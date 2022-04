Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet ab sofort im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Kundgebung gegen Putins Krieg Die Gemeinschaft der Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Leipzig leben, ruft am Sonntag, 12 Uhr zu einer Anti-Kriegskundgebung auf dem Leipziger Markt.

Freier Eintritt ins Grassimuseum

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Montag geschlossen.

Das

Museen im Grassi, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig Den Schutzsuchenden aus der Ukraine steht im Foyer des Grassimuseums eine Willkommenszone zur Verfügung, wo sie sich treffen und austauschen können. Auch die Hofgärten des Museums können genutzt werden.Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Montag geschlossen.Das Grassimuseum bieten allen Geflüchteten freien Eintritt.

Lehrkräfte zur Unterstützung gesucht

Kontakt per E-Mail an ukraine-zls@uni-leipzig.de Das Zentrum für Lehrer:innenbildung und Schulforschung sucht dringend Unterstützung für ukrainische Kinder an sächsischen Schulen.

Aktion "Mitteldeutschland hilft" benötigt Spenden Die Menschen in der Ukraine benötigen dringend Sachspenden, teilt die Aktion "Mitteldeutschland hilft" mit:



Benötigt werden Artikel für Babys wie Windeln und Nahrung, haltbare Lebensmittel wie Energie-Riegel, Konserven und Nudeln.



Annahme: Georgiring 3, 04103 Leipzig. Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 12 bis 19 Uhr, Sonnabend 12 bis 18 Uhr.

Musikalisches zum Mitmachen und Lauschen Musikschule "Johann Sebastian Bach" bietet am Sonnabend ein 30-minütiges Angebot für ukrainische Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren und ihre erwachsene Begleitung. Gastgebende Familien sind auch herzlich Willkommen.



Beginn: 10 Uhr, 10:50 Uhr und 11:45 Uhr

Musikschule Leipzig „J. S. Bach“, Kurt-Masur-Saal, Petersstraße 43, 04109 Leipzig.

Das Angebot ist kostenlos.

Um Anmeldung wird gebeten: Diebietet am Sonnabend ein 30-minütiges Angebotund ihre erwachsene Begleitung. Gastgebende Familien sind auch herzlich Willkommen.Musikschule Leipzig „J. S. Bach“, Kurt-Masur-Saal, Petersstraße 43, 04109 Leipzig.Um Anmeldung wird gebeten: info@musikschule-leipzig.de

Bunte Filmplakate für weiße Wände Jens Warnke möchte den geflüchteten Kindern, die in provisorischen Unterkünften leben, ein bisschen Farbe an die kahlen Wände zaubern: "Ich gehe oft ins Passage-Kino und sehe viele bunte Kinderfilmplakate. Auf meine Anfrage, lief ich offene Türen ein und bekam jede Menge Poster in die Hand gedrückt" erzählte der 47-Jährige. Auch das Regina-Kino war von seiner Idee begeistert und beteiligte sich an der Aktion.



Heute Nachmittag wird der Leipziger 30 bunte Plakate in der neuen Zeltstadt gegenüber seiner Arbeitsstelle in der Deutschen Nationalbibliothek übergeben. "Ich hoffe die Kinder haben etwas Freude mit den Plakatmotiven", wünscht sich der Familienvater. privat Jens Warnke aus Leipzig möchte den ukrainischen Kindern eine kleine Freude bereiten. privat

Transport für Flüchtlinge gesucht Schkeuditzer Michael Domke für ukrainische Flüchtlinge über Spenden organisiert.



Doch nun hat er ein Problem: Ihm fehlt die Transportmöglichkeit. Verschiedene Anfragen blieben bisher erfolglos, eine eigene Spendenaktion brachte nicht genug Geld. „Aber vielleicht findet sich ja auf diesem Weg jemand, der helfen kann“, so Domke. Wer eine Möglichkeit sieht, die Geflüchteten aus der Ukraine ins Tropical Island’s zu transportieren, kann sich mit einer E-Mail an Insgesamt 150 Eintrittskarten fürs Tropical-Islands-Resort in Brandenburg nebst Verzehrgutscheinen hat derfür ukrainische Flüchtlinge über Spenden organisiert.Doch nun hat er ein Problem: Ihm fehlt die Transportmöglichkeit. Verschiedene Anfragen blieben bisher erfolglos, eine eigene Spendenaktion brachte nicht genug Geld.Wer eine Möglichkeit sieht, die Geflüchteten aus der Ukraine ins Tropical Island’s zu transportieren, kann sich mit einer E-Mail an mdomke5@hotmail.de melden.

Leutzscher Fußballer sammeln Spenden Die BSG Chemie unterstützt den Safespace , einen Schutzraum für Geflüchtete, der ausschließlich über private Spenden finanziert wird. Täglich kommen 500 Menschen für eine warme Mahlzeit in die "Villa" in der Lessingstraße.



Wer den Safespace unterstützen möchte, kann am Sonnabend ab 11 Uhr seine Sachspenden (siehe Liste im Post) vorm Haupteingang abgeben.

Alfred-Kunze-Sportpark, Am Sportpark 2, 04179 Leipzig

Mini-Fest mit Workshop am Sonnabend Leipziger Radfreunde laden am Sonnabend zu einem solidarischen Workshop für Geflüchtete. An alle: Bringt alte, kaputte Fahrräder und Teile als Sachspenden mit.



Gemeinsam soll von 12 bis 18 Uhr am Addis-Abeba-Platz geschraubt werden.

Ukraine-Hilfe der Universität Leipzig über 22.000 Euro in den Fonds eingegangen.



Unterstützung bekommen Sprachkurse in der Flüchtlingsunterkunft in der Ernst-Grube-Halle und die Bereitstellung von Kinderbüchern und Materialien. Die Absicherung eines Tagesangebotes für mehrere tausend ukrainische Schülerinnen und Schüler durch Lehramtsstudierende erhält ebenfalls Geld aus dem Hilfsfonds.

Auch der Verein Hilfe für ausländische Studierende in Leipzig wird für die Unterstützung von Studierenden aus der Ukraine eine Förderung erhalten.



Prof. Dr. Eva Inés Obergfell, neue Uni-Rektorin und stellvertretende Vorsitzende der Universitätsgesellschaft, zeigte sich sehr erfreut, dass über 260 Spenderinnen und Spender durch den Fonds viele Menschen in größter Not unterstützen möchten. „Wir wollen schnell, konkret und unbürokratisch helfen“, erklärte Obergfell.



Hier können Sie den Hilfsfonds mit einer Spende unterstützen. Bereits eine Woche nach dem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine haben die Universität Leipzig, die Universitätsgesellschaft und der Hilfsverein für ausländische Studierende zu einer Hilfsaktion aufgerufen. Seither sindin den Fonds eingegangen.Unterstützung bekommenund dieDiedurch Lehramtsstudierende erhält ebenfalls Geld aus dem Hilfsfonds.Auch derwird für die Unterstützung von Studierenden aus der Ukraine eine Förderung erhalten.Prof. Dr. Eva Inés Obergfell, neue Uni-Rektorin und stellvertretende Vorsitzende der Universitätsgesellschaft, zeigte sich sehr erfreut, dass über 260 Spenderinnen und Spender durch den Fonds viele Menschen in größter Not unterstützen möchten.

Verein bittet um Sachspenden



Nahrungsmittel (hochkalorisch, lange haltbar, Dosen-Eintöpfe, Müsli-Riegel), Hygieneprodukte , Medikamente Schmerzmittel, Antibiotika, Asthmasprays, Blutdruckmedikation) und Verbandsmaterial .



Annahme: Kohlrabizirkus , An den Tierkliniken 38, 04103 Leipzig.

Montag bis Sonnabend 10 bis 17.30 Uhr sowie Sonntag 12 bis 17 Uhr.



Damit der Verein "Humanitäre Hilfe Ukraine" auch weiterhin große Transporter mit notwendigen Hilfsgüter in die Ukraine schicken kann, bitten die Organisatoren um dringend gebrauchte Sachspenden:(hochkalorisch, lange haltbar, Dosen-Eintöpfe, Müsli-Riegel),Schmerzmittel, Antibiotika, Asthmasprays, Blutdruckmedikation) und, An den Tierkliniken 38, 04103 Leipzig.Montag bis Sonnabend 10 bis 17.30 Uhr sowie Sonntag 12 bis 17 Uhr.

Ankommenszentrum mit freien Terminen Die Stadt Leipzig hat mitgeteilt, dass es im Ankommenszentrum in der Turnhalle der Gerda-Taro-Schule offene Termine zur Registrierung gibt.



Wer einen Termin im Zeitraum zwischen dem 7. April und 27. Mai vereinbart hat, erhält demnächst einen neuen Termin für die erste Registrierung.

Veranstaltung für ukrainische Geflüchtete 12. April von 15 bis 17 Uhr zu einer Online-Informationsveranstaltung für geflüchtete ukrainische

Menschen.



Es geht um eine erste Orientierung zu den Themen Aufenthalt, Sozialleistungen, Deutsch lernen, Ausbildung und Arbeit, Kita und Schule.



Die Veranstaltung (keine Einzelberatung) findet online auf Deutsch und Ukrainisch statt.

Anmeldung bis zum 11. April per E-Mail an Das Willkommenszentrum Leipzig lädt gemeinsam mit dem Sächsischen Flüchtlingsrat e.V. amzu einerfür geflüchtete ukrainischeMenschen.Es geht um eine erste Orientierung zu den Themen Aufenthalt, Sozialleistungen, Deutsch lernen, Ausbildung und Arbeit, Kita und Schule.per E-Mail an willkommenszentrum@leipzig.de mit der Info, in welcher der beiden Sprachen sie teilnehmen möchten.

Deutschlernkurs für Frauen Der Verein Internationale Frauen Leipzig lädt ab heute 13.30 bis 15 Uhr zu einem Deutschkurs mit dem Niveau A1-A2 ein.

Kostenfrei und die Materialien werden von den Maltesern gestellt.

Konradstraße 60A, 04315 Leipzig.





Musiker spielen 7000 Euro im "Anker" ein Unter dem Motto "Ein Lied für den Frieden" fand am Mittwoch im "Anker" ein Benefizkonzert statt. "Was für ein wunderbarer Abend! Wir konnten knapp 7000 Euro sammeln. Das Geld geht an die ukrainischen Schutzsuchenden, die im Glesiener Landgasthof untergebracht sind", sagte Ankerchefin Heike Engel voller Begeisterung.



Für den stimmungsvollen Abend sorgten die Leipziger Bands Karussell , Four Roses , Takayo , Laszlo.Rocks und Joe's Company, die Sängerin Jasmin Graf und Moderator Alex Huth .



Zu Gast waren auch der Hotelchef Detlef Foerster, Schkeuditz' Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) und die engagierte Lehrerin Natalia Bauch, eine gebürtige Ukrainerin.

Als Dekoration hatte Künstler Michael Fischer-Art seinen Friedenspanzer vor der Bühne aufgebaut. Der Anker Wolf-Rüdiger Raschke und seine Karussell-Bandkollegen auf der Bühne in Möckern. Der Anker

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten noch innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

