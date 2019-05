Leipzig

Klein und vor allem skurril: „Napoleon Gesichter“ – so lautet der Titel der Kuriositäten-Schau, die das Torhaus Dölitz in der Helenenstraße 24 anbietet. Die kleine Ausstellung glänzt nicht mit Leihgaben großer Museen, sondern mit Kuriositäten, die den Kaiser abbilden, glorifizieren, denunzieren und benutzen. Neben einzelnen Zinnfiguren, die zur Spezialität des Torhauses gehören, trifft der Besucher auf Werbemarken, Kugelschreiber, eine Tasse, Werbefiguren, Plastetüten für Lollipops, Masken, T-Shirts und vieles mehr.

Napoleons Antlitz prägte schon zu Lebzeiten viele Erinnerungsstücke. So wurden beispielsweise Gedenkmedaillen geprägt. Später gab es die kuriosesten Stilblüten, als er auf Souvenirs und Werbeartikeln nahezu verramscht wurde. Bonbons, Wein, oder Parfüm tragen inzwischen seinen Namen. „Die Ausstellung wird so zu einem Spiegelbild eines vielschichtigen Menschen“, sagt Michél Kothe, der Geschäftsführer des Verbandes Jahrfeier Völkerschlacht bei Leipzig 1813, der das Torhaus mit Hilfe des Vereins Zinnfigurenfreunde betreibt, der dort Figuren und Dioramen verschiedener Epochen zeigt. So sind beispielsweise Großdioramen zur Völkerschlacht 1813 zu sehen.

Torhausfest wird neu belebt

Der Verband belebt am heutigen Sonnabend, 11. Mai 2019, das Torhausfest neu. Ab 10 Uhr wird ein Programm mit vielen Beteiligten geboten, darunter mit Bücherflohmarkt, Live-Musik und Präsentationen lokaler Vereine. Ab 18 Uhr schließt sich dann die Museumsnacht Leipzig/Halle an, bei der das Torhaus traditionell dabei ist.

Das Zinnfigurenmuseum, Helenenstraße 24, ist derzeit täglich von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet; Eintritt fünf, ermäßigt drei Euro; Kinder bis sieben Jahre frei.

Von Mathias Orbeck