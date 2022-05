Leipzig

In der Leipziger Südvorstadt grassiert seit Beginn der Woche ein rätselhaftes Virus. Betroffen davon ist die Kurt-Masur-Grundschule. Zuerst hatte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) darüber berichtet. Nach Angaben der stellvertretenden Schulleiterin, Christiane Dubiel, sind von den mehr als 500 Kindern und Lehrern bislang rund ein Drittel von der Erkrankung betroffen.

Ursprünglich stand der Verdacht einer Corona-Infektion im Raum. Die entsprechenden Tests seien aber letztlich alle negativ gewesen, sagte Dubiel. Die erkrankten Kinder und Lehrer klagen über unterschiedliche Symptome, unter anderem über Fieber und Durchfall. Der Schulbetrieb laufe weiter, so Dubiel. Einige Klassen wurden mittlerweile zusammengelegt.

Noch keine konkreten Ergebnisse

Laut Leipziger Stadtverwaltung gab es am Donnerstag immerhin noch 127 Krankmeldungen. Am Vortag seien es sogar über 150 gewesen. Welche Erkrankung es sei, wisse man noch nicht, verlautete am Donnerstag. Das Gesundheitsamt der Stadt sei bereits Ende vergangener Woche von den Krankheitsfällen informiert worden.  „Danach wurden Stuhlröhrchen verteilt und Proben genommen“, verlautet aus der Stadtverwaltung.

Beim Gesundheitsamt eingereichte Stuhlproben haben allerdings bislang keine konkreten Befunde ergeben. Corona-Tests seien negativ ausgefallen. Einmal wurde Influenza und ein anderes Mal Rotaviren diagnostiziert. Deshalb sei das Gesundheitsamt noch ein zweites Mal zum Testen gekommen. Auch das Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt sei parallel mit aktiv. Mit Ergebnissen rechne man aber erst am Freitag oder Anfang kommender Woche.

Sind es Noroviren gewesen?

Der Leipziger Allgemeinmediziner Dr. Thomas Lipp, der seine Praxis selbst in der Südvorstadt hat, wagt einen Fern-Diagnose: „Das könnten Noroviren gewesen sein.“ Und er fügt hinzu: „Wir haben derzeit viele Infekte – darunter auch Darminfekte.“ Und wenn es eine ganze Schule träfe, dann könnte es sich durchaus um Noroviren handeln.

Laut Robert-Koch-Institut beträgt die Inkubationszeit dabei sechs bis 50 Stunden. Personen sind während der akuten Erkrankung hoch ansteckungsfähig. Heftiges Erbrechen und Durchfall gehören zu den Symptomen. Die Körpertemperatur kann erhöht sein. Durch Noroviren verursachte Ausbrüche kommen unter anderem in Schulen, Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäusern, Seniorenheimen oder auch auf Kreuzfahrtschiffen immer wieder vor.

Zuletzt war ein Anstieg solcher Fälle beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, Hessen oder auch im Sauerland registriert worden. In Hamburg wurde Ende November vergangenen Jahres auf ähnliche Weise wie in Leipzig eine halbe Grundschule außer Gefecht gesetzt.

Von Roland Herold