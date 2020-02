Kunstraub in der Südvorstadt

Leipzig

In der Südvorstadt sorgt ein rätselhafter Bilderdiebstahl für Gesprächsstoff. Denn in der Lößniger Straße 46 wurde ein 1,40 Meter breites und 1 Meter hohes Bild entwendet. Der von einer Überwachungskamera aufgenommene Dieb muss mit dem noch feuchten Ölgemälde gegen 3 Uhr früh durch den Stadtteil und auch die Karl-Liebknecht-Straße gelaufen sein – Hände, Hemd und Hose beschmiert mit Ölfarbe. „Wer tut sich das an?“, rätselt jetzt Malerin Manja McCade, die das 4000 Euro teure Werk in zehn Monaten Arbeit erstellt hat.

Dämonisch schön – offenbar auch für Langfinger. Dieses Bild wurde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in der Südvorstadt gestohlen. Die Malerin hat ihm im Nachhinein den Titel „Verschollen“ gegeben und hofft, dass der Dieb es zurückbringt. Quelle: Dreifilm

Künstlerin weitgehend unbekannt

Noch mysteriöser wird der Fall, weil die Künstlern in Leipzig alles andere als bekannt ist. Die 42-Jährige wurde bei Magdeburg geboren und lebte anschließend viele Jahre in Hamburg; erst 2011 war sie nach Leipzig gekommen und hier nie Bestandteil des „Kunstzirkusses“, wie sie selber sagt.

Auf dem Bild sind Figuren zu sehen, die in einem dunklen Nachtwasser versinken. Es sei das Dämonische gewesen, was ihren Auftraggeber an dem Werk gereizt habe, erzählt McCade. Um die erwünschte Wirkung zu erzielen, hatte die Künstlerin rund 40 Schichten Ölfarbe aufgetragen.

Diebstahl dauerte nur 40 Sekunden

Als die Wahl-Leipzigerin am 7. Februar auf dem Werk die letzte Farbschicht aufgetragen hatte, stellte sie es zum Trocknen an die Garage im Hof des Hauses. „Dort stand auch das Fahrrad meines Mannes, das nicht angeschlossen war“, berichtet sie. Am nächsten Morgen stand das Fahrrad immer noch unberührt da, doch das Bild war weg. „Wir können uns das nicht erklären“, sagt McCade. „Denn am Abend ist der Zugang zum Grundstück immer verschlossen. Als wir das am 8. Februar gegen 9 Uhr prüften, war das auch der Fall.“ Allerdings hätte auch ein heimkehrender Mitbewohner des Hauses den Zugang noch nachträglich abschließen können.

Aufklärung brachte ein Blick auf die Aufzeichnungen einer Bewachungskamera. Dort ist zu sehen, wie ein Unbekannter um 2.54 Uhr auf das Grundstück geht und kurze Zeit später mit dem großen Bild unter dem Arm wieder herauskommt. „Das alles hat laut Überwachungskamera nur etwa 40 Sekunden gedauert“, sagt McCade. Außer dem Bild fehle nichts; der Dieb hatte es offenbar auf das Werk abgesehen.

Das Gemälde war noch feucht

Inzwischen scheint klar, dass der Unbekannte keine große Freude an seiner Beute hatte. Denn das Gemälde war zu diesem Zeitpunkt noch feucht – nicht nur die Kleidung es Diebes muss deshalb mit Ölfarbe verschmiert worden sein, sondern auch das Werk selbst dürfte Spuren der Nacht-und-Nebel-Aktion tragen. „Ich frage mich: Wer rennt mit einem Bild mitten in der Nacht durch die Südvorstadt?“, so die Künstlerin.

McCade bleibt jetzt auf dem 4000-Euro-Schaden sitzen, denn für solche Fälle ist sie nicht versichert. Dem Geld trauert sie aber weniger nach – am liebsten hätte sie das Kunstwerk zurück – egal in welchem Zustand. „Ich will gar nicht wissen, wer der Dieb ist“, sagt sie. Aus ihrer Sicht gebe es „tausend Möglichkeiten“, wie der unbekannte Mann das sicher nicht leicht zu verkaufende Gemälde zurückgeben könnte. „Hauptsache, das Bild kommt wieder her.“

Polizei sucht nach Zeugen

Auch die Polizei sucht jetzt nach dem Werk. Sie ist auch dankbar für Hinweise von Passanten, die den Dieb am Morgen des 8. Februar mit dem großen Bild unter den Arm durch die Südvorstadt laufen sahen.

Von Andreas Tappert