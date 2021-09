Leipzig

Sie fühlen sich betrogen und in den Ruin getrieben: 140 Datschenbesitzer, die sich in der Bungalowsiedlung am Kulkwitzer See über Jahrzehnte ihre eigene Idylle aufgebaut und dort viel Geld investiert haben, erhielten ihre Kündigung (die LVZ berichtete). Sie sollen ihre Oase bis zu Ende 2022 „besenrein räumen“, steht in den Schreiben, Die Initiative „Rettet den Kulki“ hatte daraufhin am Freitagabend Vertreter der Stadtratsfraktionen zu einem Bürgergespräch ins Komm-Haus geladen.

Darum geht es: Leipzig und Markranstädt sind Träger des Zweckverbandes Erholungsgebiet Kulkwitzer See, der wiederum mit der Leipziger Seen Projektmanagement GmbH einen Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen hat, der bis zum 31. Dezember 2022 befristet ist. Die muss dann die Grundstücke beräumen und an den Zweckverband übergeben. Eine Verlängerung ist nicht mehr vorgesehen, weil die Stadt Leipzig sowohl mit den Leistungen des Zweckverbandes als auch der Seen-Firma unzufrieden ist.

Bungalow-Besitzer befürchten Vertreibung

„Wir verlieren Eigentum und Lebensqualität. Müssen wir weg, dauert es keinen Monat, bis die Vandalen kommen“, befürchtet Karin Neuse, die ihre Datsche übrigens 2015 auf der Suche nach einem Garten über eBay erworben hat. Andere wie die Familie von Sina Marx erholen sich schon seit den 1990er Jahren in der Bungalow-Siedlung, die einst von volkseigenen Betrieben aufgebaut und nach der Wende verkauft wurde. Die Datschenbesitzer hatten zunächst Pacht-, seit 2006 dann Mietverträge für ihre Bungalows. Doch die Grundstücke gehören ihnen nicht. Sie fürchten nun, vertrieben zu werden.

Stadträte versprechen Anschluss-Mietverträge

Doch soweit wird es wohl nicht kommen. Die Lokalpolitiker aller Parteien – nur die AfD war nicht anwesend – waren sich einig, dass bis zum Jahresende eine Lösung gefunden werden muss. Ziel ist es, den Zweckverband Erholungsgebiet Kulkwitzer See möglichst bis zum Sommer 2022 aufzulösen sowie den Mietern vom Bungalowdorf Anschlussverträge ab Januar 2023 und damit eine Perspektive zu bieten. Das gelte auch für erholungsnahe Gewerbebetriebe wie die Tauchschule oder die Gastronomie. Die Linke hat dazu bereits einen Antrag im Stadtrat eingebracht, über den beim Bürgergespräch viel Einmütigkeit herrschte.

Viele Fragen rund ums Bungalowdorf am Kulkwitzer See wurden am Freitagabend bei einem Bürgergespräch der Bürgerinitiative „Rettet den Kulki“ mit Stadträten im Komm-Haus in Grünau angesprochen. Quelle: Kempner

Linke wollen Entscheidung im Stadtrat im Oktober

„Wir drängen darauf, dass bereits im Oktober die Auflösung des Zweckverbandes im Stadtrat beschlossen wird“, kündigte Linken-Fraktionschef Sören Pellmann an. Und auch Jessica Heller und Andreas Habicht (beide CDU) stimmten zu – obgleich es im Detail wohl noch einige Korrekturen geben könnte. „Ich bin da sehr optimistisch“, sagte Heiko Bär (SPD): „Für die Anschluss-Mietverträge gibt es im Stadtrat politische Mehrheiten.“ Thomas Köhler (Freibeuter): „Es kann nicht unser Ziel sein, dort alles plattzumachen und neue Ferienhäuser zu bauen.“

CDU fordert Konzept und Investitionsplan

Jürgen Kasek (Grüne) riet den Datschenbesitzern, einen Verein zu gründen und ihre Interessen zu vertreten. Die Stadträte beteuern, dass die derzeitigen Wochenendgrundstücke in der Regel Bestandsschutz haben. Die CDU drängt darauf, dass die Verwaltung bis Jahresende einen Investitionsplan und Nutzungskonzept für den See vorlegen muss, wie schon lange gefordert. Heller: „Da werden wir deutlich den Druck erhöhen.“

Der Stadtrat hatte 2018 den Bebauungsplan „Erholungsgebiet Kulkwitzer See“ beschlossen, um das Naherholungsgebiet im Westen der Stadt touristisch aufzuwerten. Da hätte in den Vorjahren bereits einiges passieren können, betonte Pellmann. Doch momentan sei unklar, wofür der See-Betreiber die städtischen Zuschüsse für Investitionen von etwa 120.000 Euro pro Jahr ausgegeben habe. Die sind beispielsweise für Toiletten oder Wege vorgesehen. Seit 2013 gibt es laut Pellmann keine bestätigten Bilanzen und Jahresabschlüsse. „Darauf haben wir keine konkreten Antworten. Doch es handelt sich um Steuergeld.“

Verhandlungen mit Markranstädt erforderlich

Fehlende Jahresabschlüsse wiederum könnten es erschweren, den Zweckverband zu liquidieren, was übrigens im Einklang und per Vertrag mit Markranstädt erfolgen muss. Das ist derzeit das „Zünglein an der Waage“, waren sich alle einig. Markranstädt will das zwar auch, doch es müssen viele Verbindlichkeiten rund ums Verbandsvermögen geklärt werden. Ob die Stadt Leipzig ihre Uferseite des Kulkwitzer Sees künftig selbst betreibt, ist offen. Die Datschenbesitzer haben zumindest Hoffnung geschöpft: „Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft. Es war ein konstruktiver Termin“, konstatierte Sina Marx.

Von Mathias Orbeck