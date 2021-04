Kunden sagen Termine ab – Testpflicht wird Friseuren in Leipzig zum Problem

Leipzig

Gerd Streitberg ist jetzt „Tester der Testpflicht“. Die Bezeichnung hat sich der Leipziger Saloninhaber selbst verpasst. Mit der neuen Sächsischen Corona-Schutzverordnung kann er nur noch Kunden einlassen, die ein negatives Testergebnis vorweisen können. Er sieht sich gewissermaßen als Vorreiter, schließlich werde die Pflicht auch andere Branchen erreichen. Epidemiologisch erachtet er das als sinnvoll. „Ich fand es einseitig, dass wir uns als Personal testen lassen müssen und die Kunden bisher nicht“, sagt er.

Gerd Streitberg freut sich über Kunden, die ein positives Testergebnis mitbringen. Quelle: Regina Katzer

Nicht jeder Salon möchte Schnelltests selbst durchführen

An Tag eins der Testpflicht fallen die Urteile der Friseure ganz unterschiedlich aus – teilweise springen sogar die Kunden ab. Das konnte Streitberg bislang nicht beobachten. Bis in die Mittagsstunden hätten alle ein negatives Testergebnis dabei gehabt. „Die Schnelltests wollen wir ungern selbst durchführen – für uns stellt sich dann die Frage, wie im Ernstfall mit einem positiven Testergebnis umgegangen werden muss“, erklärt er.

Eintreffende Kunden müssen am Eingang eine Selbstauskunft ausfüllen und versichern, dass sie negativ getestet sind. Das Formular kann direkt beim Sächsischen Sozialministerium online abgerufen werden. „Einige Menschen haben sogar ein Foto vom negativen Selbsttest mitgebracht“, lobt der Saloninhaber.

Die Bürokratie macht zu Schaffen

Simone Bruske, Inhaberin vom Geschäft „Crehaartive“ in Taucha klingt da weniger erfreut. „Ich war von der Kurzfristigkeit nicht angetan. Wir haben das nur aus den Medien erfahren“, stellt sie ernüchtert fest. Das ganze Prozedere sei „nervenaufreibend“, es habe schon „diverse Absagen“ gegeben. Bruske erwartet sogar einen Umsatzeinbruch. Und darin erkennt sie nicht das alleinige Problem: „Vor allem ältere Kundinnen und Kunden kommen aller ein bis zwei Wochen. Bei denen wird der Test jetzt teurer als die gesamte Bedienung“, rechnet sie vor. Hinzu käme ein immenser logistischer Aufwand. Die ausgefüllten Formulare müssten schließlich aufgehoben werden. „Ich habe dafür gar keinen Platz“, so Bruske.

Friseur Kevin Vogt im Salon Hair by Henschel am Neumar Quelle: Andre Kempner

Schnelltestreserve für den Notfall

Kevin Vogt vom Salon „Hair by Hentschel“ klingt gelassen: Zwar habe er von Kolleginnen und Kollegen gehört, dass es Absagen gegeben habe. „Bei uns ist das nicht der Fall“, berichtet er. Schon im Voraus habe er die Kundschaft informiert, auf ihr Verständnis könne er nun setzen. „Auch wenn bislang alle ein negatives Testergebnis mitgebracht haben, gibt es auch bei uns zur Not Tests, die vor der Tür durchgeführt werden können.“ All der Aufwand sei verschmerzbar und allemal besser, als wieder schließen zu müssen.

Das sieht auch Saloninhaber Streitberg so. Vereinzelt gebe es zwar Kunden, die sich über die neue Testpflicht mokierten. Er moderiert das stoisch ab: „Bitte macht es nicht spannender, als es ist.“

Von Florian Reinke