Leipzig

„Bis jede Welle wieder dem Meer gehört. Müssen wir schwimmen. Irgendwie.“ So steht es auf der Anzeigetafel des Kulturvereins naTo auf der Karli - im Stil der historischen Kinos. Normalerweise kündigt der Verein auf der Tafel kommende Veranstaltungen an. Jetzt steht am soziokulturellen Zentrum in der Südvorstadt der Text von Stefanie Kasimir.

Die Lehrerin ist dem Aufruf des Vereins gefolgt kleine Texte einzusenden. „Ich fahre jeden Tag hier vorbei und finde es schön, ein bisschen Kunst im Alltag zu sehen und zu teilen“, erzählt die Leipzigerin. Eine Freundin habe ihr dann gesagt, dass man mitmachen könne. „Mich hat es sehr gefreut, meinen Text an der Tafel zu sehen”. Bisher ist das Schreiben für sie ein Hobby. Auf Instagram veröffentlichte Kasimir bisher auf ihrem Account @wort.folgen ihre Gedanken.

Sie schreibt schon immer sehr gerne. Während des Referendariats sei das zu kurz gekommen. „Seit zwei bis drei Jahren nehme ich mir dafür umso mehr Zeit“, so die 36-Jährige, die Geschichte und Philosophie an einem Leipziger Gymnasium unterrichtet. Damit neben Arbeit und ihren eigenen zwei Kindern Zeit für Kreativität Zeit bleibt, arbeitet sie in Teilzeit.

Die Einfälle kommen manchmal einfach im Alltag, erzählt sie. Die erste Idee schreibt sie gleich auf und modifiziert sie später meistens nochmal. „Für mich ist das wie eine Art Tagebuch schreiben. Ich reflektiere, was ich erlebe. Das hilft mir auch durch diese Corona-Pandemie zu kommen“, so Stefanie Kasimir.

Anzeigetafel wird zur Kunstbühne

Schon im letzten Kultur-Lockdown hatte die naTo ihre Tafel zweckentfremdet. Jetzt wollten die Verantwortlichen die Idee reaktivieren. „Das hat damals sehr gut geklappt. Vor allem wenn wir ein Foto eines neuen Spruchs auf Facebook oder Instagram gepostet haben, erreichten uns neue Einsendungen“, erklärt Svenja Grust, Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit in der naTo. Etwa einmal pro Woche tauscht das Zentrum die Sprüche aus, die oben am Gebäude angebracht sind. Die Kunst ist also analog erlebbar, springt aber auch in die sozialen Medien über.

Die Lehrerin und Autorin Stefanie Kasimir (36) wurde ausgewählt, ihre Botschaft: "BIS JEDE WELLE WIEDER DEM MEER GEHÖRT. MÜSSEN WIR SCHWIMMEN. IRGENDWIE" wird zurzeit vor dem Soziokulturellem Zentrum NaTo, Leipzig gezeigt. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Mitmachen könne jeder oder jede. Oder zumindest alle, die sich kurz fassen können. Nur 110 Zeichen stehen zur Verfügung. Das ist weniger als in einen Tweet passen. „Wir wählen die aus, die am besten zu unserem Haus passen“, heißt es vom Verein. In dem Zentrum werden Filme gezeigt, die nicht in den großen Kinohäusern laufen. Interessierte können sich bei Diskussionsrunden austauschen oder Konzerte, Kleinkunst und Theater erleben.

„Wir haben einen Wertekodex. Wir wollen positive Vibes verbreiten, uns nicht im Lockdown suhlen“, sagt Svenja Grust von der naTo. „Es ist schön, wenn die Leute vorbeilaufen, stehen bleiben und über den Spruch nachdenken oder auch mal schmunzeln.“ Sie achten auch darauf, dass die Texte nicht diskriminierend, sexistisch, rassistisch, antisemitisch oder sonst destruktiv oder demokratiefeindlich sind.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir erhalten viel Zuspruch“

In der Vergangenheit konnten Passanten schon Sprüche lesen wie „Ich habe gestern Netflix zu Ende geschaut. Und nun?“, von dem dreijährigen Kind Momo „Hallo liebe Grüße vertragt euch schön!“, von Crazy und Frizzi „Mate schlürfen, Unfug machen, Ausgehen dürfen, Karli lachen“ oder von Robert „Ich kann ohne Kunst existieren. Dann ist es ein Leben ohne Leben und Liebe“.

Mit der Aktion versucht der Verein etwas positives aus der Situation zu ziehen. „Wir bleiben mit unserem Publikum in Kontakt und erfahren damit viel Zuspruch. Das freut uns und gibt uns die Kraft weiterzumachen“, so Grust. „Aber wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder unsere Veranstaltungen auf der Tafel ankündigen können.”

Von Kathleen Retzar