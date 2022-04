Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet ab sofort im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Alle Entwicklungen im Newsblog:

Gesundheitsministerin besucht "Leipzig helps Ukraine" Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hat das Leipziger Netzwerk "Leipzig helps Ukraine" besucht. Die Initiative bedankt sich für den Austausch vor Ort.

Solidarischer Workshop am Sonnabend Leipziger Radfreunde laden am 9. April zu einem Mini-Fest mit und für Geflüchtete. An alle: Bringt alte, kaputte Fahrräder und Teile als Sachspenden mit.



Gemeinsam soll von 12 bis 18 Uhr am Addis-Abeba-Platz geschraubt werden.

Soli-Flohmarkt zeigt Gespräch mit ukrainischem Künstler Die Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) veranstaltet am Sonntag von 10 bis 19 Uhr in der Wächterstraße einen Soli-Flohmarkt. Die Einnahmen gehen auch an Kunst- und Kulturschaffende, die einen Gastaufenthalt an der HGB aufnehmen werden.



Zu Wort kommen wird der Autor und Kurator Nikita Kadan, der sich derzeit in Kiew befindet. Da die aktuelle Situation eine Live-Konferenz erschwert, wird das Gespräch aufgezeichnet und auf dem Soli-Flohmarkt gezeigt.

Angebot für ukrainische Familien Freitag ab 15 Uhr ein kostenfreies Spiel- und Begegnungsangebot. Die Eltern können sich bei Kaffee und Kuchen austauschen.



Evangelische Gemeinde Elim Leipzig , Hans-Poeche-Straße 11, 04103 Leipzig Die Evangelische Gemeinde Elim bietet ukrainischen Kindern amein kostenfreies Spiel- und Begegnungsangebot. Die Eltern können sich bei Kaffee und Kuchen austauschen., Hans-Poeche-Straße 11, 04103 Leipzig

Kinotag für geflüchtete Kinder Der Landesfilmdienst Sachsen e.V. lädt am Sonntag (10. April) zum kostenlosen Kinobesuch ins Leipziger "Cineding" ein. Los geht es ab 11 Uhr. Gezeigt werden Filme ohne Sprache. Ab 16.30 Uhr läuft der Streifen "Clara und der magische Drache" auf Ukrainisch.



Der Kinotag richtet sich an alle geflüchteten Kinder - unabhängig ihres Herkunftslandes.

Kino Cineding, Karl-Heine-Straße 83, 04229 Leipzig

Bank unterstützt Leipziger Begegnungszentrum Stefan Wittmann initiiertes Hilfsprojekt für die ukrainischen Geflüchteten. Wie der Leipziger und Commerzbank-Aufsichtsrat mitteilte, seien 70.000 Euro von den 500 Bankmitarbeitenden gespendet worden, und auch der Vorstand habe sich mit 50.000 Euro beteiligt. Die Spenden gehen an das Ariowitsch-Haus in Leipzig, das geflüchteten Müttern mit ihren Kindern eine menschliche Unterstützung anbietet.



"Wir helfen bei der Erstellung von Anträgen und behördlichen Dingen, geben Beratung und laden die Schutzsuchenden zu einem offenen Treff in unserem Mehrgenerationenhaus ein", sagte Jutta Stahl-Klimmt vom Die Commerzbank unterstützt ein von Verdi-Gewerkschafterinitiiertes Hilfsprojekt für die ukrainischen Geflüchteten. Wie der Leipziger und Commerzbank-Aufsichtsrat mitteilte, seien 70.000 Euro von den 500 Bankmitarbeitenden gespendet worden, und auch der Vorstand habe sich mit 50.000 Euro beteiligt. Die Spenden gehen an dasin Leipzig, das geflüchteten Müttern mit ihren Kindern eine menschliche Unterstützung anbietet."Wir helfen bei der Erstellung von Anträgen und behördlichen Dingen, geben Beratung und laden die Schutzsuchenden zu einem offenen Treff in unserem Mehrgenerationenhaus ein", sagte Jutta Stahl-Klimmt vom Verein Ariowitsch-Haus , einem Kultur- und Begegnungszentrum mit Kinderspielecke, Mal- und Tanzkursen.

Offener Treff für Geflüchtete und Leipziger Das Theater der Jungen Welt bittet jeden Donnerstag ins Theatercafé Pan zum "Play & Connect", einem offenen Treffpunkt für geflüchtete Familien und interessierte Leipzigerinnen und Leipziger. Neben Spiel- und Bastelmöglichkeiten gibt es auch kleine interaktive Theateraktionen für Kinder und Jugendliche. Erwachsene haben die Möglichkeit, mit den Leipzigern ins Gespräch zu kommen, sich zu vernetzen und auszutauschen. Im Café gibt es kostenfrei Kaffee, Saft und Kuchen.



Donnerstags 14 bis 17 Uhr.

Theater der Jungen Welt, Lindenauer Markt 21, 04177 Leipzig.

Bücherbasar für "Leipzig helps Ukraine"

Die Erlöse gehen an die Initiative .

Täglich 15 bis 17 Uhr, Kregelstraße 6, 04317 Leipzig. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b am Immanuel-Kant-Gymnasium Leipzig veranstalten bis Freitag einen Bücher- und Spielebasar in der Kinderturnbar "Springmäuschen".Die Erlöse gehen an die Initiative "Leipzig helps Ukraine"

Ein Lied für den Frieden Mittwoch ab 20 Uhr zu einem Benefizkonzert. Auf der Bühne stehen die Leipziger Bands Karussell und Four Roses , die Künstlerinnen Jasmin Graf und Christina Rommel , Joe's Company und Takayo . Alle Musiker treten ohne Honorar auf.



Alle Einnahmen des Abends "Der Anker" lädt amzu einem Benefizkonzert. Auf der Bühne stehen die Leipziger Bandsund, die Künstlerinnenundund. Alle Musiker treten ohne Honorar auf.Alle Einnahmen des Abends „Ein Lied für den Frieden“ gehen nach Glesien ins Landhotel: "Inhaber Detlef Foerster hat vier Tage nach Kriegsbeginn erste ukrainische Geflüchtete aufgenommen hat. Eine Woche später waren alle 150 Betten belegt. Genutzt werden unsere Spenden für Medikamente, Lebensmittel, Hygieneartikel. Kommt vorbei und spendet", bittet Ankerchefin Heike Engel. Einlass ist 19 Uhr.

Der Anker, Renftstraße 1, 04159 Leipzig

Kostenlose Stadtführungen für ukrainische Gäste ab Mittwoch ukrainische Schutzsuchende zu kostenlosen Stadtführungen ein.

LTM-Geschäftsführer Volker Bremer: „Mit unserem Angebot möchten wir dazu beitragen, dass sich unsere ukrainischen Gäste willkommen fühlen und nach den schlimmen Erlebnissen in den letzten Wochen mit Optimismus in die Zukunft blicken."



Termine: Mittwoch (6. April), Sonntag (10. April), 13.4., 24.4., 27.4., 1. Mai., 4.5., 8.5., 11.5. und 15.5. ab 10.30 Uhr. Dauer 90 Minuten, barrierefrei und in russischer Sprache.

Buchungen online hier! Die Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) lädt in Kooperation mit der Leipzig Erleben GmbHukrainische Schutzsuchende zu kostenlosen Stadtführungen ein.LTM-Geschäftsführer Volker Bremer: „Mit unserem Angebot möchten wir dazu beitragen, dass sich unsere ukrainischen Gäste willkommen fühlen und nach den schlimmen Erlebnissen in den letzten Wochen mit Optimismus in die Zukunft blicken."Mittwoch (6. April), Sonntag (10. April), 13.4., 24.4., 27.4., 1. Mai., 4.5., 8.5., 11.5. und 15.5. ab 10.30 Uhr.

Deutsch lernen: Ganz einfach in der "Villa" Die Soziokulturelle Villa im Leipziger Zentrum bietet ab sofort wieder Sprachangebote, Deutsch zu lernen.

Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr. Kostenlos für alle. Ohne Anmeldung!

Lessingstraße 7, 04109 Leipzig.

Bibliotheksausweise für Geflüchtete Leipzigs Städtische Bibliotheken freuen sich, dass sie dank ihres Fördervereins den Geflüchteten kostenfreien Zugang gewähren können - zuzüglich freiem Wlan, Internetplätzen und Büchern/E-Books auf Ukrainisch.

Aktion Hilfspaket an der Propsteikirche



Es wird weiterhin um Unterstützung gebeten:

Lebensmittelspenden laut Packliste

Helfer für Betreuung der Annahme und Abgabe: Montag bis Sonntag , 10 bis 18 Uhr (4 bis 6 Personen). Helfer können sich über das Telefon 0341 355 7280 von Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr melden.

Gesucht werden Sprachkundige in Ukrainisch/Russisch für den Erstkontakt und die Ausgabe. Die Leipziger Propsteikirche St. Trinitatis bedankt sich bei allen, die sich in den letzten Wochen an der Aktion Hilfspaket beteiligt haben.laut Packliste hier Montag bis Sonntag , 10 bis 18 Uhr (4 bis 6 Personen). Helfer können sich über das Telefon 0341 355 7280 von Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr melden.in Ukrainisch/Russisch für den Erstkontakt und die Ausgabe.

Solidaritätskonzert im Gewandhaus Kiewer Orchester "Lord of the Sound" spielt am 17. April, 18 Uhr im Mendelssohn-Saal im Gewandhaus zu Leipzig. Es erklingen Werke von Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla, John Williams u.a.



Hier gibt es Tickets!



Die Einnahmen aus den Ticketverkäufen werden an amtliche Wohltätigkeitsorganisationen übertragen, die humanitäre und finanzielle Hilfe für die Ukraine leisten. Dasspielt amim Mendelssohn-Saal im Gewandhaus zu Leipzig. Es erklingen Werke von Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla, John Williams u.a.Die Einnahmen aus den Ticketverkäufen werden an amtliche Wohltätigkeitsorganisationen übertragen, die humanitäre und finanzielle Hilfe für die Ukraine leisten.

Safespace ab Montag in der "Villa" in dem Soziokulturellen Zentrum. Der offene Treff für Geflüchtete bietet zusätzlich auch Sprachangebote für die Schutzsuchenden.



Montag bis Sonntag, 10 bis 20 Uhr, Lessingstraße 7, 04109 Leipzig. Die Ehrenamtlichen vom Safespace, die am Sonntag vom A&O Hostel in "Die Villa" gezogen sind, freuen sich über die neuen Räumlichkeiten in dem Soziokulturellen Zentrum. Der offene Treff für Geflüchtete bietet zusätzlich auch Sprachangebote für die Schutzsuchenden.

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten noch innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

