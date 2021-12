Schwere Vorwürfe gegen Flüchtlingsunterkunft - Kritik an Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Leipzig-Mockau: Was ist dort los?

Der Verein Rosa Linde sowie der sächsische Flüchtlingsrat berichten von Angriffen auf Schutzbedürftige und menschenunwürdigen Zuständen. Wir haben mit einem Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung in Mockau gesprochen.