Leipzig

Henrik Seidler hat seinen VW-Transporter in der Leipziger Linnéstraße geparkt und sich eine der vielen Kisten unter den Arm geklemmt. Jetzt sucht er den Eingang. Wo geht es zum Botanischen Garten, welcher Eingang ist der richtige? Der 54-Jährige geht durch ein Tor auf das Gelände, blickt zu allen Seiten und zückt sein Telefon – doch da erscheint schon Cindy Limberg: „Wenn es die Schmetterlinge sind, sind Sie hier richtig.“ Die Veranstaltungsmanagerin des Förderkreises Botanischer Garten nimmt die Kiste mit den tropischen Schmetterlingspuppen aus Costa Rica entgegen. Innerhalb der nächsten sieben Tage wird geschlüpft. So reibungslos läuft nicht jede Lieferung auf dem Tourenplan. Henrik Seidler ist Fahrer bei der Schkeuditzer Fox-Courier GmbH. Heute stehen auf seiner Liste fünf Adressen, die er beliefern soll. Es gibt auch Tage, da sind es viermal so viele oder noch mehr.

Cindy Limberg (links) nimmt für den Botanischen Garten eine Sendung mit Schmetterlingspuppen aus Costa Rica von Henrik Seidler (rechts) entgegen. Quelle: Dirk Knofe

Pünktlicher Start

Sein Arbeitstag beginnt auf dem Firmengelände direkt neben dem Flughafen. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat im vergangenen Jahr 1,15 Millionen Euro umgesetzt. Henrik Seidler bekommt seinen Tourenplan in die Hand gedrückt, setzt sich ins Auto und fährt los. Über Möckern geht es in die Innenstadt; das Wrangler-Mode-Geschäft im Städtischen Kaufhaus ist die erste Adresse. Store-Managerin Romy Kropp freut sich über die pünktliche Lieferung.

Da unterschreiben – Store-Managerin Romy Kropp (links) freut sich über die pünktliche Lieferung von Henrik Seidler (rechts). Quelle: Dirk Knofe

„Es gibt bei uns keinen Grund zu rasen“

So soll es an diesem Tag bleiben – trotz mancher Widrigkeiten. Das Gute ist, sagt Henrik Seidler, dass es bei seinem Arbeitgeber nicht jenen Druck gibt, für den manche Unternehmen der Branche in schlechten Ruf geraten sind. „Es gibt bei uns keinen Grund zu rasen, wir haben normalerweise kein Problem, die Ziele zu erreichen.“ Wenn ein Termin nicht gehalten werden kann, dann meldet er das in der Zentrale, und dann ist es eben so. Denn erstens kann der Fahrer nichts für zeitliche Probleme, und zweitens: Was soll man auch machen?

Immer auf der Suche nach der nächsten Adresse: Kurierfahrer Henrik Seidler in der Leipziger Innenstadt. Quelle: Dirk Knofe

Immer mehr Sorgen

Terminverschiebungen sind ein zentrales Problem für Logistikunternehmen. Am Frankfurter Flughafen kann es mit der Warenannahme schonmal sechs Stunden dauern, wenn es irgendwo hakt. An stark frequentierten Laderampen müssen die Fahrer ebenfalls mit Wartezeiten rechnen. Ein viel größeres Thema für Kurierdienste ist jedoch die restriktive Verkehrspolitik der Kommunen, wie Fox-Geschäftsführer Marc Bugiel erklärt. „Was in den letzten zehn Jahren auf unseren Straßen passiert ist, macht uns immer mehr Sorgen“, sagt der 28-Jährige, der das Unternehmen zusammen mit seinem Vater Klaus-Dieter Bugiel leitet. Es ist der Wegfall von Fahrspuren zulasten des motorisierten Verkehrs, der für Staus sorgt und so die Touren verlängert oder durcheinanderbringt. Und wenn in der Innenstadt die Poller um 11 Uhr hochgehen, wird es mit der Anlieferung auch schwieriger. Noch dazu hat Bugiel den Eindruck, dass die Politessen seine Fahrzeuge irgendwie ganz besonders auf dem Kieker haben.

Nach der Auslieferung an den Kunden wird der erledigte Auftrag mit einer Handy-App erfasst und an die Zentrale übermittelt. Quelle: Dirk Knofe

Verkehrslage zwingt regelrecht zu Verstößen

Die Kontrolleurinnen und Kontrolleure haben leichtes Spiel, wenn sie einem Kurierfahrer ein Knöllchen verpassen wollen. Denn die Verkehrslage zwingt Lieferdienste regelrecht zu Verstößen. Immer wieder steht auch Henrik Seidler vor diesem Problem, wenn er in Leipzig unterwegs ist. Parken in der zweiten Reihe oder auf dem Radweg ist verboten. „Aber wo sollst Du Dich denn hinstellen, wenn Du mehrere große und schwere Pakete ausliefern musst?“ Eine eher rhetorische Frage.

Der neue Leipzig-Newsletter "Heiterblick " Jetzt anmelden für den kostenlosen Leipzig-Newsletter von Josa Mania-Schlegel. Alle zwei Wochen am Mittwoch eine neue Ausgabe. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Probleme eines Kuriers

Jetzt lenkt Seidler seinen Wagen zu den Höfen am Brühl, wo er mehrere Kisten mit Corona-Tests abgeben soll. Diese Adresse fährt er zum ersten Mal an. Auch in solchen Situationen haben es die Fahrer nicht leicht. Da gibt es Hausnummern mit mehreren Eingängen, auf Baustellen fehlen Hinweisschilder, und in großen Geschäftskomplexen ist die Warenannahme oft nicht leicht zu finden. Im Idealfall hat man dann eine Telefonnummer. „Wenn die Leute nett und freundlich sind, wird einem weitergeholfen“, erzählt Henrik Seidler. „Meistens ist das so. Aber wenn man vor Ort steht und eine Unternehmenszentrale in Österreich dran hat, wird es schon kompliziert.“ In den Höfen am Brühl klappt alles: Der Kurierfahrer findet die Warenannahme, viel los ist dort gerade auch nicht, und schnell hat er eine freundliche Dame am Handy, die ihm weiterhilft. Ein junger Mann kommt und hilft beim Ausladen. Henrik Seidler ist zufrieden.

Die Warenannahme in den Höfen am Brühl hat Henrik Seidler schnell gefunden. Nicht immer ist es so leicht, den richtigen Empfangsort ausfindig zu machen. Quelle: Dirk Knofe

Labormäuse von Wien nach Leipzig transportiert

Seit 2017 arbeitet er bei Fox. Der gebürtige Leipziger war schon Kurier für eine Apotheke. Er hat als Taxifahrer gearbeitet, im Krankentransport und sogar bei einem Escort-Service. So oft wird der 54-Jährige sonst nicht mit Liefertouren durch die Stadt betraut. Denn die sind gar nicht das Hauptgeschäftsfeld für das Schkeuditzer Unternehmen. Es geht mehr um so genannte Direktfahrten, weltweite Aufträge für Luftfahrtunternehmen zum Beispiel, wie Flugzeugräder. Auch Blutkonserven und Spenderlebern werden befördert sowie Gefahrgut. Dafür gibt es zum Teil besonders geschulte Kuriere oder spezielle Kühlfahrzeuge. „Wir kommen ins Rennen, wenn es brennt“, bringt es Fox-Chef Marc Bugiel auf den Punkt. Henrik Seidler hat schon Labormäuse von Wien nach Leipzig transportiert oder Nachsende-Koffer von Flughäfen abgeholt. Seine Touren führen ihn bis nach Brüssel oder Amsterdam. „Sowas mache ich lieber, als Lieferlisten in der Stadt abzuarbeiten“, erzählt er. „Da siehst Du was von der Welt.“ Einmal stand eine Tour von Eckernförde nach Nordfinnland an, aber dann kam Corona.

Seit 2017 arbeitet Henrik Seidler bei Fox. Der gebürtige Leipziger war schon Kurier für eine Apotheke. Er hat als Taxifahrer gearbeitet, im Krankentransport und sogar bei einem Escort-Service. Quelle: Dirk Knofe

„Der Hammer fällt nicht immer nach acht Stunden“

Bei solchen Fahrten ist klar, dass schnell mal eine Überstunde aufläuft. „Der Hammer fällt nicht immer nach acht Stunden“, erzählt Henrik Seidler, den das aber gar nicht stört. Denn Überhänge bei den Arbeitszeiten werden ausgeglichen. Und eine Partnerin, der er erklären müsste, dass es heute länger dauert oder dass er sich dieses Wochenende in Bereitschaft befindet, hat er auch nicht. Seidlers Freundin lebt auf den Philippinen. „Ich hoffe, dass ich da nächstes Jahr rüberkomme.“

„Der Hammer fällt nicht immer nach acht Stunden“: Henrik Seidler ist oft auf längeren Touren bis ins europäische Ausland unterwegs. Quelle: Dirk Knofe

Fahrzeugbeschaffung bereitet Sorge

Seine nächste Adresse ist eine Zahnarztpraxis am Johannisplatz. In der Querstraße sorgen nicht nur zwei Lastwagen für einen kurzen Stau, es gibt auch wieder ein Parkplatzproblem. Seidler kann sich wieder nicht an alle Vorschriften halten. „Beschimpfungen gibt es immer wieder“, berichtet er. Und mit militanten Radfahrern bekommt er es ebenfalls öfter zu tun. Es sind die ganz praktischen Sorgen eines Kurierfahrers. Marc Bugiel, dem Chef, machen neben der teilweisen Verbannung von Autos aus den Städten noch andere Sachen zu schaffen. „Die Maut wird kommen – auch für 3,5-Tonner“, ist der Geschäftsführer sicher. Die Spritpreise treiben die Kosten in die Höhe. Aktuell wird zudem die Fahrzeugbeschaffung zum echten Problem. Denn die zwölf Wagen bei Fox sind quasi im Dauereinsatz und müssen regelmäßig ersetzt werden – was im Moment schwierig ist.

„Was in den letzten zehn Jahren auf unseren Straßen passiert ist, macht uns immer mehr Sorgen“: Fox-Geschäftsführer Marc Bugiel (28). Quelle: Dirk Knofe

Branche wächst

Dabei hat die Branche in den vergangenen Jahren ein straffes Wachstum hingelegt. Allein Fox stockte 2021 von 13 auf 15 Mitarbeiter auf. Im gesamten deutschen Kurier-Express-Paketdienst-Markt wurden 2019 noch knapp 245 000 Leute beschäftigt, ein Jahr später waren es mehr als 255 000. Im gleichen Zeitraum ist der Umsatz um 10,5 Prozent auf 23,5 Milliarden Euro gewachsen. Diese Zahlen zeigt eine Untersuchung des Bundesverbandes Paket und Expresslogistik auf. In der Studie wird bis 2025 mit einem weiteren Wachstum der Sendungen um jährlich sieben Prozent gerechnet sowie mit 12 000 zusätzlichen Beschäftigten pro Jahr.

Immer auf Achse oder auf der Suche nach dem richtigen Eingang: Henrik Seidler (54) ist seit 2017 Fahrer bei Fox-Courier. Quelle: Dirk Knofe

Pandemie befeuert Online-Handel

Woher kommen diese enormen Zuwächse? Treiber der Entwicklung seien insbesondere die Steigerungen bei den Sendungen an Endverbraucher, sagt der Bundesverband. Die nationalen und internationalen Kurier-, Express- und Paketsendungen hätten 2020 um 19,7 Prozent zugelegt. Hauptgrund dafür sei der dynamisch wachsende Onlinehandel, der durch die Pandemie einen weiteren Schub erhalten habe.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der nächste Auftrag wartet schon

Die Schmetterlingspuppen aus Costa Rica wurden aber schon lange vorher mit speziellen Kurierdiensten in den Botanischen Garten befördert. Nachdem Henrik Seidler seine empfindliche Fracht in der Linnéstraße abgeliefert hat, geht es zur letzten Adresse am Floßplatz. Auch wieder so eine Situation, die Kurieren Probleme macht: dicht befahrene Straße, schmaler Fußweg – und irgendwo muss man ja parken. Zum Glück findet Seidler den Empfänger in einem Mehrfamilienhaus schnell und kann den Rückweg antreten. In der Schkeuditzer Industriestraße wartet schon der nächste Auftrag.

Von Björn Meine