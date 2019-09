Berlin/Leipzig

Auch aus Leipzig gibt es Skepsis zu den Beschlüssen der großen Koalition für den Klimaschutz. Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) äußerte sich in seiner Funktion als Städtetagspräsident: „Damit wir die Klimaziele für 2030 erreichen können, muss aus Sicht der Städte vor allem die Verkehrswende hin zu nachhaltiger Mobilität viel stärker auf Touren kommen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Die beabsichtigte Anhebung der Mittel für die kommunale Verkehrsinfrastruktur durch das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz auf zwei Milliarden Euro jährlich sei gut, sagte Jung. Das dürfe aber nicht erst ab 2025, sondern müsse noch in dieser Legislaturperiode kommen. „Wir müssen es schaffen, dass der CO2-Ausstoß im Verkehr signifikant sinkt. Denn bisher sind im Verkehrsbereich noch keine entscheidenden Beiträge zum Klimaschutz erreicht worden.“

Auch unter dem Druck erneuter Klima-Proteste hatten sich die Spitzen der großen Koalition am Freitag auf ein milliardenschweres Paket geeinigt. Damit soll Deutschland seine verbindlichen Klimaziele für 2030 verlässlich erreichen. Als zentrales Element bekommt klimaschädliches Kohlendioxid einen Preis. Förderungen klimaschonender Neuanschaffungen sollen anfangs besonders attraktiv sein und später abschmelzen.

Auswirkungen in der Summe unklar

Kritik gab es auch aus der Leipziger Wissenschaftsszene. „Das ist halt alles, was eine Drei-Parteien-Koalition hinbekommt“, sagte der Wissenschaftliche Geschäftsführer des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig, Professor Georg Teutsch, der „Welt“. „Viele Einzelmaßnahmen, von denen heute kein Mensch sagen kann, wie sie in der Summe wirken werden.“ Die zentrale Maßnahme - die Festlegung eines Preises für den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) - sei viel zu zaghaft, um schnell Wirkung zu erzeugen.

Starten soll die Bepreisung von Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas 2021 mit einem Festpreis für Verschmutzungsrechte von 10 Euro pro Tonne CO2. Bis 2025 soll der Preis schrittweise auf 35 Euro steigen - was zum Beispiel Diesel beim Tanken um gut 9 Cent verteuern würde.

1,5-Grad-Ziel nicht bedacht

Beim Klimastreik am Freitag in Leipzig schätzte auch die Bewegung Fridays for Future die Maßnahmen als unzureichend ein.Nach Veranstalterangaben waren 25.000 Menschen auf die Straße gegangen, um für eine gerechte Klimapolitik zu demonstrieren – auch anlässlich der Tagung des Klimakabinetts in Berlin.

Unter anderem hätte das 1,5-Grad-Ziel Beachtung finden müssen. Das sei nicht geschehen, viele Maßnahmen nur aufgeschoben.

