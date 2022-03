Leipzig

An dem Protest unter dem Motto „Stoppt den Krieg! Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine!“ beteiligen sich Dutzende Bündnisse, unter anderem auch “Leipzig nimmt Platz“. Zum Beginn am Sonntagmittag versammelten sich bereits mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Augustusplatz – ausgestattet mit Plakaten, ukrainischen Flaggen und Spruchbändern.

Redebeiträge und Künstler-Auftritte erwartet

Im Zeitraum zwischen 12 und 18 Uhr soll neben mehreren Kundgebungen und Redebeiträgen sowie Auftritten von Künstlern auch ein Demonstrationszug über den Leipziger Ring ziehen und so ein Zeichen der Solidarität für die Menschen in der Ukraine setzen. Vom Augustusplatz führt die geplante Route über den Roßplatz, den Wilhelm-Leuschner-Platz, Martin-Luther-, Dittrich-, Goerdeler und Tröndlinring zum Willy-Brandt-Platz, Georgiring und zurück zum Augustusplatz.

Zum Start des Kundgebungstages sind hunderte Menschen auf den Augustusplatz gekommen. Quelle: Dirk Knofe

Das Bündnis möchte mit dieser Fortsetzung von etlichen Demonstrationen und Kundgebungen seit Ausbruch des Krieges am 24. Februar ein weiteres Zeichen gegen die kriegerischen Handlungen setzen. „Das Leiden der Menschen in der Ukraine wird immer dramatischer. Wir fühlen mit ihnen und stehen an ihrer Seite. Wir halten unsere Türen offen für jede und jeden, die aus Kriegen entkommen können – unabhängig von Hautfarbe, Staatsangehörigkeit und Identität und ohne rassistische Zurückweisung“, schreiben die Veranstalter auf ihrer Website.

Wir berichten hier fortlaufend über den Demotag in der Leipziger Innenstadt.

Von Thomas Lieb, Jens Rometsch