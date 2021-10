Leipzig

Die Kuchengartenstraße in Reudnitz hat ihren Namen von einer Gaststätte, die dort seit mindestens 1755 existierte. Nicht nur der junge Goethe aß an diesem Ort besonders leckeren Obstkuchen. Die Kirschen, Pflaumen und Beeren dafür wuchsen gleich in einem Garten vor Ort.

Schon bald dürfte die kleine Straße wieder deutlich mehr Leipzigern ein Begriff sein. Denn seit dem Frühjahr entsteht auf einer 4500 Quadratmeter großen Brachfläche ein einzigartiges Sozialprojekt. Bauherr ist die RTLL Lewerenz Holding AG, ein Projektentwickler aus Kirchberg bei Zwickau. Die Gruppe hatte jüngst auch schon in Leipzig eine denkmalgeschützte Villa an der Mühlholzgasse für Wohnzwecke saniert.

Jugendamt stellte den Kontakt her

In Reudnitz folgt nun ein größerer Neubau, der wirklich alle Generationen zusammenbringen soll, erklärt RTLL-Projektleiter Michael Hampel. „Ursprünglich hatten wir nur die Idee für eine Kita“, berichtet er. „Doch als wir das Leipziger Jugendamt um Hilfe bei der Suche nach einem Betreiber baten, wurde daraus bald viel mehr.“

Das Jugendamt habe den Kontakt zur IFB-Stiftung aus Wiesbaden hergestellt, die sich stark für den Bereich Inklusion einsetzt und in Leipzig schon lange sehr vielfältig aktiv ist. Zum Beispiel übernahm die Stiftung erst in diesem Jahr das Drei-Sterne-Superior-Hotel Markkleeberger Hof, um es fortan im Neuseenland als Inklusionshotel (für Menschen mit und ohne Behinderung) zu betreiben.

Kita, Hospiz und betreute Wohnformen

In dem Reudnitzer Neubau namens „Kuchengarten“ wird die Stiftung gleich mit mehreren Einrichtungen vertreten sein. Dazu gehören eine Kita der gemeinnützigen Känguru Kindertagesstätten Leipzig GmbH mit etwa 120 Plätzen im Erdgeschoss, ein Hospiz mit zwölf Zimmern im ersten Obergeschoss sowie in den drei darüber liegenden Geschossen noch 41 barrierefreie Wohnungen für Personen oder Paare, die Betreuungsangebote nutzen möchten. „Die ambulante Betreuung übernimmt ein neues Regionalbüro der gemeinnützigen Zuhause Leipzig GmbH“, erklärt Bianca Bretschneider, die Projektverantwortliche der IFB-Stiftung.

Bei der Grundsteinlegung für den Kuchengarten (von links): Michael Hampel (Bauherr RTLL Gruppe), Jana Jung (künftige Kita-Leitung), die Projektverantwortliche Bianca Bretschneider, Julia Bodendieck (Hospiz Advena) und Monika Fischer (Fachbereichsmanagerin Zuhause). Quelle: IFB-Stiftung

Bei dem Hospiz handele es ich um einen langfristig geplanten Umzug der stationären Einrichtung ADVENA, die derzeit in der Lindenauer Birkenstraße ansässig ist. „Wir wünschen uns, dass sich alle Menschen, die in dem bisher beispiellosen Mehrgenerationenhaus Kuchengarten zusammenkommen, gegenseitig bereichern“, erzählt Bretschneider. Das gelte selbstverständlich auch für die Hospizbewohner, deren Durchschnittsalter zunehmend jünger werde.

Das Gebäude werde mit besonders nachhaltigen Materialien errichtet und verschiedenste Funktionen – auch für den Kiez ringsum – erfüllen, so Bauherr Hampel. „Natürlich gibt es einen riesigen, grünen Hof. In der Tiefgarage entstehen 34 Stellplätze, die die ohnehin sehr gute ÖPNV-Anbindung ergänzen. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.“ Die Immobilie werde dann langfristig der LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft aus München gehören. Sie nehme den Kuchengarten in einen sozial orientierten, alternativen Investmentfonds auf.

Von Jens Rometsch