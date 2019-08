Leipzig

Beim Thema Plastik-Vermeidung winken viele ab: „Ein Einzelner kann eh nichts bewirken“, heißt es pauschal. Doch die aktuelle Entwicklung zeigt: Gibt es immer mehr Einzelne, die Produkte mit Verpackung meiden, muss die Industrie reagieren. Wie leicht oder schwer das Eindämmen von Kunststoff im Alltag ist, testet LVZ-Redakteur Mark Daniel im eigenen Zwei-Personen-Haushalt. In Teil 2 der Serie geht’s um das Umdenken beim Einkauf von Lebensmitteln.

*

Die sauertöpfische Miene der Kassiererin sagt einiges. „Muss das sein?“ scheint sie fragen zu wollen. Die Tomaten liegen einzeln auf dem Band, nur durch den Reststrauch zusammengehalten. Mangels Plastiktüte kostet es sie etwa fünf Sekunden mehr, alle Exemplare auf die Waage zu schieben. Ähnlich ist es bei den Äpfeln. Die meisten Kassiererinnen oder Kassierer lassen sich aber inzwischen nichts mehr anmerken, zumal die Zahl der Tüten-Boykotteure wächst.

Picasso lässt grüßen

Ein Einkauf ohne Plastik bedarf einer kleinen Planung: Wer den angeschafften Stoffbeutel vergisst, kommt kaum um die Umweltsünde herum, es sei denn, er schnappt sich einen der leeren Kartons aus einem Verkaufsregal. Besonders tückisch ist der Kauf von Kleinobst. Zweimal war ich so naiv, lose Erdbeeren und eine Pappschale Heidelbeeren in meiner Tasche zu versenken. Zu Hause angekommen, glich das Innere Picassos Blauer Periode, versetzt mit Rot: Natürlich war die Schale umgekippt, und der Stoff hatte gierig die Farben aufgesogen. Davor rettet die Mitnahme einer schützenden Box. Wobei ich zugeben muss, dass ich die gar nicht sooo selten vergesse.

Äpfel aus der Region statt aus Chile

Schon lange nicht mehr in die Tüte kommt bei uns Wasser in Plastikflaschen: Seit wir um die hohe Qualität des Leipziger Trinkwassers wissen, zapfen wir es aus der heimischen Wand. Das Vermeiden von Plastik beim Kauf von Obst und Gemüse ist ebenfalls unkompliziert – man bedient sich einfach ausschließlich beim Unverpackten. Wobei sich wegen der irrsinnigen Transportwege nicht Äpfel aus Chile, Italien oder Österreich aufdrängen, sondern die aus der Gegend. Das wird allerdings noch längst nicht in allen Supermärkten beherzigt, Regionales ist vielfach unterrepräsentiert. Ganz sicher geht man ab 24. August bei einem neuen Leipziger Wochenmarkt: In der Markranstädter Straße 6 gibt’s jeden Samstag (9 bis 14 Uhr) ausschließlich regionale Produkte.

„Ernte-mich“ verzeichnet Zuwachs

Teilweise sind die auch auf traditionellen Märkten im Stadtgebiet erhältlich, wie jeden Dienstag und Freitag am Alten Rathaus. Dort ist unter anderem „Ernte-mich“ präsent, ein Leipziger Bio-Gemüse-Landwirtschafts-Betrieb. „Das Interesse an unseren Erzeugnissen steigt kontinuierlich“, konstatiert Mitbetreiberin Susann Leovsky. „Und immer mehr Kunden bringen eigene, wieder verwendbare Behältnisse mit.“ Blöd nur, dass ich keins dabei habe. Leovsky reicht mir eine umweltverträgliche Lösung: eine aus Maisstärke gemachte, kompostierbare Tüte. Nicht übel!

Discounter und Supermärkte reagieren

Logisch, dass regionale Erzeugnisse mehr kosten als beim Discounter oder im Supermarkt. Hier, bei den großen Unternehmen, schwankt das Potenzial, Kunststoff einzusparen, noch sehr stark. Das geht schon bei den Süßigkeiten los, die teilweise in mehrere Schichten gehüllt werden. Immerhin: Zahlreiche Ketten reagieren auf den Wunsch, Material einzusparen. Als führend dabei gilt die Rewe Group. „Wir möchten unsere Kunden dafür sensibilisieren, speziell beim Kauf von losem Obst und Gemüse auf die dünnen kostenfreien Plastikbeutel zu verzichten“, sagt Stephanie Behrens, Pressesprecherin für die Region Ost.

Einiges gibt’s auch im Glas

Die Sinne schärfen muss der umweltbewusste Kunde bei Produkten wie Senf, Nuss-Nougat-Crème, Remoulade oder Ketchup. In den meisten Läden gibt’s die sowohl im Kunststoffmantel wie auch in Glasbehältern, zu oft identischen Preisen. Nach ein paar Einkäufen hat sich herausgestellt: Das Bewusstsein zur Vermeidung von Verpackung kommt auf Zack, der Plastikanteil im Müll ist weiter gesunken.

Von Mark Daniel