Die Kleingartenanlage „Gartenfreunde Südost“ liegt in der feuchten Januar-Luft hinter abgeschlossenen Toren. Wer auf den Wegen zwischen den Parzellen unterwegs ist, geht zügig, denn es ist kalt und Anlass zum Gruß oder Plausch gibt es kaum: Die meisten Gärten sind verwaist. Was zieht einen hier raus, jetzt im Winter?

Romy Marienfeld und ihr Mann kommen regelmäßig in ihre beiden gepachteten Parzellen – unter anderem und zuallererst wegen zweier Plastikeimer. Darin ist ihr Bioabfall der vergangenen Tage. Warum die beiden den regelmäßig hierher schleppen, zeigt ein Thermometer an, das im Kompost steckt: 10 Grad, so warm ist der Haufen auch bei drei Grad Außentemperatur noch. Das heißt: Da drin wird gearbeitet, zersetzt und umgewandelt. Damit das weitergeht, braucht der Kompost regelmäßig Frischware. Marienfelds Mann leert die Eimer aus.

Streitfrage: Was ist gutes Gärtnern?

Romy Marienfeld betreibt ein Geschäft für handgemachten Kopfschmuck und Accessoires in der Südvorstadt, in ihrem Garten haben wir sie und ihren Mann im Frühsommer vergangenen Jahres schon einmal besucht. Die beiden gehören zu einer neuen Generation von Kleingärtnern, die es seit einigen Jahren in die Parzellen zieht. Unsere Frage damals war: Wie passt das zusammen, die jungen Städter und die Kleingartenwelt mit Mittagsruhe und vorgeschriebener Heckenhöhe? Die Antwort: Gestritten wird nicht etwa um laute Gartenpartys oder Verweigerung vereinbarter Arbeitseinsätze, sondern darum, was gutes Gärtnern ist. Tulpen in Reih und Glied neben eingehegten Kartoffeln, die Rabatte fein geharkt? Oder doch besser ein wilder Mix aus Blumen, die auch den Bienen gefallen, Wildkräutern, Mangold und unberührten Flächen?

Dieser Zwist der Parzellenphilosophien offenbart sich gerade jetzt im Winter. Während anderswo die Beete abgeerntet und die Gartengeräte weggeräumt sind, ist bei Romy Marienfeld Betrieb. Ein anderer als im Sommer, klar, aber ein kleiner Rundgang zeigt doch mehr, als man hier in der Kargheit des jungen Jahres erwarten würde. Eine der Rosenkohlpflanzen trägt schon schwer unter ihrem Blätterdach, auf den Lauch ist eindeutig zu hoffen und die Etagenzwiebeln wachsen auch wieder. Die Ernte aber, erzählt Romy Marienfeld, war im Jahr 2022 bisher eher überschaubar: zwei Blättchen Feldsalat. „Andere schleppen hier jede Woche einen Korb aus dem Garten, wir üben das Wintergärtnern noch“, sagt sie. Entscheidet sei etwa, die Pflanzen früh genug im Jahr in die Erde zu setzen, damit sie im Winter erntereif seien. Um das zu schaffen, müsse man klug planen, zeitig anzüchten und ausreichend Platz haben.

Romy Marienfeld im Frühsommer 2021 in ihrem Gewächshaus. Quelle: Nora Boerding

Fotogen gefrosteter Mangold posiert im Netz

Eingefleischte Gärtner haben ihren Kohl natürlich schon immer auch im Winter geerntet – als die Kleingärten 1919 ein eigenes Gesetz bekamen, war das für viele sogar lebenswichtig. Aber so wie eine neue Art des Pflanzen selbst, ist auch das Wintergärtnern eher ein Trend der Jüngeren. Auf der Online-Pinnwand Pinterest stehen Bilder von fotogen gefrosteten Mangold-Blättern neben Tipps zu winterharten Kräutern. Ein Youtuber mit fast 160 000 Abonnentinnen und Abonennten nimmt mit in seinen Garten und zeigt „drei sinnvolle Gartenarbeiten im Januar“ (ernten, Gehölze schneiden, anzüchten).

Lauch und Mangold wachsen auf einem Beet in Marienfelds Garten. Quelle: Romy Marienfeld

Dafür, warum Romy Marienfeld auch im Winter gärtnert, gibt es hauptsächlich zwei Gründe: Sie und ihr Mann versuchen, so viel wie möglich aus dem eigenen Garten zu essen. Außerdem geht es ihnen darum, die Natur sein zu lassen, sie in ihren ursprünglichen Abläufen zu unterstützen. Ist die Erde auch im Winter mit Pflanzen bedeckt, hält das die Mineralien im Boden und schützt ihn vor Frost. Pflanzen haben, so erzählen das die beiden, einen natürlichen Rhythmus. Viele machten im Winter zwar wenig, aber trotzdem noch etwas und sollten deshalb nicht immer raus- und reingepflanzt werden – das stresse sie. „Man muss sich entscheiden“, sagt Romy Marienfeld: „Gärtnert man mit großem Aufwand gegen die Natur oder mit weniger Aufwand im Einklang mit ihr.“

Biomüll in den Garten schaffen – „wer macht’n das schon?“

Michael Baumann ist Vorsitzender der „Gartenfreunde Südost“ und er ist einer, der genau auf die Einhaltung der Regeln im Kleingarten achtet. Bei unseren Treffen im Frühsommer erklärte er den Unterschied zwischen „naturnah“ und „naturbelassen“: Ein naturnaher Garten sei okay; naturbelassen, das dürfe ein Garten eben nicht sein. Der Hintergrund: Eine Parzelle muss, kurz gesagt, bewirtschaftet sein, so steht es im Bundeskleingartengesetz. Baumann selbst ist auch im Winter jeden Tag in der Anlage. Herkömmliche Gartenarbeit macht er aber kaum, eher Büro: Sommerfest vorbereiten, Jahresabschluss, so was. Es gebe nur wenige, sagt Baumann, die auch im Winter „muddelten“, wie er es nennt, ihren Kohl ernteten und dergleichen. Er kenne eine Ärztin, die bringe alle paar Tage ihren Biomüll aus Praxis und Wohnung in den Garten. „Wer macht’n das schon?“, sagt Baumann.

Romy Marienfeld und ihr Mann sind also bei den „Gartenfreunden Südost“ in der Minderheit. Dennoch gebe es auch ältere, erfahrene Wintergärtner, mit denen man sich austauschen könne. Bei den meisten aber, sagt auch Romy Marienfelds Mann, sei der Boden „furchtbar schwarz“. Es gebe zwar immer noch die abschätzigen Blicke auf ihre Scholle, auf der vieles einfach so passiert. Romy Marienfeld muss selbst immer wieder suchen, wo sie was hingepflanzt hat. Manche traditionellen Kleingärtnerinnen und Kleingärtner äußerten die Sorge, dass das vermeintliche Unkraut aus ihren Parzellen sich bald überall in der Gartensparte ausbreite. Aber die beiden sehen all das entspannt. Manchmal sind sie selbst zwischen den Gärten für einen Spaziergang unterwegs, schauen hier und da. Romy Marienfeld ist dabei aufgefallen, dass man einen Garten von außen gar nicht beurteilen könne. „Wenn man dann doch mal drinsteht, ändert sich die Perspektive sofort“, sagt sie. Erst dann könne man erkennen, was wohl der Plan der Gärtnerinnen und Gärtner mit ihrem Fleckchen Erde ist.

Von Denise Peikert