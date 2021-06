Leipzig

Der Bundesrechnungshof hat auf Unstimmigkeiten bei der Zahl der Intensivbetten (ITS-Betten) während der Corona-Pandemie hingewiesen: Innerhalb eines Jahres flossen bis Anfang März zum Aufbau zusätzlicher Plätze im Intensivbereich bundesweit rund 686 Millionen Euro. Die daraus theoretisch resultierenden 13.700 neuen ITS-Betten konnte der Rechnungshof jedoch nicht finden. Die Behörde befürchtet außerdem einen Fehlanreiz für Kliniken, die Zahl der freien Kapazitäten künstlich nach unten zu rechnen, weil diese dann Ausgleichszahlungen erhalten. Die Anzahl der freien ITS-Plätze könne deshalb tatsächlich höher gewesen sein als ausgewiesen. Was sagen Leipziger Kliniken zu dieser Kritik? Wurden alle freien Plätze immer korrekt angegeben? Ein Überblick.

Probleme mit der Definition UKL-Sprecherin Reinhardt weist mit Blick auf die Zahl von ITS-Betten auf ein Problem hin. So habe es zwar von unterschiedlichen Stellen regelmäßig Abfragen dazu gegeben – aber ohne eine Definition, was genau unter einem solchen Platz zu verstehen ist. Weder vor, noch während der Pandemie sei das klar festgelegt worden. „Das kann dazu führen, dass Kliniken für sich diesen Punkt auch unterschiedlich definiert haben und in der Folge Zahlen melden, die untereinander nicht vergleichbar sind“, sagt Reinhardt. Zum Beispiel sollten zwischenzeitlich ITS-Betten für Kinder und Neugeborene mitgezählt werden, später nicht mehr. Das UKL hat für sich definiert: Ein ITS-Bett ist ein Bett plus die für eine intensivmedizinische Versorgung erforderliche technische Infrastruktur – Beatmungsgeräte, Anschlüsse für Beatmung, Monitore.

„Die Zahl der betreibbaren ITS-Betten wurde jederzeit entsprechend der Belegung und Anpassung der Kapazitäten gemeldet“, sagt Helena Reinhardt, Pressesprecherin am Uniklinikum Leipzig (UKL). Aktuell gebe es 120 ITS-Betten für Erwachsene. Diese würden aber nicht für die intensivmedizinische Betreuung von Corona-Kranken vorgehalten, sondern auch durch andere schwerkranke Patienten belegt, so Reinhardt. Bisher leer gehaltene Plätze seien in den vergangenen Wochen ebenfalls wieder mit anderen Patienten belegt worden. Vor der Pandemie, im Dezember 2019, gab es am UKL 106 ITS-Betten für Erwachsene. Durch Umbauten und Umrüstungen seien zusätzliche Plätze aufgebaut und eine Notfallreserve geschaffen worden. „Demnach hätten wir im Katastrophenfall innerhalb von 48 Stunden circa 190 ITS-Betten zur Verfügung gehabt“, erklärt Reinhardt.

Diako hält Reserve einsatzbereit

Das Diakonissenkrankenhaus hat nach eigenen Angaben die bestehenden 20 ITS-Plätze um zehn Reserve-Betten für die Corona-Versorgung aufgestockt. Das sächsische Gesundheitsministerium habe das sogar kontrolliert. „Es gab keinerlei Beanstandungen, sodass die finanzielle Förderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben erfolgte“, erklärt Diako-Sprecher Alexander Friebel. Zu jeder Zeit seien alle betreibbaren ITS-Betten tagesaktuell und entsprechend der Vorgaben gemeldet worden. „Es gab keine abweichenden Meldungen“, so Friebel, „dies wäre mit Blick auf die Versorgung von Intensivpatienten unverantwortlich.“ Die Kapazitäten der ITS befänden sich nun wieder auf Vor-Pandemie-Niveau. „Allerdings halten wir die Reserve vorsorglich weiter einsatzbereit“, erklärt der Sprecher.

Am St.-Elisabeth-Krankenhaus gab es vor Corona zehn ITS-Plätze. Diese Kapazität sei während der Pandemie nicht erweitert worden, sagt Sprecherin Tina Murzik-Kaufmann. Folglich habe das Haus an dieser Stelle auch keine Unterstützung erhalten. „Wir haben immer die korrekte Anzahl der bei uns vorhandenen intensivmedizinischen Behandlungsplätze gemeldet und werden das auch weiterhin tun“, so Murzik-Kaufmann.

Helios und St. Georg liefern unkonkrete Antworten

Der Helios-Klinikkonzern liefert auf die konkrete Anfrage zu Kapazitäten am Herzzentrum und im Park-Klinikum keine Zahlen, sondern bleibt allgemein. An allen Standorten seien rund 1300 zusätzliche ITS-Betten aufgebaut und insgesamt etwa 2300 ITS-Plätze vorgehalten worden. Während der Akutphase der Pandemie habe man die Zahl der verfügbaren und belegten Intensivbetten an den Standorten tagesaktuell erhoben. „Alle Intensivbetten waren jederzeit gemeldet und einsatzbereit“, sagt Sprecherin Nicole Menzel.

Auch das Klinikum St. Georg antwortet unkonkret auf Fragen zur Zahl der ITS-Betten vor und während der Pandemie. Sprecherin Manuela Powollik verweist auf allgemeine Statements der Deutschen Krankenhaus Gesellschaft (DKG) und die Versorgung von Corona-Patienten in den Behandlungs-Clustern Leipzig, Dresden und Chemnitz. „Die Kliniken innerhalb dieser Cluster und die Cluster untereinander haben sich eng an die jeweilige akute Pandemie-Situation angepasst und abgestimmt, sodass man nicht die einzelnen Maßnahmen der Beteiligten vergleichen kann, sondern vielmehr die Gesamtmaßnahmen betrachten muss“, meint Powollik.

Verbände üben scharfe Kritik am Rechnungshof

Sowohl die DKG als auch die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) und der Marburger Bund haben den „Generalverdacht“ des Bundesrechnungshofes inzwischen scharf zurückgewiesen. Zudem müssten alle Krankenhäuser Ende 2021 eine „Spitzabrechnung“ abgeben und darin ihre Finanzen belegen, sagte DKG-Chef Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Quote zu belegten ITS-Betten gelte darüber hinaus immer für eine ganze Region. Divi und Marburger Bund sprachen von „irreführenden Vorwürfen“. Das Divi-Intensivregister sei zu jeder Zeit belastbar gewesen – „zur Bewertung der Pandemie und der Lage auf den Intensivstationen“.

