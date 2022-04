Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet ab sofort im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Schicken Sie uns Ihre Hilfsangebote an hilfe@lvz.de

Leutzscher Fußballer sammeln Spenden Die BSG Chemie unterstützt den Safespace , einen Schutzraum für Geflüchtete, der ausschließlich über private Spenden finanziert wird. Täglich kommen 500 Menschen für eine warme Mahlzeit in die "Villa" in der Lessingstraße.



Wer den Safespace unterstützen möchte, kann am Sonnabend ab 11 Uhr seine Sachspenden (siehe Liste im Post) vorm Haupteingang abgeben.

Alfred-Kunze-Sportpark, Am Sportpark 2, 04179 Leipzig

Mini-Fest mit Workshop am Sonnabend Leipziger Radfreunde laden am Sonnabend zu einem solidarischen Workshop für Geflüchtete. An alle: Bringt alte, kaputte Fahrräder und Teile als Sachspenden mit.



Gemeinsam soll von 12 bis 18 Uhr am Addis-Abeba-Platz geschraubt werden.

Ukraine-Hilfe der Universität Leipzig über 22.000 Euro in den Fonds eingegangen.



Unterstützung bekommen Sprachkurse in der Flüchtlingsunterkunft in der Ernst-Grube-Halle und die Bereitstellung von Kinderbüchern und Materialien. Die Absicherung eines Tagesangebotes für mehrere tausend ukrainische Schülerinnen und Schüler durch Lehramtsstudierende erhält ebenfalls Geld aus dem Hilfsfonds.

Auch der Verein Hilfe für ausländische Studierende in Leipzig wird für die Unterstützung von Studierenden aus der Ukraine eine Förderung erhalten.



Prof. Dr. Eva Inés Obergfell, neue Uni-Rektorin und stellvertretende Vorsitzende der Universitätsgesellschaft, zeigte sich sehr erfreut, dass über 260 Spenderinnen und Spender durch den Fonds viele Menschen in größter Not unterstützen möchten. „Wir wollen schnell, konkret und unbürokratisch helfen“, erklärte Obergfell.



Verein bittet um Sachspenden



Nahrungsmittel (hochkalorisch, lange haltbar, Dosen-Eintöpfe, Müsli-Riegel), Hygieneprodukte , Medikamente Schmerzmittel, Antibiotika, Asthmasprays, Blutdruckmedikation) und Verbandsmaterial .



Annahme: Kohlrabizirkus , An den Tierkliniken 38, 04103 Leipzig.

Montag bis Sonnabend 10 bis 17.30 Uhr sowie Sonntag 12 bis 17 Uhr.



Ankommenszentrum mit freien Terminen Die Stadt Leipzig hat mitgeteilt, dass es im Ankommenszentrum in der Turnhalle der Gerda-Taro-Schule offene Termine zur Registrierung gibt.



Wer einen Termin im Zeitraum zwischen dem 7. April und 27. Mai vereinbart hat, erhält demnächst einen neuen Termin für die erste Registrierung.

Veranstaltung für ukrainische Geflüchtete 12. April von 15 bis 17 Uhr zu einer Online-Informationsveranstaltung für geflüchtete ukrainische

Menschen.



Es geht um eine erste Orientierung zu den Themen Aufenthalt, Sozialleistungen, Deutsch lernen, Ausbildung und Arbeit, Kita und Schule.



Die Veranstaltung (keine Einzelberatung) findet online auf Deutsch und Ukrainisch statt.

Deutschlernkurs für Frauen Der Verein Internationale Frauen Leipzig lädt ab heute 13.30 bis 15 Uhr zu einem Deutschkurs mit dem Niveau A1-A2 ein.

Kostenfrei und die Materialien werden von den Maltesern gestellt.

Konradstraße 60A, 04315 Leipzig.





Musiker spielen 7000 Euro im "Anker" ein Unter dem Motto "Ein Lied für den Frieden" fand am Mittwoch im "Anker" ein Benefizkonzert statt. "Was für ein wunderbarer Abend! Wir konnten knapp 7000 Euro sammeln. Das Geld geht an die ukrainischen Schutzsuchenden, die im Glesiener Landgasthof untergebracht sind", sagte Ankerchefin Heike Engel voller Begeisterung.



Für den stimmungsvollen Abend sorgten die Leipziger Bands Karussell , Four Roses , Takayo , Laszlo.Rocks und Joe's Company, die Sängerin Jasmin Graf und Moderator Alex Huth .



Zu Gast waren auch der Hotelchef Detlef Foerster, Schkeuditz' Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) und die engagierte Lehrerin Natalia Bauch, eine gebürtige Ukrainerin.

Als Dekoration hatte Künstler Michael Fischer-Art seinen Friedenspanzer vor der Bühne aufgebaut. Der Anker Wolf-Rüdiger Raschke und seine Karussell-Bandkollegen auf der Bühne in Möckern. Der Anker

Gesundheitsministerin besucht "Leipzig helps Ukraine" Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hat das Leipziger Netzwerk "Leipzig helps Ukraine" besucht. Die Initiative bedankt sich für den Austausch vor Ort.

Soli-Flohmarkt zeigt Gespräch mit ukrainischem Künstler Die Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) veranstaltet am Sonntag von 10 bis 19 Uhr in der Wächterstraße einen Soli-Flohmarkt. Die Einnahmen gehen auch an Kunst- und Kulturschaffende, die einen Gastaufenthalt an der HGB aufnehmen werden.



Zu Wort kommen wird der Autor und Kurator Nikita Kadan, der sich derzeit in Kiew befindet. Da die aktuelle Situation eine Live-Konferenz erschwert, wird das Gespräch aufgezeichnet und auf dem Soli-Flohmarkt gezeigt.

Angebot für ukrainische Familien Freitag ab 15 Uhr ein kostenfreies Spiel- und Begegnungsangebot. Die Eltern können sich bei Kaffee und Kuchen austauschen.



Kinotag für geflüchtete Kinder Der Landesfilmdienst Sachsen e.V. lädt am Sonntag (10. April) zum kostenlosen Kinobesuch ins Leipziger "Cineding" ein. Los geht es ab 11 Uhr. Gezeigt werden Filme ohne Sprache. Ab 16.30 Uhr läuft der Streifen "Clara und der magische Drache" auf Ukrainisch.



Der Kinotag richtet sich an alle geflüchteten Kinder - unabhängig ihres Herkunftslandes.

Kino Cineding, Karl-Heine-Straße 83, 04229 Leipzig

Bank unterstützt Leipziger Begegnungszentrum Stefan Wittmann initiiertes Hilfsprojekt für die ukrainischen Geflüchteten. Wie der Leipziger und Commerzbank-Aufsichtsrat mitteilte, seien 70.000 Euro von den 500 Bankmitarbeitenden gespendet worden, und auch der Vorstand habe sich mit 50.000 Euro beteiligt. Die Spenden gehen an das Ariowitsch-Haus in Leipzig, das geflüchteten Müttern mit ihren Kindern eine menschliche Unterstützung anbietet.



Offener Treff für Geflüchtete und Leipziger Das Theater der Jungen Welt bittet jeden Donnerstag ins Theatercafé Pan zum "Play & Connect", einem offenen Treffpunkt für geflüchtete Familien und interessierte Leipzigerinnen und Leipziger. Neben Spiel- und Bastelmöglichkeiten gibt es auch kleine interaktive Theateraktionen für Kinder und Jugendliche. Erwachsene haben die Möglichkeit, mit den Leipzigern ins Gespräch zu kommen, sich zu vernetzen und auszutauschen. Im Café gibt es kostenfrei Kaffee, Saft und Kuchen.



Donnerstags 14 bis 17 Uhr.

Theater der Jungen Welt, Lindenauer Markt 21, 04177 Leipzig.

Bücherbasar für "Leipzig helps Ukraine"

Die Erlöse gehen an die Initiative .

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten noch innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

