Leipzig

Der kaufmännische LVB-Geschäftsführer Ulf Middelberg (53) vertritt die Arbeitgeber-Interessen in den Verkehrsbetrieben. Die LVZ sprach mit ihm.

Frage: Sie sind Mitglied des kommunalen Arbeitgeberverbandes, der sich gegen Verhandlungen mit Verdi ausgesprochen hat. Warum sind Sie gegen solche Verhandlungen?

Ulf Middelberg: Wir werden bestreikt und wollen uns zu allererst bei unseren Fahrgästen für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Wer jetzt die LVB-Kolleginnen und Kollegen zum Streik aufruft, mag formaljuristisch im Recht sein. An der Realität geht das völlig vorbei. In Sachsen wissen wir als LVB gerade nicht einmal, wie wir das laufende Geschäft finanzieren sollen. Unterschiedliche Verhältnisse brauchen unterschiedliche Lösungen. Auf Landes- und Bundesebene mit Verdi parallel über die selben Fragen zu verhandeln hat unser Arbeitgeberverband deshalb abgelehnt. Bundesweite Standardrezepte gefährden in Leipzig Arbeitsplätze.

Hätten Sie Ihren Fahrgästen diesen Streik nicht ersparen können?

Dieser von Verdi auf Bundesebene geführte Kampf wird auf dem Rücken der Fahrgäste ausgetragen. Als Leipziger arbeiten wir gerade intensiv daran, das Vertrauen unserer Kunden zurück zu gewinnen. Ziel ist die Rückkehr zum Wachstumspfad mitten in der Pandemie. Das, und nicht realitätsferne Forderungen, ist wichtig für sichere Beschäftigungsperspektiven. Andere, wie der Bushersteller MAN, entlassen gerade Tausende.

Warum gehen Sie nicht auf die Forderung ein, Fahrdienst als Schichtdienst anzuerkennen? Sie brauchen doch Fahrer – mit besseren Rahmenbedingungen könnten Sie dieses Problem schneller lösen.

Die Forderung wird an die gesamte Branche in Deutschland gerichtet und die LVB sind nicht Verhandlungspartner. Aber schon heute wird Schichtarbeit bei den LVB mit Zulagen entlohnt. Bereits mit der gerade laufenden Angleichung aller Fahrdiensttarifverträge in den TV-N bieten wir sinnvolle und sichere Jobs mit guter Bezahlung. Die Finanzierbarkeit des Nahverkehrs darf jedoch nicht gefährdet werden. Deshalb muss die Gewerkschaft nun zurück an den Verhandlungstisch, um gemeinsam konstruktive Lösungen zu finden.

Von Andreas Tappert