt Leipzig und der L-Gruppe hat am Montagmorgen die 333.333 Euro-Marke erreicht.

Ein E-Piano für ukrainische Musizierende Die Pianistin und Klavierlehrerin Franziska Fürnberg hatte die Idee, unter ihren Musikschülerinnen und Mitschülern Geld für ein E-Piano für Geflüchtete zu sammeln. "Die Möglichkeit des Musizierens bietet aus meiner Sicht eine willkommene Abwechslung, eine schöne Beschäftigung, ein Abtauchen unter Kopfhörern in vertraute Gefilde", sagte die Leipzigerin.



Die Pianistin und Klavierlehrerin Franziska Fürnberg hatte die Idee, unter ihren Musikschülerinnen und Mitschülern Geld für ein E-Piano für Geflüchtete zu sammeln. "Die Möglichkeit des Musizierens bietet aus meiner Sicht eine willkommene Abwechslung, eine schöne Beschäftigung, ein Abtauchen unter Kopfhörern in vertraute Gefilde", sagte die Leipzigerin.

Das Instrument wurde vergangene Woche im Kultur- und Begegnungszentrums Ariowitsch-Haus aufgestellt, das viele Bildungs- und Freizeitangebote für geflüchtete junge Erwachsene und Kinder schafft. Die Musikalienhandlung Oelsner stellte zusätzlich kostenfrei Notenmaterial zur Verfügung. Um eine telefonische Anmeldung zum Klavierspielen wird gebeten: Einen russischsprachiger Kontakt gibt es unter 0341/225 414 88 oder 0341/ 225 410 00.

Ariowitsch-Haus e.V., Hinrichsenstraße 14, 04105 Leipzig. Geöffnet montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr.

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten noch innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

Von LVZ