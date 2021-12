Kritik an Lager für Geflüchtete in Leipzig-Mockau: Was ist dort los?

Leipzig

Hungerstreik, Angriffe und Diskriminierung: Gegen die Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Mockau Nord gibt es schwere Vorwürfe. Der sächsische Flüchtlingsrat und der Verein Rosa Linde sprechen von menschenunwürdigen Zuständen und fehlendem Schutz vulnerabler Gruppen. Was spielt sich in dem Lager im Leipziger Norden ab?

Hungerstreik der Bewohner

Laut der Landesdirektion Sachsen, die das Lager betreibt, seien dort aktuell 277 Geflüchtete untergebracht. 600 Plätze stehen zur Verfügung. Bereits vor etwa einem Monat kommt es laut Dave Schmidtke, dem Sprecher des sächsischen Flüchtlingsrates, zu einem zehntägigen Hungerstreik in dem Camp. Es sei eine Reaktion von insgesamt 30 Menschen auf die schlechten Bedingungen in der Unterkunft. Schmidtke spricht von einer Plane als Dachersatz der Häuser, fehlenden Schränken, Kissen und Decken sowie nicht abschließbaren Duschräumen und Toiletten. Viele der Geflüchteten kommen aus Georgien, Syrien, dem Irak, Afghanistan sowie aus Belarus. „Die Menschen aus Belarus sind traumatisiert von dem, was sie dort erlebt haben. Hier werden sie durch Übergriffe retraumatisiert“, so Schmidtke.

Kritik an sächsischer Asylpolitik Doch nicht nur das Erstaufnahmelager in Mockau steht in der Kritik. Vor dem Lager in Dölzig gab es am Samstag, dem 11.12., ein Beratungsangebot einer Leipziger Aktionsgruppe für die Geflüchteten. Ursprünglich war auch eine Kundgebung geplant. Die Versammlungsbehörde Nordsachsen hat diese jedoch verboten. Generell wurde in der Vergangenheit immer wieder Kritik an der sächsischen Asylpolitik laut. Anfang Dezember wurde in Delitzsch (Nordsachsen) ein Siebenjähriger aus der Grundschule abgeholt und nach Polen abgeschoben. In der sächsischen Politik wurde der Fall mit Fassungslosigkeit aufgenommen. Erst im Sommer musste eine Familie aus Georgien wieder nach Pirna zurückgeholt werden, weil das Oberverwaltungsgericht die Abschiebung als illegal bezeichnet hatte.

Kein Schutz für queere Menschen

Ziel von Angriffen seien vor allem queere, also nicht heterosexuelle Menschen geworden, bestätigt auch der Verein Rosa Linde, der eine Beratungsstelle für queere Geflüchtete betreibt. Insbesondere die mangelnde Sicherheit der Toiletten und Duschräume hätte Konsequenzen für die Bewohnerinnen und Bewohner. „Einige berichten uns von so massiver Angst vor Übergriffen in den Toilettenräumen, dass sie in leere Flaschen urinieren. Dies habe zum Teil zu Entzündungen an den Genitalien geführt“, berichtet Anna Weißig von der Rosa Linde.

Ein weiteres Problem sei der unzureichende Wachschutz. Im Frauen-Trakt, in dem 19 Bewohnerinnen leben, befinde sich nachts nur eine Security-Mitarbeiterin. Da diese nicht die beiden Eingänge bewachen könne, würden nachts wiederholt männliche Bewohner unerlaubt in das Gebäude eindringen. „Das Gebäude, in dem queere Personen untergebracht sind, erhält nachts keinerlei gesonderten Wachschutz. Dies hat in der Vergangenheit wiederholt zu körperlichen Übergriffen auf queere Geflüchtete und zur Zerstörung von deren Eigentum geführt“, so Weißig. Obwohl solche Übergriffe den zuständigen Personen laut Rosa Linde bekannt seien, habe sich die Situation nicht verändert.

Die Landesdirektion Sachsen erfasst jedoch nicht die sexuelle Orientierung der Geflüchteten bei der Aufnahme in das Lager. Daher sei die Zahl der queeren Personen im Camp unbekannt. Nicht alle würden offen damit umgehen, so Tatiana Kulbakina von der Rosa Linde. „In 69 Ländern werden queere Menschen kriminalisiert. Daher gibt es auch einen großen Teil unter den Geflüchteten.“ Aktuell wisse sie von mindestens fünf queeren Geflüchteten, die in dem Lager leben.

Diskriminierung durch Mitarbeitende?

„Zusätzlich zu den Anfeindungen und der Diskriminierung, die unser Klientel durch andere Bewohnerinnen und Bewohner erfährt, werden sie teilweise auch von Mitarbeitenden queer-feindlich behandelt“, erläutert Anna Weißig. Nach Informationen des Projektteams würden einzelne Mitarbeitende der Einrichtung sexualisierte Annäherungen männlicher Mitbewohner gegenüber Minderjährigen nicht ernst nehmen. Der Landesdirektion seien derartige Vorfälle nicht bekannt, erklärte ein Sprecher auf Nachfrage.

Ein weiterer Kritikpunkt sei die personelle Ausstattung des Med-Points – der Stelle für medizinische Anliegen. Diese sei unterbesetzt, sodass es zu Schwierigkeiten bei der kontinuierlichen Versorgung mit Medikamenten komme, so Anna Weißig. Laut Rosa Linde sollen unter anderem HIV-positive Personen in dem Camp leben. Durch fehlende Privatsphäre müssten Medikamente teilweise öffentlich genommen werden. „Das drängt diese Personen zum Outing“, erklärt Kulbakina. Der Landesdirektion ist nicht bekannt, ob HIV-positive Menschen in der Einrichtung leben. Rechtlich würden sie das nicht erfassen, lediglich das medizinische Personal führe eine ärztliche Untersuchung durch.

Bedingungen entsprechen den Vorschriften

Die Landesdirektion Sachsen bestätigte auf Nachfrage, dass die Bedingungen der Unterkunft nicht optimal seien, aber den Vorschriften entsprechen. „An der Verbesserung der Standards wird gearbeitet.“ Verändert werden soll die Situation der WC- und Duschbereiche. „Die Herstellung der Abschließbarkeit der Sanitärbereiche ist beauftragt“, so Ingolf Ulrich, stellvertretender Pressesprecher.

Die Vorwürfe von Rosa Linde und dem sächsischen Flüchtlingsrat hinsichtlich der Angriffe auf die Geflüchteten und dem fehlenden Wachschutz bestätigte Ulrich jedoch nicht. Zwei Mal sei es zu Konflikten gekommen. Die betroffenen Bewohner wurden dann in andere Einrichtungen verlegt. Einmal sei ein Geflüchteter durch einen anderen Bewohner der Einrichtung bedroht worden. Das zweite Mal „zeigte eine Person starke Angstreaktion, wollte aber gegenüber dem Personal den Grund nicht nennen.“ Die Person habe bei der Polizei Anzeige erstattet. Mehr sei der Landesdirektion nicht bekannt.

Mohammed (25) lebt seit über einem Monat in der Erstaufnahmeeinrichtung in Mockau. Dort teilt er sich ein Zimmer mit sechs anderen Menschen. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Keine Ruhe und zu wenige Toiletten

Wie dramatisch ist die Situation vor Ort wirklich? Mohammed ist 25 und aus dem Irak geflüchtet. Seit über einem Monat lebt er in dem Camp, davor war er in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Max-Liebermann-Straße. Dort sei es besser gewesen, erzählt er auf Englisch. In Mockau teilt er sich ein Zimmer mit sechs anderen Geflüchteten. Es sei sehr laut, man habe kaum Ruhe mit so vielen Menschen. Trotzdem wirkt er gefasst, abgeklärt. Die Mitarbeitenden seien zum Großteil respektvoll. Der größte Kritikpunkt ist für ihn die Entfernung der wenigen sanitären Anlagen. Zwei Container mit Duschen und WCs gebe es für das ganze Camp, also für mehrere Hundert Menschen. Ab und an gebe es auch Angriffe auf Frauen, bestätigt er. Manche, die trinken, würden das tun.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wegen der gestiegenen Neuzugänge von Asylbewerbern in den vergangenen Monaten soll auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine weitere Erstaufnahmeeinrichtung entstehen. Diese sei laut Landesdirektion für bis zu 800 Personen ausgelegt. Für den Verein Rosa Linde ist das ein Schritt in die falsche Richtung: „Während die menschenunwürdigen Bedingungen weiterhin unverändert sind, soll in unmittelbarer Nähe eine weitere Erstaufnahmeeinrichtung mit ähnlichen Bedingungen eröffnet werden.“ Wann die Einrichtung in Betrieb genommen werden soll, steht noch nicht fest, da sich die Belegungssituation aktuell wieder entspannt habe, so die Landesdirektion.

Von Yvonne Schmidt