LVB-Chaos am Morgen: Tatra bleibt in Bahntunnel stecken

Eine defekte Straßenbahn hat am Dienstagmorgen ein Verkehrschaos ausgelöst und für Frust bei den Fahrgästen der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) gesorgt. Kurz nach 9 Uhr blieb in der Bahnunterführung an der Jahnallee hinter dem Waldplatz eine stadtauswärts fahrende Tatra liegen und blockierte die Strecke. Die Bahn musste mit einem Werkstattwagen abgeschleppt und vom sogenannten „Trog“ in den Straßenbahnhof an der Angerbrücke gezogen werden, sagte LVB-Sprecher Marc Backhaus auf Anfrage von LVZ.de.

Da es für die viel befahrene Route keine für alle Linien geeignete Umleitungsstrecke gibt, kam es zu Ausfällen und teils erheblichen Verspätungen. Betroffen waren die sieben Bahnlinien 3, 7, 8, 10, 14, 15 und 39.

Nach einer halben Stunde, gegen 9.40 Uhr, war die Strecke wieder frei. Grund für die Havarie war laut Backhaus vermutlich ein defekter Antrieb. Die Fahrgäste der Bahn konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen.

