Leipzig

Im Januar stieg die Arbeitslosigkeit in Leipzig nur leicht an. Das sei nicht unüblich, meint Leipzigs Arbeitsagenturchef Steffen Leonhardi. Zum Jahresende würden viele befristete Arbeitsverträge auslaufen. Zum Monatsende seien in Leipzig 26.095 Arbeitslose registriert worden, 1731 mehr als Ende Dezember und 5977 mehr als vor einem Jahr.

Ohne Kurzarbeit sehe es allerdings anders aus: Insgesamt haben im Vorjahr 8834 Leipziger Betriebe Kurzarbeit angezeigt. Der Höhepunkt war im April mit 5412 Meldungen. Danach ging die Zahl der Anzeigen stetig zurück, bis diese ab Oktober wieder anstieg. Im Dezember waren es 715 Unternehmen. Besonders betroffen waren zum Jahresende Unternehmen des Einzelhandels (160), der Gastronomie (115) und der persönlichen Dienstleistungen (109).

In Sachsen nunmehr 139000 Arbeitslose

Auch sachsenweit kletterten die Zahlen nur verhalten um 10.796 auf nunmehr 138.935 Erwerbslose. Im Ein-Jahres-Vergleich sind es 17.983 Arbeitslose mehr. Die Quote stieg um 0,6 Punkte auf 6,6 Prozent.

Das Kurzarbeitergeld wirke stabilisierend, sagte der Chef der Landesarbeitsagentur Klaus-Peter Hansen. „Die Unternehmen denken an morgen und halten an ihren Fachkräften fest.“ Die Agentur wolle zu Fachkräftesicherung beitragen und hat, wie Hansen sagt, die Berufsberatung im Erwerbsleben eingeführt. „Wir wollen Beschäftigte im Strukturwandel und den veränderten Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt begleiten und beraten, um Qualifikationen zu sichern und auszubauen.“

Im Januar zeigten 6175 Betriebe für 54.525 Personen Kurzarbeit an. Damit lag man leicht über dem Niveau vom Dezember. Der Höchststand sei in den Monaten März und April erreicht worden. Damals haben 48.600 Betriebe für über 544.000 Personen Kurzarbeit angezeigt. Seitdem waren die Anzeigen monatlich rückläufig, so Hansen.

Leichter Anstieg auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt

In Thüringen kletterte die Zahl der Arbeitslosen um 6200 auf 71.000. Das sind im Vergleich zum Januar 2020 rund 7700 mehr.

Die Zahl der Anzeigen auf Kurzarbeit ist im Januar im Vergleich zum Dezember gestiegen. Die Arbeitsagenturen in Thüringen registrierten im Berichtsmonat etwa 3100 Anzeigen für 23.400 Beschäftigte.

In Sachsen-Anhalt waren im Januar 91.200 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet - 7900 mehr als im Dezember und 6100 mehr als im Januar 2020. In Land haben 2600 Betriebe Kurzarbeit für 21.100 Beschäftigte neu angezeigt.

Der Dezember-Lockdown hinterlasse deutlich weniger Spuren als die Eindämmungsmaßnahmen im Frühjahr 2020, teilten die für Thüringen und Sachsen-Anhalt zuständige Landesarbeitsagentur mit. Der jetzige Anstieg der Arbeitslosigkeit lasse ich beispielsweise durch saisontypische Entlassungen am Bau wegen der Witterung erklären.

Linke: Situation auf dem Arbeitsmarkt zunehmend dramatisch

Die sächsische Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann warnt: „Die Situation auf dem Arbeitsmarkt wird immer dramatischer. Viele Beschäftigte sind immer länger in Kurzarbeit und wissen nicht mehr, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen.“ Das Kurzarbeitergeld in Höhe von 60 beziehungsweise. 67 seien bei einem niedrigen Lohn, zum Beispiel im Einzelhandel, in der Gastronomie oder im Hotelgewerbe, zum Leben einfach zu wenig. „Viele müssen auf ihr Erspartes zurückgreifen, wenn sie denn welches haben, oder sie beantragen Hartz IV“, so die Linken-Politikerin. Sie fordert deshalb: „Das Kurzarbeitergeld muss sofort auf 90 Prozent des Nettoentgelts erhöht werden – für diejenigen, die nur den gesetzlichen Mindestlohn bekommen, auf 100 Prozent.“

Allgemein hab die Corona-Pandemie die Einkommenssituation von Millionen Menschen deutlich verschlechtert, insbesondere von denjenigen, die vorher schon nicht viel hatten, warnt Zimmermann weiter. „Die Bundesregierung muss Menschen mit geringem Einkommen und Erwerbslose endlich besser unterstützen, sonst droht eine soziale Katastrophe. Der Zugang zur Arbeitslosenversicherung muss erleichtert. und Hartz IV durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzt werden, die wirklich vor Armut schützt und Teilhabe ermöglicht.“

Von Andreas Dunte