Leipzig

Kurz nachdem in seiner Heimat die ersten Bomben fallen, ist auch Andrii Kozak in Leipzig wach. Er wird an diesem Tag noch oft erzählen, wie es war, am Morgen des 24. Februar 2022. Um 5.19 Uhr ruft seine Mutter ihn an, holt ihn aus dem Schlaf: Es ist Krieg, Andrii, es wird gebombt. Kozak ist seltsam ruhig, er hat damit gerechnet, irgendwie. Er denkt an die Maidan-Revolution, an die Proteste für Demokratie, bei denen im Winter 2013/2014 vor allem in Kiew Menschen monatelang auf den Straßen und Plätzen ausharrten. Auch jetzt, findet Kozak, geht es wieder um die Demokratie, um ihre Verteidigung. Er weiß, wie er seinen Tag in Leipzig verbringen wird - den Tag, an dem das Putin-Russland die gesamte Ukraine von mehreren Fronten aus angreift.

Zwölf Uhr mittags. Auf dem Leipziger Marktplatz haben sich einige Dutzend Menschen versammelt, sie halten ukrainische Flaggen und Plakate. Auf einem steht über dem Bild des russischen Präsidenten Wladimir Putin: „Terrorussian Number One“.

Andrii Kozak sagt am Telefon, dass auch er unterwegs in die Innenstadt ist. Den ganzen Morgen hat er damit zugebracht, zusammen mit der ukrainischen Gemeinde und mit einer Gruppe von Ukrainern und Leipzigern, diese Mahnwache zu organisieren. Kozak hat Aufrufe in Social Media gepostet, Nachrichten geschrieben, Nachrichten gelesen. Ukrainische Journalisten haben ein Video verteilt, es soll die Straße in einer Stadt nahe Winnyzja zeigen, nahe des Heimatortes von Kozak. Man sieht jemanden Fahrrad fahren, dann ein Knall, das sich ausbreitende Feuer einer Explosion, dann bricht das Video ab.

Rußlands Krieg gegen die Ukraine auf dem Markt in Leipzig. Porträt vom Ukrainer Andrii Kozak auf dem Markt in Leipzig Quelle: Andre Kempner

Als Andrii Kozak den Leipziger Markt erreicht, wirkt er aufgewühlt, greift immer wieder zu seiner Jackentasche. Reißverschluss auf, Handy raus, Handy wieder rein, Reißverschluss zu. Kozak schüttelt den Kopf. „Es ist so krass, so krass.“ Gerade noch, erzählt er, hat er mit seiner Familie gesprochen, es gibt einen Screenshot davon. Wieder der Griff zur Jackentasche, der Reißverschluss, das Handy: drei Köpfe in je einem Video-Telefonie-Quadrat. Oben rechts Kozak selbst. Unten seine Mutter, sie ist Ärztin in einem Krankenhaus. Und oben links der Vater, in Uniform, mit Helm. Er ist Offizier der ukrainischen Luftwaffe. Alle 30 Minuten, so haben sie es vereinbart, meldet sich Kozak von jetzt an bei seiner Familie.

Andrii Kozak, 24 Jahre alt, ist der einzige in seiner Familie, der in Deutschland lebt. Er kam 2014, einige Monate nach der Maidan-Revolution, nach der Annexion der Krim durch die Russen, nach dem Beginn des Krieges in der Ostukraine. Kozak studierte Politikwissenschaft, lebte in Berlin, seit Mai arbeitet er in Leipzig in der Energiewirtschaft. Parallel schreibt er an seiner Masterarbeit, Thema: die deutsch-ukrainische Wasserstoffpartnerschaft. „Ein sehr politisches Thema“, sagt Kozak.

Wohin mit sich an diesem Tag?

Kozak trägt Dreitagebart, eine blaue Kappe und eine ukrainische Flagge, die er sich wie einen Mantel umgeworfen und vorne am Hals zusammengebunden hat. Er geht über den Marktplatz, grüßt hier und da, hantiert mit Megafon und Mikrofon und wirkt dabei irgendwie abwesend. Ganz so, als wüsste er nicht so richtig, wohin mit sich an diesem Tag. Aber sobald man ihn anspricht, ist er voll da, in jedem der vielen Gespräche, die er an diesem Tag führen wird. „Es wird mitten in Europa gebombt“, sagt er dann, als Antwort auf die Frage, wie es ihm gehe. Seine Familie, er selbst, sie alle seien mental zwar darauf vorbereitet gewesen, dass Russland die Ukraine angreift. „Ich hab’s gedacht, aber ich wollte es nicht glauben“, sagt er, holt wieder sein Handy raus, zeigt eine Karte der Ukraine. Darauf ist markiert, wo überall schon russische Bomben eingeschlagen sind, auch weit im Westen des Landes. „Die Region Lwiw, das ist an der Grenze zur EU, zur Nato“, sagt Kozak. Er fragt sich, wie die Russen den Ort überhaupt erreichen konnten mit ihren Bomben, „wahrscheinlich von hier aus“, sagt er, den Daumen über Belarus. „Europa hat das zugelassen.“

Kozak findet, dass Europa in den acht Jahren seit der russischen Annexion der Krim, seit den Angriffen in der Ostukraine, zu wenig getan habe. Und er findet, dass Deutschland zu wenig tue, auch jetzt noch. Die Lieferung von Defensivwaffen an die Ukraine und ein Einsatz dafür, dass Russland vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen wird - das, findet er, sollte jetzt passieren.

Gegen halb eins eröffnet Kozak die Mahnwache auf dem Marktplatz. Er freut sich, sagt er, dass so viele gekommen seien, auch so viele Deutsche. Eine Frau weint, wischt sich die Tränen mit ihrer umgehangenen Ukraine-Fahne ab. Ein als Clown verkleideter Ballonverkäufer läuft die Demo ab, bietet eine Hundefigur zum Kauf an, niemand will sie. Aus Köln kommt die Nachricht, dass der Straßenkarneval begonnen hat. Ukrainische Journalisten aus Kiew vermelden, dass sechs Menschen bei einem Luftangriff Russlands außerhalb der ukrainischen Hauptstadt getötet worden seien.

Rußlands Krieg gegen die Ukraine auf dem Markt in Leipzig. Porträt vom Ukrainer Andrii Kozak auf dem Markt in Leipzig Quelle: Andre Kempner

Kurz vor um eins beantwortet Kozak die Fragen einer Journalistin vom MDR. Er ist noch keine Stunde hier, aber er hat schon mehrere Interviews gegeben. „Was hören Sie von Ihrer Familie?“, will die Journalistin wissen. „Angst und Kampfbereitschaft“, antwortet Kozak, Routine fast.

Auf der Mahnwache kann jeder ans Mikrofon treten, der etwas sagen will. Eine Frau erzählt auf Ukrainisch, wie ihr Haus auf der Krim 2014 enteignet worden sei. Kozak übersetzt, was sie sagt: Jetzt werde die ganze Ukraine enteignet, aber dieses mal sei man stärker, man werde kämpfen. Dann singt eine andere Frau das Lied einer bekannten ukrainischen Band, Kozak kennt es auch, singt den Refrain mit, übersetzt hinterher den Text: Alles wird gut, unsere Zeit wird kommen. Dann wieder Handy aus der Tasche, in der Ukraine anrufen, wie geht es allen? Alles wie vorher, sagt er hinterher, also alles okay, irgendwie.

Der neue Leipzig-Newsletter "Heiterblick " Jetzt anmelden für den kostenlosen Leipzig-Newsletter von Josa Mania-Schlegel. Alle zwei Wochen am Mittwoch eine neue Ausgabe. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Leipziger Markt füllt sich

Nach 17 Uhr füllt sich der Markt langsam wieder mit Menschen. Nachher soll hier ein Demonstrationszug zum russischen Generalkonsulat starten. Andrii Kozak war den ganzen Tag hier, er friert. Die Betreiberin eines ukrainischen Restaurants in Leipzig drückt ihm einen Pappbecher mit heißem Tee in die Hand und verteilt Essen an die, die hier seit fünf Stunden ausharren. „Wie auf dem Maidan“, sagt Kozak, dort hätten Unterstützer die Demonstranten auch versorgt, sein Bruder etwa habe Lebensmittel gebracht.

Kozak lächelt, er weiß natürlich, dass die Lage hier in Leipzig eine andere ist. Müde wirkt er trotzdem jetzt, überhaupt ist die Stimmung auf dem Leipziger Markt jetzt verändert: trauriger, weniger kämpferisch. Ukrainische Journalisten vermelden, dass achtzehn russische Flugzeuge mit Fallschirmjägern unterwegs in Richtung Kiew seien. Als sich der Platz in Leipzig gefüllt hat, Tausende sind gekommen, wird die ukrainische Nationalhymne gespielt. Kozak klettert auf die Brüstung des Eingangs zur S-Bahn-Station, legt eine Hand an die Brust und singt mit. Später, als er nach Hause geht, sind Freunde bei ihm. Alleine will er nicht sein.

Von Denise Peikert