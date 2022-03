Kriegsflüchtlinge ohne Essen in Leipzig

Leipzig

Plötzlich tauchten immer mehr dieser Nachrichten auf. Natalia Quadt wurde unruhig: Geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer melden sich bei Telegram oder auf Facebook und fragen nach Lebensmitteln. Eine bestimmte Gruppe von Kriegsflüchtlingen scheint unter dem Radar verschwunden zu sein.

Flüchtlingshelferin Natalia Quadt: „Wenn ich mit meinen Kindern am Abendbrottisch sitze und weiß, dass es in Leipzig Kriegsflüchtlinge gibt, die nichts zu essen haben, dann vergeht mir der Appetit.“ Quelle: Foto: André Kempner

Tägliche Hilferufe

Seit dem Krieg engagiert sich Natalia Quadt für Menschen aus der Ukraine, die in Leipzig ankommen. Die 38-Jährige stammt selbst aus Russland, mit ihrem Mann lebt sie seit 17 Jahren in Deutschland und seit zwölf Jahren in Leipzig. Erst am Mittwoch traf die studierte Grafikdesignerin auf vier Frauen, die berichteten, seit zwei Tagen nichts Richtiges gegessen zu haben. Über solche Hilferufe stolpert Natalia Quadt in den sozialen Netzwerken inzwischen täglich. Sie nimmt Kontakt auf, geht selbst einkaufen, bringt Beutel mit Lebensmitteln bei den Leuten vorbei.

Ohne Registrierung keine Sozialleistungen

Das Grundproblem: Viele Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland kamen, sind privat untergebracht und noch nicht registriert. Zum Teil hat das damit zu tun, dass die Kommunen wegen der hohen Zahl Geflüchteter mit der Bearbeitung nicht hinterherkommen. Doch ohne diesen formalen Akt gibt es keine Sozialleistungen. Und nicht alle Leipzigerinnen und Leipziger, die Zimmer freiräumen, sind gleichzeitig in der Lage, mehrere Leute mit Essen und Trinken durchzubringen, hat Natalia Quadt beobachtet. Studierende zum Beispiel, die mit Ach und Krach das Geld für den eigenen Bedarf zusammenkratzen.

„Das Problem wird größer“

Drei weitere Probleme könnten die Lage verschärfen: Erstens sind einige Ankommende komplett mittellos, selbst mit letzten Reserven in der ukrainischen Landeswährung Hrywnja können sie hier nicht viel anfangen. Das Bargeld ist praktisch wertlos, Abhebungen an Geldautomaten sind meist unmöglich. Zweitens funktionieren die Handys oft nicht. Und drittens würden sich viele Menschen schämen, überhaupt Hilfe anzunehmen, berichtet Natalia Quadt. Wie viele Geflüchtete sich zurzeit in einer dermaßen prekären Situation befinden, ist schwer einzuschätzen. Niemand weiß, in welchem Umfang sich Leute ohne Registrierung in privaten Unterkünften aufhalten. Für Natalia Quadt steht aber wegen der allein bei ihr ankommenden Anfragen fest: „Es muss etwas passieren, das Problem wird größer.“

Tafel gibt Lebensmittel aus

Eine Hilfsmöglichkeit bietet die Tafel an. Dort sind Geflüchtete aus der Ukraine willkommen – auch wenn sie nicht die sonst übliche Bezugsberechtigung vorlegen können. „Wenn sie einen Ausweis oder Reisepass haben, nehmen wir sie in unsere Kartei auf, und sie können sich Lebensmittel mitnehmen“, sagt Tafel-Chef Werner Wehmer. Wegen der Kosten sowie der Gleichbehandlung mit anderen Kunden wird allerdings der übliche Eigenanteil erhoben – vier Euro für Erwachsene, 1,50 Euro für Kinder. Die fünf Ausgabestellen befinden sich in der Jordanstraße (Lindenau), Bennigsenstraße (Volkmarsdorf), Südblick (Paunsdorf), Schulstraße (Markranstädt) sowie in der Außenstelle Borna (Angerstraße). In den letzten Tagen hat die Tafel mehrmals diejenigen beliefert, die am Neuen Rathaus auf ihre Registrierung warten. „Das können wir aber nur leisten, wenn das Warenaufkommen groß genug ist“, so Wehmer. Bislang haben er und sein Team etwa 50 Geflüchtete mit ihren Kindern aus der Ukraine registriert.

Konsum will helfen

Was muss noch passieren, um dieser speziellen Gruppe von Flüchtlingen zu helfen? Aus Sicht von Konsum-Chef Dirk Thärichen braucht es eine zentrale Koordination. „Wir helfen sofort, wir stellen Einkaufsgutscheine zur Verfügung oder wir fahren Nudeln in die Arena – aber es braucht jemanden, der uns sagt: Das und das wird da und da gebraucht. Wir brauchen Tempo, wir brauchen einen Ansprechpartner.“

Stadt verweist auf Hilfenummern

Das könnte die Stadt sein – schließlich hat die einen Ukraine-Krisenstab. Dort ist das Thema noch nicht gelandet. Das Rathaus rät privat untergekommenen Menschen in Not grundsätzlich, sich an das Ankunftszentrum zu wenden. Nach der Registrierung können Sozialleistungen beantragt werden. Wenn das nicht schnell möglich ist, sollen die Betroffenen unter 115 das Bürgertelefon anrufen (Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 18 Uhr) oder sich an das Willkommenszentrum wenden (Dienstag und Donnerstag von 13 bis 17 Uhr unter 0341 123-2676 sowie -2677; E-Mail: willkommenszentrum@leipzig.de). An beiden Stellen gibt es ukrainisch sprechende Ansprechpartner, sagt Stadtsprecher Matthias Hasberg. Das Sozialamt nehme dann Kontakt auf und schicke zum Beispiel den Hilfebus los. Die Stadt sieht das Problem, den großen Wurf zur Lösung gibt es aber noch nicht.

Private Initiative für neue Struktur

Natalia Quadt lässt das Thema deshalb keine Ruhe. Sie hat inzwischen mehrere Helfer und Akteure um sich geschart. Das Ziel: der schnelle Aufbau einer festen Hilfsstruktur. „Wenn ich mit meinen Kindern am Abendbrottisch sitze und weiß, dass es in Leipzig Kriegsflüchtlinge gibt, die nichts zu essen haben, dann vergeht mir der Appetit.“

Von Björn Meine und Mark Daniel