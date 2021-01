LVB-Chef Ulf Middelberg im Interview: „Volle Bahnen können wir auch für die Zukunft nicht ausschließen“

Leipzig

Ab Donnerstag müssen Fahrgäste in Bussen und Bahnen medizinische Masken tragen. Über neue Corona-Vorschriften, den Krankenstand im Unternehmen, Einbrüche bei den Fahrgastzahlen und die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sprach der LVZ mit dem Geschäftsführer der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB), Ulf Middelberg (53).

Fahren Sie in diesen Zeiten eigentlich noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln?

Anzeige

Ja, erst heute wieder. Ich fahre regelmäßig.

Können Sie Menschen verstehen, die aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus derzeit Fahrten in Bussen und Bahnen meiden?

Ich kann in diesen Zeiten jeden verstehen, der für sich diese Entscheidung trifft.

Krankenstand seit Beginn der Pandemie so niedrig wie nie zuvor

Wie sind Ihre Mitarbeiter bislang durch die Pandemie gekommen?

Verglichen mit den Inzidenzen für die Stadt und das Land haben wir extrem niedrige Infektionszahlen. Bei 2600 Beschäftigten sprechen wir aktuell von zwei Corona-Fällen. Wir sind also voll handlungsfähig. Unter unseren Fahrausweisprüfern, die ja täglich Kontakt zu Fahrgästen haben, gibt es bis zum heutigen Tag keine Infektion. Überhaupt ist der Krankenstand aktuell so niedrig wie selten. Auch 2020 war er außergewöhnlich niedrig.

Ab Donnerstag reichen Alltagsmasken nicht mehr, dann ist das Tragen von medizinischen Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Wie wollen Sie die neue Regel durchsetzen?

Wir hatten von Beginn an eine sehr hohe Akzeptanz für den Mund-Nase-Schutz. Sie liegt bei weit über 95 Prozent. Wir gehen deshalb davon aus, dass die Bereitschaft auch für die medizinischen Masken hoch sein wird. Unsere Kontrolleure, die die regulären Ticketkontrollen machen und in Zusammenarbeit mit Ordnungsamt und Polizei unterwegs sind, werden dafür sensibilisieren. Am Ende ist es wie so oft: Auf das Mitmachen jedes Einzelnen kommt es an. Wenn alle Masken tragen, ist allen geholfen.

Kontrolleure können Gratis-Masken zur Verfügung stellen

Wird es mehr Kontrollen geben?

Wir sind schon jetzt regelmäßig und auch sehr intensiv mit den Kollegen der Polizei und des Ordnungsamtes unterwegs. Die Gesundheit unserer Fahrgäste liegt uns sehr am Herzen. Deshalb haben wir auch ein genaues Auge drauf. Eine Ausweitung der Kontrollen sehen wir aber – nicht zuletzt, weil ganz überwiegend Masken getragen werden – nicht geboten.

Wie werden die LVB mit Fahrgästen umgehen, die keine medizinischen Masken tragen?

Es ist wie mit jeder Neuerung zunächst eine Frage der Information. Dazu nutzen wir unser Fahrgastfernsehen. Wir passen unsere Durchsagen an. Unsere Prüferinnen und Prüfer haben auch medizinische OP-Masken dabei, die wir Fahrgästen bei Bedarf kostenlos bereitstellen können. Letztlich ist es aber eine Verpflichtung jedes einzelnen Kunden, eine medizinische Maske zu tragen, und wir werden darauf drängen, dass die Regeln eingehalten werden.

Seit Wochen appelliert die Politik an die Verkehrsunternehmen, das ihnen Mögliche zu tun, um Fahrgastströme zu entzerren und überfüllte Bahnen zu vermeiden. Aber gerade in dieser Hochphase der zweiten Pandemiewelle haben sich die LVB im Dezember entschieden, durch eine Ausdehnung des Taktes sogar weniger Bahnen einzusetzen. War das ein Fehler?

Wir fahren über die ganze Zeit weit über den tatsächlichen Bedarf hinaus. Wir haben an allen wichtigen Haltestellen Mitarbeiter, die Zählungen durchführen. Unsere Auslastung liegt bei durchschnittlich 25 Prozent. Wenn es einzelne Fahrten gibt, die zufällig sehr stark ausgelastet sind, haben wir auch in den vergangenen Wochen zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt. Wir wissen, dass es ab und an Fahrten gibt, auf denen viele Menschen zusammenkommen. Wo wir das steuern können, tun wir das. Aber wir sind auch auf die Mithilfe der Fahrgäste angewiesen und bitten sie, in solchen Situationen eine andere Abfahrtzeit oder Linie zu wählen. Denn solche Zufälle können wir auch für die Zukunft nicht ausschließen.

Haltestelle am Leipziger Hauptbahnhof: Im vergangenen Jahr fuhren 60 Millionen Menschen weniger mit Bussen und Bahnen. Quelle: Andre Kempner

Wenig Fahrgäste, volles Angebot: Finanzieller Schaden wird immens sein

Aber müssten Sie in Stoßzeiten nicht doch noch mehr Bahnen einsetzen, schließlich gehen auch die Abschlussklassen wieder zur Schule und im Februar dann vielleicht noch mehr Schüler?

Wir haben die Schüler-Linien – dort, wo erforderlich – schon ausgeweitet. Außerdem kehren wir mit Inkrafttreten der neuen Corona-Schutzverordnung am Donnerstag in den Regelfahrplan zurück. Bund und Länder haben klar formuliert, dass Anlässe für Fahrten und damit die Fahrgastzahlen zu reduzieren und das Angebot, wo immer es geht, zu erweitern ist. Das heißt natürlich, dass eine Lücke entsteht. Aus betriebswirtschaftlicher und kaufmännischer Sicht würde man das Fahrangebot bei weniger Fahrgästen nie ausweiten. Das ist von Bund und Land aber veranlasst und so sind Bund und Land auch gefordert, diese Lücke zu schließen. Solange das nicht geklärt ist, sind wir gehalten, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln verantwortungsvoll umzugehen.

Lesen Sie auch:

Lässt sich heute schon beziffern, wie hoch ein finanzieller Ausgleich ausfallen müsste?

Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer sagen, da wir alle nicht wissen, wie lang ein Shutdown anhält. Davon abhängig wird der Schaden aber immens sein.

Gesundheitsexperten fordern immer wieder, die Zahl der Fahrgäste in einem Wagen zu begrenzen, damit sie ausreichend Abstand zueinander haben. Halten Sie das für sinnvoll und umsetzbar?

Stellen wir dann an jede Haltestelle einen Mitarbeiter, der Wartenden den Zutritt verwehrt? Das ist, ehrlich gesagt, für mich eine schwere Vorstellung. Das würde ja bedeuten, dass in Richtung Zentrum, wo immer mehr Leute zusteigen, die Chance sinkt, mitgenommen zu werden. Es sei denn wir verdoppeln die Fahrzeuganzahl, was faktisch nicht möglich ist. Ohne Eigenverantwortung unserer Fahrgäste wird es also nicht gehen.

Im vergangenen Jahr 60 Millionen Fahrgäste weniger

Apropos Fahrgäste: Wie viele Menschen befördern sie überhaupt noch in der Pandemie?

Im vergangenen Jahr waren es etwa 100 Millionen Fahrgäste, geplant hatten wir mit 160 Millionen. Wir sahen im September und Oktober durchaus eine Erholung, sodass wir kurz geglaubt hatten, wir könnten über die 100 Millionen deutlich hinaus kommen. Aber der zweite Lockdown ab November hat die Zahlen noch mal einbrechen lassen und dies setzt sich täglich fort.

Corona beflügelt neue Ticketstrukturen

Was denken Sie: Werden wir den ÖPNV jemals wieder so erleben wie vor der Pandemie – mit überfüllten Bahnen und Fahrgästen ohne Mund-Nase-Bedeckung?

Wir sehen ganz wichtige Trends, die weit über Corona hinaus zeigen. Wenn es um Klimaschutz, Teilhabe und auch funktionierende Städte geht, ist der ÖPNV, sind Busse und Bahnen Teil der Lösung. Wir haben keinen Anlass am ÖPNV zu zweifeln. Wir tun alles, um die Ausbreitung der Pandemie zu verhindern, deshalb halten wir uns an alle Regeln und haben unsere Hygienemaßnahmen intensiviert. Wir werden über die Zukunft des ÖPNV sprechen, wenn das gesellschaftliche Leben wieder in Fahrt kommt. Wir arbeiten an flexiblen Ticketprodukten, weil wir sehen, dass Homeoffice Bestand haben wird. Deshalb schauen wir nicht allein auf das Jahres-Abo, sondern auf die Menschen, die künftig vielleicht nicht mehr an fünf Tagen die Woche, sondern nur noch an drei Tagen mit Bus und Bahn ins Büro fahren. Da bietet das Abo-Flex schon eine gute Basis.

Zur Person Ulf Middelberg (53) ist seit 2011 Geschäftsführer der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) und seit 2018 auch einer der Geschäftsführer der Kommunalholding Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, unter deren Dach neben den LVB auch die Stadt- und Wasserwerke firmieren. Middelberg studierte in Osnabrück Volkswirtschaftslehre und Geografie und sammelte vor seiner Zeit in Leipzig sowohl bei privaten als auch kommunalen Verkehrsunternehmen Erfahrungen. Unter anderem arbeitete er als Prokurist und Marketingleiter der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra, ebenso bei den Osnabrücker Stadtwerken, bei der NordWestBahn GmbH und der Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück. Er ist Mitglied im Präsidium des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).

Von Klaus Staeubert