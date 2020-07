Kritik an Corona-Antikörpertests in Leipziger Hotel

Leipzig

Um derzeit Gast des Radisson Blu zu sein, muss man nicht unbedingt übernachten wollen, es reicht schon, seinen Unterarm freizumachen. Momentan fungiert die Lobby des Hotels am Augustusplatz als Corona-Antikörper-Teststation. Bis zum Freitag hat sich das Unternehmen RettMedic hier eingemietet und verspricht Gewissheit. „Danach weiß man, ob eine Covid-2-Erkrankung vorlag, ob man nun immun ist und unbeschwerter leben kann“, heißt es.

„Teststationen führen wir seit Anfang Juni in Reutlingen und Stuttgart durch“, berichtet RettMedic-Chef Tobias Fischer. Die 2017 gegründete Firma bietet medizinische Dienstleistungen und Brandschutz an, der Geschäftsführer ist zarte 23 Jahre alt. Seit Mitte Juni hat er die Testmöglichkeit auch in Bitterfeld-Wolfen eingerichtet, dem Sitz des Unternehmens. Und nun temporär in Leipzig, „wegen des hohen Bedarfs“.

Chefarzt sieht Preis kritisch

Zumindest am Montagvormittag aber haben testbereite Besucher den Nebenraum des Radisson Blu meist exklusiv für sich. Nach Angaben der persönlichen Daten wird man zur Nadel gebeten, die Befüllung des Blutentnahmeröhrchen dauert wenige Sekunden, der Rest ist Warten – auf die Abbuchung von 40 Euro und das Ergebnis, das zehn Tage später per Post kommen soll.

Ein Preis, den Professor Christoph Lübbert, Chefarzt der Abteilung Infektiologie/Tropenmedizin am St. Georg, kritisch sieht, „weil er eine satte Gewinnspanne beinhaltet“. Tobias Fischer hält dagegen und nennt Labor- sowie Personalkosten, Raummiete und den Transport nach Tübingen, wo das kooperierende Biotechnologieunternehmen seine Niederlassung hat. Außerdem geht je ein Euro an die Jugendfeuerwehren des Landkreises Anhalt-Bitterfeld.

Friseur will sichergehen

Ein Blick auf die Facebook-Seite von RettMedic zeigt: Die Antikörper-Tests in den eigenen Räumen kosten denselben Betrag, obwohl dafür nicht extra Miete bezahlt wird. Wie auch immer – ein Friseurmeister, der namentlich ungenannt sein will, gehört am Montag zu denen, die das Angebot in Leipzig wahrnehmen. „Seit der Wiedereröffnung hatten wir drei Patienten, die positiv getestet wurden“, sagt er. „Ich will einfach wissen, ob ich Corona schon hatte.“

Ganz sicher kann laut Experte Lübbert jedoch niemand sein, wenn es um die Immunität geht. „Die Spezifität aller derzeit kommerziell erhältlichen Testkits für den Antikörper-Nachweis von Sars-CoV-2 kämpft mit Kreuzreaktionen zu schon länger bekannten Erkältungs-Coronaviren“, klärt er auf. Wirklich aussagekräftig und aus wissenschaftlicher Sicht belastbar sei nur ein teurer zweigliedriger Testalgorithmus. Zudem wisse man noch nicht, wie lange die über Antikörper-Bestimmungen gemessene Immunität bezüglich Covid 19 anhält. Auch Professor Uwe Gerd Liebert, Direktor des Instituts für Virologie an der Universitätsmedizin Leipzig, äußert sich skeptisch zu der Aktion von RettMedic, da nichts zu ärztlicher Überwachung und Befundung der Tests sowie Qualifikation des Personals erwähnt werde.

„Genauigkeit liegt bei 99,6 Prozent“

Tobias Fischer, gelernter Krankenpfleger und Rettungssanitäter, verweist auf die Seriosität des Partners CeGaT. „Die haben eigene bewährte Methoden der Auswertung, die Genauigkeit bei den Tests liegt bei derzeit 99,6 Prozent.“ Dennoch stellen Chef-Infektiologe Lübbert und Virologe Liebert klar: „Wir lehnen dieses Vorgehen ab. Zumal Antikörpertests von jedem Arzt angefordert werden können und in der Regel eine Kassenleistung darstellen.“ Was bedeutet: Hier kosten Tests die Patienten Wartezeit, aber keinen Cent.

