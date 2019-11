Leipzig

Die Station am Wilhelm-Leuschner-Platz in der Leipziger Innenstadt ist mit Polizeiband abgesperrt. Kriminaltechniker in weißen Anzügen sichern Spuren. Der Fund einer toten Frau im City-Tunnel hat den S-Bahn-Verkehr in der Messestadt am Freitag über Stunden teilweise lahmgelegt.

Im Tunnel-Abschnitt zwischen Leuschn...