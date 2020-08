Kündigungen im Leipziger Baudezernat: Rupp und Heinig gehen

Leipzig

Es wirft kein gutes Licht auf das Arbeitsklima in einer Stadtverwaltung, wenn dort zwei führende Köpfe fast zeitgleich freiwillig Tschüss sagen. Wie die LVZ erfuhr, haben im Baudezernat des Leipziger Rathauses nun zwei Schwergewichte gekündigt, die bis dato auch bei vielen privaten Partnern der Kommune einen ausgezeichneten Ruf genossen. Nach Ablauf der Kündigungsfristen verlassen im September 2020 sowohl Thorsten Rupp als auch Stefan Heinig das Rathaus.

Neuer Baubürgermeister ist nicht der Grund

Mit dem Wechsel in der Dezernatsspitze habe ihre Entscheidung nichts zu tun, versicherten beide auf Nachfrage. Wie berichtet, tritt Anfang September Thomas Dienberg (57, Grüne) als neuer Leipziger Baubürgermeister die Nachfolge von Dorothee Dubrau (65, parteilos) an.

Thorsten Rupp (55) war im Leipziger Stadtplanungsamt für städtebauliche Großprojekte wie den Eutritzscher Freiladebahnhof zuständig. Quelle: André Kempner

Rupp, der erst Ende 2016 aus der Privatwirtschaft ins Rathaus gewechselt war, begründete seinen Abschied vielmehr mit Querelen zwischen einigen Verwaltungsbereichen – insbesondere mit dem Rechtsamt. Der 55-Jährige hatte im Baudezernat eine neue Abteilung für städtebauliche Projekte aus der Taufe gehoben und geprägt. Sie sollte als zentraler Ansprechpartner für Investoren dienen. Rupps Bereich betreute die acht größten Quartiersentwicklungen in Leipzig, zum Beispiel den Eutritzscher Freiladebahnhof und das Areal am Bayerischen Bahnhof. Dort sind jeweils Tausende neue Wohnungen, Gewerbe, Schulen und Grün geplant.

Vollprofi aus der Privatwirtschaft

Trotz zum Teil wechselnder Investoren und immer wieder neuer Forderungen aus dem Stadtrat gelang es ihm, diese Großprojekte voranzutreiben. „Durch eine umfassende Bürgerbeteiligung von Anfang an wurden am Eutritzscher Freiladebahnhof neue Maßstäbe für Leipzig gesetzt, die nun auch bei anderen Vorhaben zum Tragen kommen“, sagt der bei Franfurt/Main geborene Rupp. Früher arbeitete er als Generalplaner von Berlin-Adlershof, der größten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme in Europa. Für das Verteidigungsministerium überführte Rupp etliche Kasernen zu zivilen Nutzungen. Auch war er lange als Vorstand des Londoner Ingenieurbüros Hyder Consulting mit 4000 Mitarbeitern tätig, das 2014 allerdings durch die niederländische Arcadis übernommen wurde.

„Jeden Morgen gerade in den Spiegel schauen“

Aus seiner beruflichen Erfahrung wisse er, dass es kaum funktioniert, wenn bei einem Milliarden-Vorhaben wie am Eutritzscher Freiladebahnhof „das Rechtsamt die Projektleitung fachlich übernimmt“, kritisiert Rupp. Dies sei jetzt jüngst im Rathaus geschehen. Wie berichtet, kam es vor allem durch Einwendungen des Rechtsamtes bei dem Vorhaben zu so gravierenden Verzögerungen, dass sich der Investor Imfarr bei Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) beschwert und mit seinem Ausstieg gedroht hatte.

Laut Rupp ist der Freiladebahnhof „noch immer ein gutes Projekt“. Er selbst wolle aber „jeden Morgen gerade in den Spiegel schauen können“ und habe nun die Konsequenzen aus einer mangelnden Rückendeckung für seinen Kurs gezogen.

Stefan Heinig (50) war im Leipziger Stadtplanungsamt 23 Jahre lang tätig – seit April 2018 als kommissarischer Amtsleiter. Quelle: Jens Rometsch

Schon seit 1997 war Stefan Heinig im Leipziger Stadtplanungsamt tätig. Der 50-Jährige wurde in Kohren-Sahlis geboren, studierte an der Uni Halle-Wittenberg Geografie. Ab 2007 leitete er die Abteilung Stadtentwicklung des Baudezernates. Heinig prägte fortan unter anderem das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Insek), das bis heute als Bibel allen Planungs- und Baugeschehens in Leipzig gilt. Auch das Wohnungspolitische Konzept (Wopoko) zum Erhalt bezahlbarer Mieten trug maßgeblich seinen Stempel. Im April 2018 übernahm er die kommissarische Leitung des Stadtplanungsamtes, welches bis heute keinen neuen Chef bekommen hat.

Abschied nach 23 Jahren „nicht nur aus Frust“

Hoch kompetent, ideologiefrei und unaufgeregt führte der Plagwitzer außerdem die Fachkommission Stadtentwicklung des Deutschen Städtetages. Nach 23 Jahren scheide er „nicht nur aus Frust“ aus dem Leipziger Rathaus. Die jüngste Zeit als kommissarischer Amtsleiter sei für ihn sehr belastend gewesen. „Vor allem habe ich mir gedacht, in einem Alter zu sein, in dem sich gut noch mal was ganz Neues anfangen lässt.“ Ab Herbst arbeitet Heinig in Teilzeit am Zentrum Gesellschaftliche Verantwort der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Seinen Wohnsitz in Leipzig behalte er „in jedem Fall“ – ebenso wie Rupp.

Von Jens Rometsch