Viele Handys wurden in den Nachthimmel gehalten, als am Freitagabend um 23 Uhr auf dem Leipziger Markt die Illuminationsshow begann. Mit diesem neuen, knapp 30-minütigen Programmteil klingen in diesem Jahr die Stadtfest-Abende aus.

Projektionsfläche für die Show sind die vier Häuser an der Nordseite des Marktes, zwischen Hainstraße und Katharinenstraße. Von einem acht Meter hohen Turm aus werden sie mit vier Projektoren in Szene gesetzt. Los geht es mit einem Lichtstrahl, der über die Fassade saust, dann das Dach, die Fenster, die Giebel nachzeichnet. Begleitet von Bachs Toccata und Fuge, wechselt die Häuserfassade ihre Oberfläche, wird zu Feldstein oder Ziegel, scheint zu schwanken und dem Publikum entgegen zu stürzen.

Weltenreise und Feuerwerk

Danach werden Reisen in andere Welten angedeutet, per Zug, Raumschiff und U-Boot. Die Silhouette von Leipzig zeichnet sich ab, Goethe steigt aus dem Bild mit seinem berühmten Satz „Mein Leipzig lob’ ich mir“. Am Ende fließt ein großes Feuerwerk an den Häusern herunter.

Mit der Illuminationsshow erfüllt sich ein langer Wunsch von Stadtfest-Organisator Bernd Hochmuth. Mit Hilfe von Sponsoren –die dementsprechend auch ihren Platz in der Show bekommen –hat er das Projekt in diesem Jahr endlich verwirklichen können. Für die Umsetzung sorgten der Leipziger Lichtkünstler Bernd E. Gengelbach sowie Studierende der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur. Die waren sowohl bei der Generalprobe als auch bei der Premiere dabei. Danach gab’s ein Bier für alle.

Projekt lief über zwei Semester

Die Studenten freuten sich über das Ergebnis: „Ich bin überwältigt von der großen Menschenmenge, die sich das angeschaut hat. Das Feedback war toll“, freute sich Konrad Fritsche (21), Medientechnik-Student. „Die Größe der Fassade von 1500 Quadratmetern war eine Herausforderung“, meinte sein Kommilitone Lucas Dettling (22). Auch Magdalena Ochocki (20), einziges Mädchen im zehnköpfigen Team, war sehr zufrieden. Sie schaute sich die Show mit sechs Freunden an, „die fanden es auch sehr cool.“ „Dafür könnte man auch mal die seltene Bestnote vergeben“, schmunzelte Professor Uwe Kulisch, der das Projekt mit seinen Studenten über zwei Semester vorbereitet hat –angefangen von den Grundlagen des Projektmanagements über Softwareschulung, Workshops mit Bernd E. Gengelbach bis hin zur praktischen Umsetzung.

Aufgeführt wird die Lichtshow auch Sonnabend und Sonntag zum Ausklang des Stadtfestes, jeweils um 23 Uhr.

Von Kerstin Decker