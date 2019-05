Leipzig

Gemächlich fließt das Wasser im Burgauenbach durch die Leipziger Nordwestaue. Die meisten Ausflügler erfreuen sich an dem fünf Kilometer langen Gewässer, das vor 20 Jahren künstlich angelegt wurde, um die viel zu trockene Aue wieder zu vernässen. Die Hoffnung habe sich aber nur zu einem kleinen Teil erfüllt, sagt der Naturschutzbund ( Nabu) als Bachpate und damaliger Co-Planer selbstkritisch. Er setzt seine Hoffnung auf die geplante „Lebendige Luppe“, die Ende des Jahres ins Genehmigungsverfahren kommen soll. „Der Burgauenbach war das Gesellenstück, die Lebendige Luppe muss das Meisterwerk werden“, hofft Nabu-Biologin Dr. Maria Vlaic.

Potenzial nicht ausgenutzt

„Der Burgauenbach kann sein Potenzial nicht ausnutzen“, formuliert Leipzigs Nabu-Vorsitzender René Sievert das Dilemma. Die ersehnte Grundwasseranhebung durch den Flusslauf habe leider nicht stattgefunden. Erstmal ströme mit 200 bis 300 Liter pro Minute viel zu wenig Wasser durch den Bach, als dass davon größere Mengen versickern könnten. Zudem sei der Bach als Verbindung alter Fließe und Senken von der Nahle bis zum Bauerngraben entstanden. Die lägen alle im Lehm des Auwaldes, seien zum Teil auch aus den alten Lehmgruben der Leipziger entstanden. Der Lehm wiederum verhindere das Versickern des Wassers. „Wahrscheinlich wäre das bei jedem anderen Bach auch so passiert“, meint Sievert. Ein Lösung könne da nur mehr Wasser schaffen, das über vorbereitete flache Böschungen schnell übertrete, um Teile des Waldes regelmäßig zu überfluten.

Langsam strömt der Burgauenbach durch die Aue. Totholz wie hier ist durchaus erwünscht Quelle: Jörg ter Vehn

Das mache der Burgauenbach jetzt zwar auf einer Fläche von etwa zehn Hektar regelmäßig im Frühjahr, so Vlaic. Daher habe sich der Burgauenbach auch als wichtiger Lebensraum etabliert. Aber insgesamt sei die Wassermenge zu gering, um das langsame Austrocknen der Nordwestaue zu verhindern. Zumal seit der Deichsanierung 2013 auch noch der Einlass oberhalb des Nahlewehrs beschädigt, nicht mehr richtig regulierbar sei, ergänzt Sievert und drängt auf eine Reparatur.

Wald vom Wasser abgeschnitten

Wie berichtet, wurde in den Dreißigerjahren des vorigen Jahrhunderts die Luppe wegen des Hochwasserschutzes der Stadt umverlegt, der Abfluss geradliniger und schneller gemacht. Seitdem schneidet sich die Neue Luppe Jahr um Jahr tiefer in ihr Bett, liegt an einigen Stellen bereits vier Meter unterhalb des Auwaldes, entzieht ihm damit sogar noch das Grundwasser.

Für ihn sei der Burgauenbach ein Baustein, „einer von vielen zur Rettung der Aue“, meint Sievert. So versorge der Bach indirekt auch die ökologisch wertvollen Waldspitzlachen im Norden der Aue mit Wasser. Hier sei wichtig, dass das Wasser langsam durch den Boden gelange zu den Lachen, erklärt Sievert. Leider würden immer wieder selbsternannte Naturschützer den Dammweg zwischen den Gewässern aufgraben und den Bach in die vermeintlich austrocknenden Lachen fließen lassen. Das beeinflusse dann dort die sensible Mischung der Arten. Für sie sei es eben gerade wichtig, dass die Waldspitzlachen im Sommer trocken fallen.

Eine üppige Vegetation hat sich an den Ufern des Baches ausgebreitet. Quelle: Jörg ter Vehn

Fische hätten es leider schwer im Burgauenbach, gesteht Sievert. Auf seinen fünf Kilometer Länge gebe es mehrere lange Tunnel und Durchlässe. Der Bach unterquert auf seinem Weg zwei Bahntrassen und die Kleine Luppe, muss auch in einem Rohr unter der Gustav-Esche-Straße hindurch. Durchs Dunkle traue sich aber kein Fisch, so Vlaic. Daher würden die meisten als Laich von Vögeln oder der Strömung eingetragen.

Erfahrungen in neues Projekt einbringen

Ursprünglich sei gedacht gewesen, den fünf Kilometer langen Flusslauf des Baches in einer zweiten Stufe auf zehn Kilometer bis zur Luppe zu verlängern, erklärt Sievert. Das Projekt sei jedoch fallen gelassen worden. Stattdessen sollten die gewonnenen Erfahrungen nun beim Vorhaben „Lebendige Luppe“ eingebracht werden. Wie berichtet, sollen dafür alte Wasserläufe Schritt für Schritt zu einem etwa 16 Kilometer langen kleinen Fluss verbunden werden, der von der Kleinen Luppe aus Wasser bis in die Burgaue trägt. So könne die Aue hoffentlich ein weiteres Stückchen aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt werden, hofft der Nabu-Chef.

Den 20. Geburtstag „ihres Baches“ feiern die Naturschützer in diesem Jahr standesgemäß. Im März wurden bereits Durchlässe gereinigt, am 25. Mai findet eine Radtour entlang seiner Ufer statt, am 7. September gibt es einen Aktionstag samt Großreinemachen und am 2. Oktober will Vlaic erste Ergebnisse einer Gewässerstrukturgüteanalyse vorstellen, bei der in den nächsten Wochen Flora und Fauna des Baches erfasst werden. Anhand der Daten, die vor seiner Inbetriebnahme erhoben wurden, könne dann genau ermittelt werden, was der Burgauenbach in seinen 20 Jahren ökologisch gebracht habe, sagt Vlaic.

www.nabu-leipzig.de/projekte/burgauenbach/

Von Jörg ter Vehn