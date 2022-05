Dringend: Sachspenden für Konvoi

Am Samstag wird ein Konvoi aus 4 Kleinbussen, an dessen Organisation die Bündnis 90/Die Grünen Leipzig beteiligt waren, in die slowakische Stadt Košice fahren, um von dort Geflüchtete nach Deutschland zu holen.

In der Aufnahmeeinrichtung in Košice werden dringend notwendige Dinge wie haltbare Nahrungsmittel, Hygieneprodukte, Handtücher, Spielzeug und Babyausstattung benötigt.



Die Annahme von Sachspenden läuft bis einschließlich Freitag in folgenden Grünen-Büros jeweils von 9 bis 15 Uhr:

Gohlis, Lindenthaler Straße 34, 04155 Leipzig

Quartier, Heinrichstraße 9, 04317 Leipzig

Geschäftsstelle, Hohe Str. 58, 04107 Leipzig

Grüner Raum am Kanal, Zschochersche Str. 59, 04229 Leipzig



Außerdem können die Spenden von 8 bis 20 Uhr in der Media City Leipzig an der Rezeption Altenburger Straße/Ecke Steinstraße abgegeben werden.



Bitte nur neuwertige Gegenstände abgeben - falls möglich in Umzugskartons.