Am vergangenen Wochenende haben Mitglieder der Freien Demokraten eine Hilfsorganisation gegründet, die innerhalb von drei Tagen rund 20 Sammelstellen in ganz Sachsen initiiert, ein Spendenkonto eröffnet und die Gründung des Vereins beschlossen hat.Initiatorin ist die Kinderbuchautorin Kristin Franke: „Wir sehen es als Verpflichtung, den Menschen in der Ukraine zu helfen, ebenso wie denjenigen, die bereits aus ihrem Heimatland geflohen sind. Gerade hier in Ostdeutschland, gerade hier in Leipzig“, sagte die Verlegerin.Die ersten LKW sollen am 17. März starten. „Wir fahren über Polen an die ukrainische Grenze und übergeben unsere Hilfsgüter an unsere ukrainischen Helfer. Sollte dieses Netzwerk bis zum 17. März zusammenbrechen, fahren wir alternativ direkt Flüchtlingsunterkünfte in Moldawien an, denn es ist leider zu erwarten, dass noch viele tausend Menschen mehr bis dahin auf der Flucht sein werden. Die müssen in den Nachbarländern auch versorgt werden.“