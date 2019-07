Leipzig

Die AfD-Fraktion im Leipziger Stadtrat hat künftig eine Doppelspitze. Das ist das Ergebnis der konstituierenden Sitzung der Fraktion am Wochenende im Neuen Rathaus. Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai hatte die Alternative für Deutschland (AfD) 14,9 Prozent der Stimmen erhalten. Die elf gewählten Abgeordneten trafen sich am Sonnabend zur konstituierenden Fraktionssitzung im Neuen Rathaus.

Dem alten und neuen Fraktionschef Tobias Keller werde künftig der Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Siegbert Droese zur Seite stehen, so die Fraktion in einer Mitteilung. Keller und Droese würden gemeinsam eine Doppelspitze als Fraktionsvorsitzende bilden. Gründe für den Wechsel zu einer Doppelspitze nannte die Partei nicht. Dem Fraktionsvorstand gehörten des Weiteren die Stellvertreter Jörg Kühne und Gert Pasemann an, hieß es.

Auch an der Spitze der Fraktionsgeschäftsführung gibt es einen Wechsel. Als Fraktionsgeschäftsführer sei für die kommende Legislaturperiode Stadtrat Christian Kriegel bestellt worden, erklärte die Fraktion. „Dank und Anerkennung wurden dem bisherigen Geschäftsführer Karl-Heinz Obser ausgesprochen, der sich zukünftig als Stadtrat in der Fraktion einbringt“, erklärt die Fraktion in einer Pressemitteilung.

Die inhaltliche Arbeit der AfD-Fraktion – als nunmehr viertstärkste Kraft im Leipziger Stadtrat – werde weiterhin konstruktiv, mit Vernunft und ideologiefrei ausgerichtet sein, so die beiden Fraktionschefs. „Das Wohl unserer Stadt und somit der Leipziger steht in den kommenden fünf Jahren immer an erster Stelle“, erklärten sie.

Von lvz