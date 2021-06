Leipzig

Das Leipziger Bachfest ist in vollem Gange, auch wenn es in diesem Jahr als Folge der Pandemie teilweise ins Netz ausweichen musste. Die Konzertreihe „Bachs Messias“ ist beendet, am Sonntag folgt das große Abschlusskonzert in der Thomaskirche. Damit ist das letzte Wort für dieses Jahr jedoch nicht gesprochen: Das Bachfest wird im Rahmen der Leipziger Markt Musik vom 6. bis 15. August auf die Bühne vor dem alten Rathaus zurückkehren – als erste öffentliche Live-Kulturveranstaltung seit dem Lockdown.

Bachfest trifft auf Markt Musik

Nur passend also, dass die Verantwortlichen am Mittwochvormittag vor dem Bach-Denkmal an der Thomaskirche Details zum Doppel-Festival bekanntgaben. „Wir haben im April und Mai lange überlegt, wie wir es in diesem Jahr mit dem Bachfest halten sollen“, sagt Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke), „und die große Bach-Stage auf dem Markt gehört nun mal einfach dazu.“ Also entschieden die Veranstalter, die traditionell am Eröffnungswochenende des Bachfestes stattfindende Bühnenshow mit der Markt Musik im August zusammenzulegen. „Wenn das alles gut funktioniert, ist das sogar ein Erfolg der Pandemie“, sagt Jennicke, „denn sie hat zwei große Leipziger Player zusammengebracht.“

Das Duo B, bestehend aus Bernd und Isabell Brückner (v.l.), gab bei der Ankündigung am Bach-Denkmal bereits einen musikalischen Vorgeschmack auf die Leipziger Markt Musik. Quelle: Robin Knies

Das Bachfest wird sowohl finanzielle Mittel als auch musikalische Programmpunkte zur Markt Musik beisteuern. Das kooperative Festival soll dabei nicht streng geteilt in Bachfest und Markt Musik sein, sondern Künstler und Programm gut durchmischen. „Wir wollen Künstlerinnen und Künstler zum Programm beitragen, die nicht nur Klassikbegeisterte, sondern auch Fans der Markt Musik unterhalten“, sagt der Intendant des Bachfestes, Michael Maul. „Wir wollen zeigen, was Jazz und Heavy Metal mit Bach zu tun haben, aber auch Stücke im Original präsentieren.“

Erste Künstler bestätigt

Wegen der ungewissen Corona-Planung können laut Maul nur etwa 60 Prozent der ursprünglich angedachten Künstlerinnen und Künstler teilnehmen, einige Programmhighlights konnte der Bachfest-Chef allerdings schon verraten: Die Big Band des Hessischen Rundfunk wird ihr Programm „Bach Goes Big Band“ aufführen, die Crossover-Gruppe Capella de la Torre mischt Klassik mit E-Gitarren, außerdem werden die israelische Jazz-Sängerin Noa, das Pauliner Barockorchester und die Acapella-Gruppe Slixs auftreten. Das detaillierte Programm soll in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. „Ich bin erleichtert, dass dieses Herzstück des Bachfestes, das ja auch unsere Antenne zu den Leipzigerinnen und Leipzigern ist, trotz allem stattfinden kann.“

Die Leipziger Messe, die die Markt Musik gemeinsam mit der Stadt und der Krystallpalast Varieté ausrichtet, freut sich zusätzlich über die langersehnte Rückkehr ins Veranstaltungsgeschäft. „Wie bereits im vergangenen Jahr ist die Markt Musik eine Art Aufbruchssignal zum Neustart nach der Pandemie“, sagt Geschäftsführer Martin Buhl-Wagner. Um trotzdem den Infektionsschutz zu gewährleisten, gebe es wie schon 2020 ein umfangreiches Hygienekonzept mit Registrierung und Kontaktnachverfolgung. Die Bühne sei mit 8 mal 13 Metern jedoch größer als im letzten Jahr – umso besser für die vielköpfigen Ensembles des Bachfestes.

Reservierung nötig Wie schon im letzten Jahr ist für die Leipziger Markt Musik wieder ein umfangreiches Hygienekonzept geplant. Wer die gastronomischen Angebote von Auerbachs Keller, Ratskeller, fairgourmet und dem Thüringer Hof nutzen möchte, muss einen der 950 Plätze an den Tischen vor der Bühne reservieren. Ob Spontanbesuche möglich sind oder der Markt wie 2o20 eingezäunt werden muss, hängt von den im August geltenden Corona-Regelungen ab. Sollten bis dahin weitere Lockerungen in Kraft treten, könnten mehr Besucherinnen und Besucher erlaubt sein.

Von Robin Knies