Kritik an kurzer Südabkurvung - So wollen Leipziger Parlamentarier den Fluglärm am Airport reduzieren

Bundestagsabgeordnete von vier Parteien haben sich zusammengeschlossen, um die Belastung der Anwohner am Flughafen Leipzig/Halle durch „massiven Fluglärm“ zu minimieren. Die Parlamentarier von CDU, SPD, Grünen und Linken fordern die Abschaffung der so genannten kurzen Südabkurvung.