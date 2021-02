Leipzig

Die Buslinie 60 wird zwei neue Haltestellen im Leipziger Westen bedienen. Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe am Dienstag auf ihrer Facebook-Seite mitteilten, war bisher der Lindenauer Bushof die Endhaltestelle der Linie 60. Doch von nun an wird zusätzlich noch am „Hafentor“ und am „Lindenauer Hafen“ halt gemacht.

Als „60E“ endet die Strecke wie bisher im gewohnten Takt am Lindenauer Bushof. Alle 20 Minuten verkehrt die Linie jedoch nun weiter zu den neuen Haltestellen. Laut LVB sei es in einem höher frequentierten Rhythmus nicht möglich, da sich die Busse aufgrund von Engstellen nicht begegnen und aneinander vorbeifahren können.

Weiterhin weisen die Verkehrsbetriebe daraufhin, dass bis voraussichtlich September die verlängerte Strecke mit Umleitung über die Plaut- und Lützner Straße führen wird. Grund dafür sei die Teilsperrung auf der Saalfelder Straße.

Weitere Informationen zum Fahrplan finden Sie unter www.L.de/fahrplan.

Von almu