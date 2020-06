Sommerprogramm startet mit aufmunterndem Programm

Zwenkau

Nach langer Corona-Zwangspause startet das Kulturkino Zwenkau am kommenden Wochenende ins bunte und attraktive Sommerprogramm. „Die Menschen brauchen jetzt Aufmunterung“, erklärt Steffen Wieser, Chef der Kulturinitiative. Die hat in den letzten Wochen im und ums Haus in der Hugo-Haase-Straße ordentlich aufgeräumt und bietet neben dem Leinwandvergnügen im Kinosaal zusätzlich einen Biergarten mit Überdachung an.

Corona-Zwangspause wurde genutzt

„Das Jahr ist super angelaufen, leider wurden wir ausgebremst“, blickt Katharina Seifert zurück. „Alles ging von 100 runter auf Null, das war hart für uns alle.“ Jetzt wolle man den alten Schwung aufnehmen und mit viel Elan durchstarten. „Positiv an den vergangenen Wochen war, dass im Homeoffice viel Zeit für konzentriertes Arbeiten blieb, für die Gestaltung der neuen Webseite und zum Ausfüllen von Förderanträgen“, sagt sie mit einem Schuss Galgenhumor. Die Mitglieder der Kulturinitiative haben aufgeräumt, ausgemistet und renoviert. Die Akustik ist jetzt viel besser, die Vorhänge sind neu. Frisch tapeziert und farbig präsentieren sich auch die sanitären Anlagen.

Neuer Bestuhlungsplan lässt Abstand

Im Kinosaal wurden Sitze gerückt: Mit dem neuen Bestuhlungsplan können die nötigen Abstände eingehalten werden. Am Eingang werden die Zuschauer abgeholt und zum Platz begleitet. Wer mit seiner Familie oder dem eigenen Hausstand zusammen sitzen möchte, darf das – dann wird flexibel reagiert. Die Maßnahmen könnten allerdings zu Verzögerungen beim Einlass sorgen. Genau 44 Besucher dürfen insgesamt rein, ebenso viele finden draußen Platz. Klar, dass die Macher jetzt auf rege Resonanz hoffen. „Immerhin fehlen uns Einnahmen von rund 10 000 Euro, die sind unwiederbringlich weg“, bedauert Wieser.

Biergarten vor dem Film

Zum Auftakt nach der Zwangspause lockt am Freitag, 5. Juni, bei hoffentlich schönem Wetter der Biergarten vor dem Film. „Die Palettenmöbel sind abgestaubt und aufgebaut, bepflanzt und gepolstert“, verspricht das Kulturkino-Team. Ab 20.30 Uhr flimmert im Saal die amerikanische Tragikomödie „The Peanut Butter Falcon“ über die Leinwand, die von Zak und einer unerwarteten Freundschaft erzählt. Der 22-Jährige mit Down-Syndrom flieht aus einem Heim, um, wie sein großes Idol, Profi-Wrestler zu werden.

Am Samstag, 20. Juni, ist das Puppentheater Eckstein mit einer abenteuerlichen Geschichte für Kinder ab drei Jahren rund um ein Feuer im Regenwald und den Reggaehasen Boooo zu Gast. Um 20.30 Uhr lädt Benjamin Vinnen vom Theater der jungen Welt mit seinem Solo-Programm zu einer musikalischen Weltreise ein, in der sich Kindheitserinnerungen, Sehnsüchte und Alltagsmomente verbinden.

Am Donnerstag, 2. Juli, nehmen das Kulturkino und Theatermacherin Marlen Riedel Interessierte mit ans Ufer des Zwenkauer Sees auf einen performativen Hör-Spaziergang rund um die Geschichte und Gegenwart Zwenkaus.

Weitere Veranstaltungshöhepunkte stehen unter www.kulturkino-zwenkau.de.

Von Gislinde Redepenning