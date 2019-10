Küf Kaufmann: Es braucht mehr Sicherheit für Synagogen

Die Menora, auch bekannt als Siebenarmiger Leuchter, ist eines der wichtigsten religiösen Symbole des Judentums. Am Donnerstag haben die drei Leipziger Innenstadt-Gemeinden St. Nikolai, St. Thomas (beide evangelisch-lutherisch) und St. Trinitatis (römisch-katholisch) zum Zeichen der Solidarität mit der Jüdischen Gemeinde in Halle/Saale Menoras mit sieben brennenden Kerzen auf die Altartische ihrer Kirchen gestellt.

In der Propstei St. Trinitatis, Nonnenmühlgasse 2, ist unter der Überschrift „Hevenu Shalom Alechem“ („Wir wollen Frieden für alle“) folgende Fürbitte formuliert: „Nach den Ereignissen in Halle halten wir inne, denn was unsere jüdischen Mitbürger trifft, betrifft uns alle. Wir denken an unsere jüdischen Geschwister – und bitten um die Kraft, der Angst keinen Raum zu geben. Wir denken an die Getöteten, ihre Angehörigen und alle, die betroffen sind – und bitten um die Kraft, den Schrecken zu besiegen und Trost zu finden. Wir denken an unser Land – und bitten um die Kraft, Frieden zu schaffen und Frieden zu halten mit allen!“

Wie Leipzigs Superintendent Martin Henker am Donnerstag mitteilte, werden ferner am Beginn des jüdischen Schabbats am Freitag um 18.09 Uhr die Glocken der Stadt läuten. dom